Мастерица работала на авиазаводе, но ушла из-за кризиса — сейчас она делает красивейшие украшения из меди и листьев

Мастерица продает украшения и с радостью носит их сама Источник: Ольга Леонтьева

Ольга Леонтьева родилась в Татарстане, провела школьные годы в Якутии, отучилась на техника-электромеханика авиационных приборов и автоматов в Перми, поработала по специальности и после кризиса занялась флористикой. В последние годы она увлеклась созданием украшений из меди — мастерица увековечивает цветы и листья при помощи медного раствора с кислотой, электрического тока и горелки. 59.RU рассказывает об Ольге и показывает ее работы.

«Мне очень нравилось в цехе сборки»

Ольге Леонтьевой 54 года, она замужем и воспитывает двоих сыновей 14 и 22 лет. Будущая мастерица родилась в Татарстане, а когда пошла во второй класс, родители переехали в Якутию. Девочка окончила школу в рабочем поселке Кысыл-Сыр. Во время учебы у нее не было возможности углубленно заниматься творчеством, но перед глазами всегда был пример мамы — она всегда шила, вязала и вышивала.

Ольга с удовольствием носит свои украшения Источник: Ольга Леонтьева — Я, как шутят мои дети, динозавр советской эпохи, — рассказывает 59.RU Ольга. — Нас еще в школе научили и шить, и вязать, и вышивать, и готовить — была мощная подготовка. И дома была возможность посидеть, порисовать, повязать . После окончания школы, в 1988 году, Ольге не удалось сдать экзамены в выездной приемной комиссии в Якутске. Семья переехала в Пермь, где жила тетя Ольги.

— Возвращаться в поселок не хотелось, и мы приехали к тете узнать, что делать. Экзамены во все вузы на тот момент уже завершились, — вспоминает наша Ольга. — Единственным вариантом, где еще проходил набор студентов, был авиационный техникум. У меня был хороший аттестат, в приемной комиссии приняли документы. Помню, я спросила, какой будет работа, и мне ответили: «В белом халате, в цехе». Меня устроило.

В итоге Ольга отучилась на техника-электромеханика авиационных приборов и автоматов — в ее группе были почти одни девушки. Никто из них в начале не представлял, кем будет работать потом. Понимание пришло во время учебной практики.

— Мы проходили слесарную практику в мастерских техникума, а производственная практика и аттестация на слесарей-сборщиков была на Пермском электроприборном заводе. Мне очень нравилось в цехе сборки, — говорит Ольга. — Мы работали в цехах, либо на конвейерах, либо на пайке печатных плат. Был момент, когда меня звали на работу сотрудницы цеха, я даже думала перейти на заочное, чтобы хорошо зарабатывать и учиться. Но родители не отпустили, и я осталась на дневном.

В 1991 году после окончания авиатехникума Ольгу направили работать на авиационный завод в Новосибирск — она была технологом в цехе окончательной сборки в техбюро . В то время специалисты из Пермского авиатехникума ценились, и на заводе удивлялись, что ее не взяли контролером цеха. Ольга проработала там около двух лет и уехала с родителями в Набережные Челны работать техником по обслуживанию оборудования на телефонной станции. Потом семья решила переехать в Калининградскую область. Ольга не смогла найти работу — как раз начинался кризис. Так она вернулась в Пермь.

— За время учебы я привыкла к Перми, мне нравился город, хотя люди говорили, что здесь серость и унылость. Тут было много знакомых. Я знала, что в Перми много заводов, и надеялась найти работу по специальности, поэтому переехала и снимала тут комнату, — говорит Ольга. — Тогда я искала работу на предприятиях, но мне предлагали совсем рабочие специальности, что мне неинтересно.

Шила одежду и делала композиции из цветов

В разгар лихих девяностых найти подходящую работу Ольге не удалось, и она начала искать возможность зарабатывать на жизнь. На тот момент она умела шить и декорировать одежду , например, расшивала платья бисером. Ольга начала шить на заказ, и в этот период, чтобы отдохнуть от работы за швейной машинкой, начала разводить цветы — мама Ольги всегда занималась этим, где бы семья ни жила. Постепенно девушка собрала коллекцию голландских цветов — ей нравилось за ними ухаживать и пересаживать. В 2000 году, когда она в очередной раз пошла покупать новое растение в магазине комнатных цветов, то поинтересовалась, не нужны ли им сотрудники. Так Ольга и устроилась туда продавцом и доросла до руководителя оптового отдела комнатных цветов.

— Тогда у меня появилась страсть к созданию композиций : я читала книги об этом, рассматривала работы флористов, видела, как они это делают. Попутно нас обучили флористике. В 2003 году я уходила в декрет с первым сыном и через какое-то время вернулась. Но через несколько лет поняла, что в компании нет перспективы роста для меня, а я хотела двигаться дальше — и ушла в свободное плавание, — вспоминает наша собеседница.

В магазине Ольга проработала восемь лет. Потом она тогда еще с будущим мужем занялись фитодизайном — оформлением помещений комнатными растениями и искусственными цветами . Это направление было новым для Перми. Компания оформила несколько ЗАГСов, отделения банка и приемные пермских заводов. В одном из оформленных ЗАГСов Ольга расписалась с мужем.

Через восемь лет после рождения первого сына Ольга ушла во второй декрет и полностью посвятила себя семье, а муж поменял направление — стал продавать технические ткани: брезенты, ветошь и прочее. Ольга помогала ему развивать продажи и занималась продвижением компании в интернете, но потом поняла, что не может без творчества. Тогда она сделала в комнате небольшую мастерскую и начала создавать композиции из комнатных растений в стеклянных вазах . Потом увлеклась керамикой, но многие керамические мастерские закрылись из-за экономического кризиса, и она не смогла учиться этому дальше.

«Тут нет рамок и ограничений»

Ольга всегда обращала внимание на украшения из настоящих листьев, когда видела их в интернете. Около трех лет назад она узнала от своей знакомой, что та осваивает курс по гальванопластике. Ольга очень понравилось, как нежные природные листья превращаются в медные, что на них сохраняется рельефность, красота и неповторимость.

Гальванопластика — это технология, при которой мастер получает точную металлическую копию разных предметов с помощью осаждения на них слоя меди. Предмет кладут в ванночку с раствором из медного купороса, а потом пускают электрический ток. На заготовке остается тонкий слой металла, после этого полученное изделие отделяют от оригинала.

— Вместе со знакомой я сделала первые листья , — делится с 59.RU Ольга. — Потом купила свой доступ к курсу и продолжила изучать гальванопластику. В ней нет рамок и ограничений, ты зависишь только от своих навыков, умений и желания развиваться. Можно создавать уникальные украшения, которые будут только в единственном экземпляре.

У изделий непростая технология изготовления. Сначала мастерица собирает листья с деревьев или цветы, покрывает их специальным слоем порошка на основе медной пудры и опускает в раствор с медными пластинами и кислотой. В ванну с раствором она подключает ток, и медь переносится с пластин на лист с обеих сторон. Затем Ольга достает лист или цветок, промывает его и обжигает на горелке, чтобы органическая основа сгорела и осталась только медь. После этого она паяет изделие газовой горелкой, обрабатывает, шлифует, красит его и закрывает защитным лаком — последний этап нужен, чтобы медь не оставила следов на одежде или коже.

Цветок альстромерии из увядающего букета… Источник: Ольга Лео. Украшения с душой / Vk.com …становится деталью для будущей подвески или броши Источник: Ольга Лео. Украшения с душой / Vk.com

Ольга занимается и интернет-продажами в магазине мужа, и семьей, поэтому на одну подвеску или брошь у нее может уйти несколько дней или даже неделя . Создание украшений отнимает столько времени еще и потому, что за процессом меднения важно следить, иначе готовый медный листок может получиться слишком толстым или неровным.

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Украшения с камнями Ольга делает неделю или две, потому что для них нужно придумать систему крепления . Не каждый камень можно опустить в раствор, потому что кислота может его разрушить.

Первые эксперименты Ольги с закрепкой камней Источник: Ольга Леонтьева Медная подвеска с розовым кварцем Источник: Ольга Леонтьева

— Чтобы изделие не царапало кожу и не цеплялось за одежду, я вышлифовываю всё вручную до тех пор, пока мне не понравится результат . При создании украшений очень важны промежуточные этапы, например, нейтрализация, чтобы вышла вся кислота. Если ее пропустить, кислота может выйти и привести к раздражению или разрушению одежды, — объясняет корреспонденту 59.RU Ольга.

Колье с каменными бусинами: крупные сделаны из кальцита, мелкие — из агата Источник: Ольга Леонтьева Подвеска с тигровым глазом Источник: Ольга Леонтьева

Чаще всего Ольга создает медные украшения с агатом, лабрадоритом, флюоритом и яшмой — у этих камней бывают разные окраска, фактура и узоры, что дополнительно украшает и не перебивает природную красоту изделия. Ее работы можно купить на фестивале камней «Минералика» в Перми, а также в магазинах KAMWA и «Пермские штучки». Первые покупатели узнали об этих украшениях именно на «Минералике».

Работы мастерицы на фестивале «Минералика» Источник: Ольга Лео. Украшения с душой / Vk.com Источник: Ольга Лео. Украшения с душой / Vk.com

Недавно Ольга перевезла оборудование в отдельную мастерскую. В ближайшее время она планирует купить более профессиональное оборудование и пройти обучение у ювелиров, чтобы делать более тонкие изделия. Также мастерица хочет больше времени уделять группе во «ВКонтакте», посвященной хобби, и изучает новые техники создания украшений — например, стекловидную.

Цветок в стекловидной технике Источник: Ольга Лео. Украшения с душой / Vk.com Источник: Ольга Лео. Украшения с душой / Vk.com

— Хочется делать профессиональные фотографии и яркие описания, чтобы посты в группе были интересными. Пока сезон, хочу собрать больше листьев и намеднить заготовки, — делится планами с 59.RU мастерица. — Со временем хочу заниматься только в мастерской.