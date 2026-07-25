Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром

Море прекрасное, а вот с сервисом проблемы Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Абхазия в 2026 году стала популярнейшим направлением среди российских туристов. Те, кто там побывал, хвалят чистое море, спокойствие и тишину советских санаториев, дешевые фрукты, овощи и услуги.

Ксения из Тюмени тоже съездила на отдых в южную республику и рассказала в колонке для 72.RU, что она успела там посмотреть, чему удивилась и порадовалась и сколько потратила.

Ксения тюменка, отдохнувшая в Абхазии

Как добраться и перейти границу

В Абхазию я решила поехать, чтобы побыть вместе с семьей: мы редко собираемся все вместе. Они большой компанией по совету друзей забронировали отдых в Пицунде, где есть объединение пансионатов, сохранившиеся еще со времен СССР, а я прилетела чуть позже и присоединилась к ним.

Стоило всё относительно дешево — за пять дней проживания вместе с питанием я отдала 36 тысяч рублей. Кажется, будто это много, но, когда путевка в Турцию обходится в 200 тысяч, это, наверное, недорого.

Из Тюмени летела в Сочи, а оттуда до отеля был трансфер — это стоило 3000 рублей. Дорога заняла около трех часов: до пешеходной границы тебя довозит одна машина, ты быстро переходишь погранконтроль, а дальше садишься в другой автомобиль, который везет тебя уже до отеля. Так получается быстрее.

Пицунда оказалась уютным и обаятельным местечком Источник: Ксения / Личный архив

Если сравнивать русский юг и Абхазию, то вы найдете много общего. Немного о самой Пицунде: это очень уютный маленький поселок. Несколько улочек, которые уставлены рыночными прилавками, где продают фрукты, овощи, сувениры и прочие курортные радости.

Помимо ОПК «Пицунда», где мы жили, тут множество других домов под сдачу на любой кошелек. Можно найти и шикарный дом с бассейном, и просто комнату с удобствами.

Пансионат для советской элиты

Мы жили в старом пансионате, который раньше считался элитным. Нам пояснили, что во времена СССР путевки сюда давали только высоким чинам. И это видно.

Постройки тут в духе советского конструктивизма: большие окна, интересные формы. Немало на территории красивых деревьев, малых архитектурных форм. За каждым корпусом пансионата стоит какая-нибудь скульптура. Встречается советская мозаика. Да и сами корпусы выглядят большими, монолитными. Тем, кто любит эстетику тех лет, тут очень понравится.

Советский ДК Источник: Ксения / Личный архив

На территории свой бассейн, колесо обозрения, водные горки, «банан», сапы, катамаран, даже вроде зиплайн небольшой. В общем, все 33 удовольствия приморской набережной. На берегу кафешки — классические курортные, с программой, музыкой, караоке. Вот, например, через день после моего отъезда должна была приехать программа народных танцев и песен, и я бы сходила, так как люблю такое.

А вот внутри есть проблемы. Конечно, номера подуставшие. Ремонту тут в лучшем случае лет 20, где-то запах так себе, где-то розетка не работает. Воду в душе нужно спускать минут по десять, чтобы наконец пошла горячая. Всё какое-то битое, колотое, двери на балкон не открывались. И это я еще пожаловалась, и меня переселили из комнаты с односпальной кроватью в номер с двуспальной. Зато есть кондиционер.

Внутри советская эстетика оказалась не такой приятной Источник: Ксения / Личный архив Источник: Ксения / Личный архив

Огромный плюс номера — это его расположение. Я жила на 13-м этаже с панорамными окнами, которые выходили на пляж и море. Виды тут шикарные, еще бы обновить всё. В общем, жить можно. Я старалась на проблемах просто не зацикливаться.

Ужасы кухни

Но вот еда — это настоящий кошмар. У нас были включены завтрак, обед и ужин. Утром подавали более-менее нормальную еду: творог, каши. Но обед и ужин прямо плохие. Там был шведский стол, но я бы не стала это так называть.

На выбор вам даны два варианта крупы: гречка и рис. Несколько видов котлет в каком-то бульоне, вареная курица. Другие важные атрибуты — десятилитровые банки сметаны и майонеза. А без них и правда никуда, потому что вся еда пресная, без соли, без специй. Из напитков предлагали какой-то ужасный кофе и сладкий чай.

Рядом «салаты» — просто нашинкованные отдельно морковка, огурец, капуста, помидоры. Их быстро сметали, потому что было хотя бы вкусно. Я однажды взяла себе свеклу, а она оказалась сырая. Встречались крабовый и винегрет иногда, но всё это плавало в майонезе. Ситуацию немного спасали супы.

Ностальгия по СССР в чистом виде Источник: Ксения / Личный архив

На ужин тут подавали молочную кашу. На ужин! Кашу! Нас спасали булочки, на которые мы мазали джем. Фруктов не давали: ни черешни, ни абрикосика, ни нектаринчика. Не было ни сыра, ни оливочек, ни маслин — ничего. Традиционной абхазской кухни тоже не дождались. При всём при этом столовая такая красивая: шикарные панно, классные люстры. Даже обидно.

Экскурсовод, который возил нас на экскурсию, сказал, что питание в этом санатории не меняется уже лет 20. Якобы это сделано для бедных бабушек-диабетиков. Но, блин, за что бедным бабушкам приходится заедать сырую свеклу майонезом, мне непонятно. В общем, три из десяти. Было очень грустно и невкусно. Выручали кафешки с местной едой.

Море — это восторг

Море в Абхазии хвалят не зря, оно просто шикарное. Я такого хорошего пляжа давно не видела, хотя я фанат именно песочного, а тут галечный. Камень тут мелкий, а вода на берегу очень чистая.

Купались мы и в волны, и в спокойную воду. И то, и то было комфортно, буйки достаточно далекие, заход не резкий, так что есть где поплавать и взрослому, и ребенку. В бухту приплывали дельфины, и это сразу плюс десять к настроению. Можно было хорошо разглядеть, как они прыгают, веселятся в воде.

Вид на море из окна отеля Источник: Ксения / Личный архив

Сам берег окружен горами, поэтому нередко с них спускались облака и приносили дождик. Но чаще всего было солнечно и хорошо.

Водопады, дача Сталина, Рица: экскурсионный маршрут в Абхазии

Мы съездили на одну экскурсию, и стола она семье из шести человек 8000 рублей. По-моему, это мегадешево. Нас возили в относительно новенькой и комфортной трехрядной Toyota с люком, из которого даже можно было высунуться наружу. Мы посетили Гагру, озеро Рица, дачу Сталина, водопады, винодельню и пасеку. Водитель, он же экскурсовод, включал нам музыку, какую хотим, рассказывал про традиции, места. Это было здорово.

По дороге, если есть желание, можно потратить еще денег. Хочешь залезть на лошадь — тысяча рублей, прокатиться на зиплайне — еще тысяча. Почти всё стоит около тысячи. Мы двигались в достаточно плотном темпе, выехали в девять, вернулись в четыре.

Во время экскурсии купили мед, вино, сыр и фрукты.

В Абхазию надо ехать за видами Источник: Ксения / Личный архив

Озеро Рица Источник: Ксения / Личный архив

Местные во время поездки мне показались хорошими людьми, с кавказским таким колоритом. Дедуля, который вез меня в Пицунду, сразу сказал, что такую красавицу украдет, но это было не злобно, так что я просто посмеялась. Это гостеприимные, теплые люди, всегда вежливые. В общем, проблем у меня не было.

Дача Сталина Источник: Ксения / Личный архив

Вино тоже прикупили Источник: Ксения / Личный архив

Конечно, видно, что Абхазии требуется много финансовых вливаний, чтобы восстановить всё утраченное. Много разрушенных зданий, церквей, на которые всем миром собирают. Абхазы это всё признают и очень грустят по этому поводу. Многие считают, что это связано с грузино-абхазской войной. Ее здесь все помнят хорошо, видно, что это свежий шрам.

Кстати, меня предупредили особо не распространяться, что я была в Грузии, и вообще стараться эту страну не упоминать. Это довольно давящая штука, которая проявляется даже в мелочах. Мы вот привыкли говорить «хачапури по-аджарски», а здесь это «хачапур-лодочка». И так со многими вещами.

Хороший вариант, но с оговорками

Честно говоря, будь я одна, я вряд ли бы выбрала Абхазию как место для своего основного отпуска. Но это действительно неплохой вариант для семейного отдыха, особенно в сегодняшних реалиях. Не летают дроны, работает интернет, хорошее чистое море, недорогие овощи и фрукты.

Всё такое вкусное! Источник: Ксения / Личный архив

Для меня минусы не перевесили плюсы, но я прекрасно понимаю, что для многих они будут критичными. Я ставила цель отдохнуть на море и классно провести время с семьей, и мне это удалось. Мы только и делали, что купались, спали, отдыхали, слушали пение птичек. Самое то для небольшого отдыха.

За всё я отдала 70 тысяч рублей. Половина из этой суммы — это проживание. Уже там, на месте, я потратила не более 10 тысяч на еду и развлечения, потому что много куда мы ходили вместе и разделяли траты.