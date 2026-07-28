НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

ю-в.

 747мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Нагрянет гроза
Застряли на колесе обозрения
Здесь был Пушкин
Двор в обломках БПЛА
Отдых в Египте
Ярославну укусил «наноклещ»
Многодетная семья погибла в ДТП
Афиша на последнюю неделю июля
Город На Ярославскую область надвигаются гроза и град: в МЧС предупредили о резкой смене погоды

На Ярославскую область надвигаются гроза и град: в МЧС предупредили о резкой смене погоды

Публикуем экстренное предупреждение

479
Прогноз погоды в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 28 июля в МЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в Ярославской области.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, сильным дождем, градом. При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12–17 м/с ожидается по Ярославлю и в отдельных районах Ярославской области в период с 06:00 29 июля до 18:00 30 июля», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что во время грозы нельзя пользоваться электроприборами и мобильным телефоном. Также следует избегать нахождения на открытой местности и около водоемов.

Телефон экстренных служб — 112.

Погода в Ярославле

  • 29 июля. С утра до ночи ожидается дождь. Температура воздуха — от +17 до +21 градуса. Ветер умеренный, до трех метров в секунду;

  • 30 июля. В течение всего дня пасмурно, ожидаются дожди. Температура воздуха — от +17 до +21 градуса. Северный ветер порывами до шести метров в секунду.

За актуальным прогнозом погоды можно следить на нашем сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гроза Экстренное предупреждение МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
53 минуты
Это как понять с утра до ночи 29 июля!? 🤷🤦
Гость
1 час
Когда провал на Чехова устранят? Ждут когда в диаметре увеличится при такой погоде? Ветром может ограждение снести и кто-то попадется. С 22.07 прошло уже 6 дней. Никаких работ не видно. И вьезд с перекрестка на улицу, теперь как бутылочное горлышко.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем