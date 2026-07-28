«Закопался в кожу»: ярославну укусил «наноклещ» — что сказали врачи

Об активности «наноклещей» недавно сообщал Роспотребнадзор Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россияне активно обсуждают активизировавшихся в середине лета «наноклещей». Малюсенького членистоногого сложно заметить из-за его размеров. Однако болезни он переносит такие же, как и обычный клещ.

Клещи являются переносчиками тяжелых болезней, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз) и эрлихиоз.

В середине июля ярославну Надежду укусил один из таких. Об этом она рассказала редакции 76.RU.

«Глубоко залез, прямо закопался в кожу»

В день укуса пенсионерка отдыхала в деревне Кобяково в Ростовском районе. В лес женщина не ходила, подцепила членистоногого где-то рядом с домом. Паразит укусил ее чуть выше лопатки, ярославна почувствовала, что место набухло, посмотрев в зеркало, она увидела ямку. Рану Надежда намазала йодом.

«Она не сразу заметила его, почувствовала, когда уже впился и время прошло. Очень глубоко он залез, прямо закопался в кожу. Его даже пинцетом целиком не вытащить было, пришлось по кусочкам», — рассказал корреспонденту 76.RU внук Надежды Арсений.

Как только пенсионерка обнаружила «наноклеща», сразу же позвонила внуку. Тот приехал в Кобяково, чтобы забрать членистоногого и увезти его на проверку в Ростовскую ЦРБ.

«Я привез его в больницу, мне сначала сказали, что это не клещ, проверять не будут. Но я настоял, его отнесли к главврачу. Ко мне вернулись и сказали, что это не совсем клещ, а нимфа — как бы клещ-подросток, промежуточная стадия. Сезон клещей же в августе–сентябре, получается, сейчас детишки выбрались наружу», — объяснил Арсений.

В больнице мне сразу сказали, что клеща будет тяжело обследовать, маленький шанс, что правильно покажет, кто это. Я привез только лапку, тяжело было вытащить что-то еще. Сказали, если заражен — позвоним. Пока не звонили. Арсений внук Надежды

Кто такой «наноклещ»

Ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что «наноклещи» — это обыкновенные клещи, только молодые. Их называют нимфами — молодыми особями иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью.

Редакции 76.RU специалисты также пояснили, что зафиксированных случаев укуса «наноклещей» в Ярославской области нет. Дело в том, что их не выносят в отдельную строку из-за возраста. Подсчет укусов ведется в целом. Статистику по Ярославской области на начало июля мы публиковали здесь.

Что делать, если укусил клещ

Извлекать клеща следует стерильным пинцетом или специализированным устройством, зафиксировав максимально близко к коже. Удаление должно быть плавным движением вверх без вращения.

После обработайте место укуса антисептиком.

Поместите извлеченного клеща в герметичную емкость и отдайте на лабораторное исследование.