НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +24

3 м/c,

ю-в.

 747мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Оспаривала штрафы за парковку
Как накажут ярославского живодера
Здесь был Пушкин
Нагрянет гроза
Застряли на колесе обозрения
Двор в обломках БПЛА
Ярославну укусил «наноклещ»
Афиша на последнюю неделю июля
Страна и мир Правила выдачи загранпаспортов изменили: что нужно знать

Правила выдачи загранпаспортов изменили: что нужно знать

Подобности о нововведениях

73
Из загранпаспортов исчезнут дети | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUИз загранпаспортов исчезнут дети | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Из загранпаспортов исчезнут дети

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России изменились правила оформления заграничных паспортов. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

«Правительством Российской Федерации подписано постановление, которым внесены изменения в описание бланков заграничных паспортов. Постановлением в загранпаспортах отменены графы „Личный код“ и „Учетная запись“ в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве», — говорится в сообщении ведомства.

Также изменили формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип паспорта: для обычного теперь используют код PP, для дипломатического — PD, для служебного — PO. Эти нововведения направлены на унификацию и упрощение обработки документов в соответствии с международными нормами.

Кроме того, с января 2027 года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях, добавили в МВД. Эта норма обусловлена принятым в апреле 2026 года федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записей о детях. Изменение также связано с защитой прав россиян на свободу передвижения.

В ведомстве пояснили, что в последнее время недружественные европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых не было собственного загранпаспорта, даже если они были вписаны в документ родителей. Ранее выданные паспорта с отметками о детях сохраняют юридическую силу до окончания их срока действия, подчеркнули в МВД. Для поездок за границу рекомендуется оформлять ребенку отдельный загранпаспорт.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Загранпаспорт Документ Миграционная служба Отказ во въезде
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Да выкидывайте. Вас всё равно никуда не впустят. А скоро и не выпустят
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем