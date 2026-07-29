Павла Дурова объявили в международный розыск — заявление ФСБ

Администрация Telegram не удаляла каналы, которые распространяли опасную информацию Источник: Pavel Durov / Telegram

Сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — отметили в ЦОС.

В ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно используют украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества. По данным ведомства, эти действия привели к многочисленным человеческим жертвам, включая женщин и детей, а также к многомиллиардному материальному ущербу.