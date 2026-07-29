«Он там будет жить как король»: приговор пьяному чиновнику, сбившему насмерть подростка, возмутил сельчан

Родственники Кирилла Чинсновича не могут смириться с утратой Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Рыбновский районный суд в Рязанской области поставил точку в громком деле бывшего главы Алешинского сельского поселения Юрия Исаева. Финал истории, начавшейся осенним вечером, обернулся для экс-чиновника семью годами колонии-поселения — вердикт, который удивил местных жителей.

Трагедия разыгралась 19 сентября прошлого года. В тот день в ресторане «Русская быль» в есенинском Константинове гремел банкет: местная элита праздновала победу на муниципальных выборах. Исаев, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль своего внедорожника и отправился в обратный путь. На крутом вираже дороги он потерял контроль над машиной, выскочил на встречную полосу через сплошную линию — и в этот момент на него буквально вылетел 16-летний Кирилл Чинснович, который на питбайке возвращался из соседней деревни Федякино в Константиново.

Удар о «Ленд-Крузер» отбросил подростка в кювет. Как позже установила судмедэкспертиза, юноша прожил после столкновения не более трех минут — множественные травмы оказались несовместимы с жизнью. А вот чиновник с места аварии исчез, оставив умирающего ребенка в темноте у обочины.

Судебное заседание 9 июля не принесло родным облегчения. Семь лет колонии-поселения — именно такой срок выбрала Фемида для Исаева. Но в Рыбновском районе этот приговор встретили с горькой иронией: сельчане, учителя погибшего, соседи и все, кто знал Кирилла, в один голос твердят о несоразмерности наказания. В качестве ориентира они приводят нашумевшее дело актера Михаила Ефремова: за аналогичное ДТП со смертельным исходом тот получил восемь лет колонии общего режима. Разница в один год и в «поселении» вместо «общего режима» в глазах местных жителей выглядит несправедливостью.

Корреспондент YA62.RU, который следила за расследованием с первых дней, после оглашения приговора отправилась на родину школьника, чтобы узнать, что сейчас говорят на улицах, где каждый помнит Кирилла.