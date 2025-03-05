На свободу сможет выйти раньше. Сколько Елена Блиновская проведет за решеткой

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В понедельник, 3 марта, в Москве услышала приговор ярославская блогер и коуч Елена Блиновская. Столичный суд назначил 43-летней предпринимательнице, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, пять лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Отбывать наказание «королева марафонов» будет в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с Блиновской 587 миллионов рублей и конфискации имущества. Еще ей на четыре года запретили заниматься коммерческой деятельностью.

Сколько лет осталось сидеть Блиновской — коротко Источник: Городские медиа











Однако с учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Елена Блиновская может выйти на свободу раньше. По подсчетам MSK1.RU, она под домашним арестом почти 9 месяцев, а в СИЗО — чуть больше года, 406 дней. Учитывая, что один день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии общего режима, а два дня домашнего ареста равны 1 дню в колонии, Блиновская сможет выйти на свободу уже в начале 2028-го года, примерно в феврале.

Сколько лет осталось Источник: Городские медиа

Подать на условно-досрочное освобождение она сможет после отбывания 2/3 наказания, то есть в феврале 2026 года.

«Королеву марафонов» признали виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области при попытке уехать в Белоруссию после начала проверки. Долгое время она была под домашним арестом, пока в декабре 2023 года не решила провести дома «новогоднюю вечеринку». Выяснилось, что на встречу пришла девушка, которая проходила по делу как свидетель. После этого в начале 2024 года суд отправил Блиновскую в СИЗО.

В октябре 2024-го Бутырский суд Москвы снял арест со счетов блогера. Адвокаты «королевы марафонов» просили сделать это, чтобы она смогла оплатить долг перед Федеральной налоговой службой. Всего в мае 2023 года у Блиновских заблокировали 136 банковских счетов. В конце ноября Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам.