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Криминал Задержали Елену Блиновскую На свободу сможет выйти раньше. Сколько Елена Блиновская проведет за решеткой

На свободу сможет выйти раньше. Сколько Елена Блиновская проведет за решеткой

«Королеве марафонов» назначили пять лет колонии

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5 комментариев
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБлиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима

Источник:

В понедельник, 3 марта, в Москве услышала приговор ярославская блогер и коуч Елена Блиновская. Столичный суд назначил 43-летней предпринимательнице, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, пять лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Отбывать наказание «королева марафонов» будет в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с Блиновской 587 миллионов рублей и конфискации имущества. Еще ей на четыре года запретили заниматься коммерческой деятельностью.

Сколько лет осталось сидеть Блиновской&nbsp;— коротко | Источник: Городские медиаСколько лет осталось сидеть Блиновской&nbsp;— коротко | Источник: Городские медиа

Сколько лет осталось сидеть Блиновской — коротко

Источник:

Однако с учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Елена Блиновская может выйти на свободу раньше. По подсчетам MSK1.RU, она под домашним арестом почти 9 месяцев, а в СИЗО — чуть больше года, 406 дней. Учитывая, что один день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии общего режима, а два дня домашнего ареста равны 1 дню в колонии, Блиновская сможет выйти на свободу уже в начале 2028-го года, примерно в феврале.

Сколько лет осталось

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Подать на условно-досрочное освобождение она сможет после отбывания 2/3 наказания, то есть в феврале 2026 года.

«Королеву марафонов» признали виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области при попытке уехать в Белоруссию после начала проверки. Долгое время она была под домашним арестом, пока в декабре 2023 года не решила провести дома «новогоднюю вечеринку». Выяснилось, что на встречу пришла девушка, которая проходила по делу как свидетель. После этого в начале 2024 года суд отправил Блиновскую в СИЗО.

В октябре 2024-го Бутырский суд Москвы снял арест со счетов блогера. Адвокаты «королевы марафонов» просили сделать это, чтобы она смогла оплатить долг перед Федеральной налоговой службой. Всего в мае 2023 года у Блиновских заблокировали 136 банковских счетов. В конце ноября Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам.

27 февраля 2025 года на финальном слушании по делу в Савеловском суде Елена Блиновская обратилась к суду с просьбой освободить ее от наказания за истечением срока давности. Кроме того, блогер раскаялась и попросила применить 82 статью УК РФ (об отсрочке отбывания наказания, по которой суд может отсрочить ее попадание в колонию до достижения детьми 14-летия. — Прим. ред.), чтобы иметь возможность участвовать в воспитании детей.

ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Королева марафонов Приговор Колония общего режима УДО
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Комментарии
5
Гость
47 минут
Ей надо дать звание почетного жителя Ярославля по освобождению
Гость
46 минут
В мае,скорее всего будет амнистия..
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