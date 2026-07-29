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Авто Правила для такси ужесточили, а поездки хотят сделать дешевле: что известно

Правила для такси ужесточили, а поездки хотят сделать дешевле: что известно

Требования к внешнему виду машин изменили

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Список машин, которые подходят под параметры локализации, расширили | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU Список машин, которые подходят под параметры локализации, расширили | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Список машин, которые подходят под параметры локализации, расширили

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России ужесточили требования к такси и расширили список разрешенных для работы моделей. Кроме того, власти планируют сделать поездки для некоторых пассажиров доступнее.

«Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6, производство которых локализовано в России в рамках СПИК», — говорится в сообщении Минпромторга.

Ранее в перечне находились 30 моделей марок Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval, Tenet и других. Федеральный закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года. Актуализированный перечень с новыми моделями опубликуют на сайте Минпромторга, уточнили в министерстве.

В России также заработал новый ГОСТ, который устанавливает требования к внешнему виду отличительных и опознавательных знаков на легковых такси. На крышу автомобиля теперь должны устанавливать опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей желтой подсветкой. Госномер машины обязан дублироваться на дверях справа и слева. Надпись наносят крупным черным шрифтом, чтобы ее могли прочитать люди с нарушениями зрения.

Помимо ужесточения требований, власти работают над тем, чтобы сделать поездки в такси доступнее для семей с детьми. Минтранс готовит поправки в закон о такси, которые предусматривают особенности формирования тарифов на перевозки пассажиров с детьми, сообщили РИА Новости в ведомстве. Законопроект сейчас согласовывают с заинтересованными органами власти.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Такси ГОСТ Поездка Автомобиль
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Комментарии
1
Гость
53 минуты
"...сделать поездки в такси доступнее для семей с детьми." Как это? В чём разница с детьми едешь на такси или со взрослыми?
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Гость
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