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Загорелось промпредприятие, пострадали люди: как Рязань пережила массированную атаку дронов

Жители впервые проснулись от сирены

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Шесть человек доставили в больницу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUШесть человек доставили в больницу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Шесть человек доставили в больницу

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Рязани силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников. После падения обломков загорелось промышленное предприятие. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы», — написал Малков в своем первом сообщении.

Жители проснулись от громких звуков. Во время этой атаки в Рязани впервые завыла сирена. Затем начали поступать сообщения о воздушной тревоге. Как отреагировали люди на происходящее, читайте в материале YA62.RU.

Позже губернатор объявил об отбое воздушной тревоги. По его словам, в результате падения обломков беспилотников загорелись промышленные объекты, на месте продолжают работать оперативные службы. Шесть человек доставили в медучреждения. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Малков также напомнил о действующем в регионе запрете на публикацию в соцсетях фото и видео последствий атак. Он призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и в случае их обнаружения звонить по номеру 112.

Обновлено в 07:41 (мск): Логистический объект компании в Рязани эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности, сообщили в пресс-службе RWB.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Сирена Пожар Пострадавший Рязань Павел Малков Атака беспилотника
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Комментарии
5
Гость
30 минут
А какой сказочкой была байка в СССР, что вокруг Москвы три круговых эшелона пво, ни одна муха не пролетит.
Гость
38 минут
Пусть первый и последний раз такое будет! Желаю всем здоровья!
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Гость
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