Правила выдачи загранпаспортов изменили: что нужно знать

Из загранпаспортов исчезнут дети Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России изменились правила оформления заграничных паспортов. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

«Правительством Российской Федерации подписано постановление, которым внесены изменения в описание бланков заграничных паспортов. Постановлением в загранпаспортах отменены графы „Личный код“ и „Учетная запись“ в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве», — говорится в сообщении ведомства.

Также изменили формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип паспорта: для обычного теперь используют код PP, для дипломатического — PD, для служебного — PO. Эти нововведения направлены на унификацию и упрощение обработки документов в соответствии с международными нормами.

Кроме того, с января 2027 года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях, добавили в МВД. Эта норма обусловлена принятым в апреле 2026 года федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записей о детях. Изменение также связано с защитой прав россиян на свободу передвижения.