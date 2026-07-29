НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 747мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Нагрянет гроза
Застряли на колесе обозрения
Здесь был Пушкин
Двор в обломках БПЛА
Отдых в Египте
Ярославну укусил «наноклещ»
Многодетная семья погибла в ДТП
Афиша на последнюю неделю июля
Страна и мир Павла Дурова объявили в международный розыск — заявление ФСБ

Павла Дурова объявили в международный розыск — заявление ФСБ

Ему заочно предъявили обвинения в содействии терроризму

91
Администрация Telegram не удаляла каналы, которые распространяли опасную информацию | Источник: Pavel Durov / TelegramАдминистрация Telegram не удаляла каналы, которые распространяли опасную информацию | Источник: Pavel Durov / Telegram

Администрация Telegram не удаляла каналы, которые распространяли опасную информацию

Источник:

Pavel Durov / Telegram

Сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — отметили в ЦОС.

В ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно используют украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества. По данным ведомства, эти действия привели к многочисленным человеческим жертвам, включая женщин и детей, а также к многомиллиардному материальному ущербу.

Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через один из Telegram-сервисов, добавили в ФСБ. Далее они обманом втягивали жертв в противоправную деятельность.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Telegram Павел Дуров ФСБ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
30 минут
Неплохо бы ещё Илона Маска в розыск объявить.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем