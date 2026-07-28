На Ярославскую область надвигаются гроза и град: в МЧС предупредили о резкой смене погоды

Вечером 28 июля в МЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в Ярославской области.
«Гроза, в отдельных районах с ливнем, сильным дождем, градом. При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12–17 м/с ожидается по Ярославлю и в отдельных районах Ярославской области в период с 06:00 29 июля до 18:00 30 июля», — говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что во время грозы нельзя пользоваться электроприборами и мобильным телефоном. Также следует избегать нахождения на открытой местности и около водоемов.
Телефон экстренных служб — 112.
Погода в Ярославле
29 июля. С утра до ночи ожидается дождь. Температура воздуха — от +17 до +21 градуса. Ветер умеренный, до трех метров в секунду;
30 июля. В течение всего дня пасмурно, ожидаются дожди. Температура воздуха — от +17 до +21 градуса. Северный ветер порывами до шести метров в секунду.
За актуальным прогнозом погоды можно следить на нашем сервисе «Погода 76.RU».