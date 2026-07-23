«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз

Одного из дедов сыграл Юрий Стоянов Источник: «Кинопоиск»

Семейная комедия Владимира Котта «На деревню дедушке 2» (6) вышла на экраны кинотеатров. В главных ролях — Юрий Стоянов и Федор Добронравов. Своими впечатлениями от картины делится журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь. Далее — от первого лица.

В последнее время отцовско-мужская тема в семейном кино вышла на первый план. Вы тоже это заметили? В каждом втором фильме отец-молодец или супердед какой-нибудь. Нет, я, если что, не против. Главное, чтобы сделано было добротно.

В прошлом году на экраны вышел первый фильм «На деревню дедушке». И неожиданно стал хитом. Добрую комедию о поисках общего языка между деревенским дедом и внуком, о конфликтах поколений хвалили зрители разных возрастов. Юрий Стоянов создал очень яркий, запоминающийся образ сухого и грубого снаружи, но доброго внутри (где-то о-о-о-очень глубоко) деда.

В четверг, 16 июля, в прокат вышло продолжение деревенских приключений мальчика Владика. У картины сменился режиссер. На сей раз за дело взялся Владимир Котт, который уже основательно «набил руку» на комедиях.

В «На деревню дедушке 2» мальчик Владик снова проводит летние каникулы у деда со стороны матери. Но тут в деревне появляется второй дед — отец отца. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. И между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния.

Деды получились очень разными, но одинаково бьющимися за внимание внука Источник: «Кинопоиск»

Я вам скажу, что Юрий Стоянов и Федор Добронравов в роли дедов-соперников абсолютно и бесповоротно прекрасны. Они — находка этого довольно простого фильма. А песня, которую два актера исполнят в финале, точно тронет не одну сотню зрительских сердец.

В остальном фильм, на мой взгляд, получился посредственным. Не совсем «на троечку», но очень плоским и предсказуемым. Для комедии не сильно-то смешно. Для детского кино (а у нас, как известно, читаем «семейное» — подразумеваем «детское») слишком мало детского.

Вся фабула строится вокруг дедов, внуку в фильме отведена «техническая» часть. Он вроде бы туда-сюда бегает, но что чувствует — непонятно. Диалог поколений, который нам показывают, сужается до рыбалки против ИИ.

Ах да, он еще внезапно трансформируется в подзатыльники от деда для отца на глазах ребенка. Это вроде как должно быть смешно, но почему-то становится неловко.

Критики уверены: фильм зритель воспримет благосклонно и сборы будут неплохие. Я с ними готова согласиться. Во-первых, потому что «На деревню дедушке 2» вышел в период летнего кинозатишья. Во-вторых, это всё же кино семейное, на трендовую тему, с крутыми актерами в главных ролях.

Федор Добронравов сыграл деда-интеллигента Источник: «Кинопоиск»

Если глубоко не погружаться, то даже сценарий зрителя устроит. Ситуации понятные, забавные, деревня «как из сказки», где трава была зеленее, а небо голубее. И хеппи-энд опять же.

Если хочется почувствовать атмосферу летних каникул — вам точно надо в кино. Если же вы из тех, кому хочется не просто смотреть, а подумать по ходу действия, то комедия вас не зацепит. Там если начать думать, сюжет разъезжаться начинает.

Мой вердикт: очередное одноразовое кино. Доброе, солнечное, местами теплое и душевное, но… всё-таки проходное.

Хотя я подозреваю, что, быть может, это основная задача современных комедий: легко смотреться, задевать ностальгические струны и довольно быстро забываться? В этом случае с продолжением всё ок.