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Лето Истории «Закопался в кожу»: ярославну укусил «наноклещ» — что сказали врачи

«Закопался в кожу»: ярославну укусил «наноклещ» — что сказали врачи

Паразита еле вытащили

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Об активности «наноклещей»&nbsp;недавно сообщал Роспотребнадзор | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОб активности «наноклещей»&nbsp;недавно сообщал Роспотребнадзор | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Об активности «наноклещей» недавно сообщал Роспотребнадзор

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россияне активно обсуждают активизировавшихся в середине лета «наноклещей». Малюсенького членистоногого сложно заметить из-за его размеров. Однако болезни он переносит такие же, как и обычный клещ.

Клещи являются переносчиками тяжелых болезней, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз) и эрлихиоз.

В середине июля ярославну Надежду укусил один из таких. Об этом она рассказала редакции 76.RU.

«Глубоко залез, прямо закопался в кожу»

В день укуса пенсионерка отдыхала в деревне Кобяково в Ростовском районе. В лес женщина не ходила, подцепила членистоногого где-то рядом с домом. Паразит укусил ее чуть выше лопатки, ярославна почувствовала, что место набухло, посмотрев в зеркало, она увидела ямку. Рану Надежда намазала йодом.

«Она не сразу заметила его, почувствовала, когда уже впился и время прошло. Очень глубоко он залез, прямо закопался в кожу. Его даже пинцетом целиком не вытащить было, пришлось по кусочкам», — рассказал корреспонденту 76.RU внук Надежды Арсений.

Как только пенсионерка обнаружила «наноклеща», сразу же позвонила внуку. Тот приехал в Кобяково, чтобы забрать членистоногого и увезти его на проверку в Ростовскую ЦРБ.

«Я привез его в больницу, мне сначала сказали, что это не клещ, проверять не будут. Но я настоял, его отнесли к главврачу. Ко мне вернулись и сказали, что это не совсем клещ, а нимфа — как бы клещ-подросток, промежуточная стадия. Сезон клещей же в августе–сентябре, получается, сейчас детишки выбрались наружу», — объяснил Арсений.

В больнице мне сразу сказали, что клеща будет тяжело обследовать, маленький шанс, что правильно покажет, кто это. Я привез только лапку, тяжело было вытащить что-то еще. Сказали, если заражен — позвоним. Пока не звонили.

Арсений

внук Надежды

Кто такой «наноклещ»

Ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что «наноклещи» — это обыкновенные клещи, только молодые. Их называют нимфами — молодыми особями иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью.

Редакции 76.RU специалисты также пояснили, что зафиксированных случаев укуса «наноклещей» в Ярославской области нет. Дело в том, что их не выносят в отдельную строку из-за возраста. Подсчет укусов ведется в целом. Статистику по Ярославской области на начало июля мы публиковали здесь.

Что делать, если укусил клещ

  • Извлекать клеща следует стерильным пинцетом или специализированным устройством, зафиксировав максимально близко к коже. Удаление должно быть плавным движением вверх без вращения.

  • После обработайте место укуса антисептиком.

  • Поместите извлеченного клеща в герметичную емкость и отдайте на лабораторное исследование.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в ЦФО наиболее опасными регионами, где высок риск подхватить клещевой энцефалит, стали Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Дмитровский и Талдомский районы Московской области.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Клещ Укус Обследование История
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Комментарии
2
Гость
17 минут
Лучше лишний раз себя проверить после прогулки. Пять минут, а проблем можно избежать.
Гость
18 минут
Маленькие вообще самые коварные, их сразу и не заметишь.
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Гость
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