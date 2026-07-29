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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники ударили по предприятию в Перми: жителям велели выключить газ и свет

Беспилотники ударили по предприятию в Перми: жителям велели выключить газ и свет

Губернатор рассказал подробности об атаке

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Несколько дронов смогли сбить еще на подлете (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНесколько дронов смогли сбить еще на подлете (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Несколько дронов смогли сбить еще на подлете (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами», — написал Махонин в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет, уточнил губернатор.

Утром 29 июля в Прикамье объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер» радиусом 100 километров, в связи с чем закрыли аэропорт Большое Савино. Спустя час после введения режима в Перми завыли сирены, а по громкоговорителю прозвучало голосовое предупреждение.

«Дослушайте сообщение до конца, затем следуйте инструкции. Если вы находитесь в помещении, отключите свет, газ, воду, не подходите к окнам. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между общими сплошными стенами», — объявили в громкоговоритель.

Сейчас план «Ковер» отменили. В Перми сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, уточнили в Росавиации. За ситуацией в режиме онлайн следит 59.RU.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
13
Гость
42 минуты
С каждым днём ощущение того, что цели СВО достигнуты не будут становится всё сильнее и сильнее.
Гость
47 минут
Спасибо оперативным службам за работу
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Гость
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