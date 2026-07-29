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Происшествия У пассажирского лайнера, летевшего на юг, двигатель загорелся прямо в небе: чем всё закончилось

У пассажирского лайнера, летевшего на юг, двигатель загорелся прямо в небе: чем всё закончилось

Следователи выясняют причины произошедшего

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Экипаж сам справился с огнем | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUЭкипаж сам справился с огнем | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Экипаж сам справился с огнем

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

У самолета, следовавшего из Новосибирска в Краснодар, в воздухе загорелся двигатель. Команда приняла решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«По предварительным данным, 29 июля 2026 года у воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск — Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета», — говорится в сообщении ведомства а MAX.

Возгорание удалось потушить силами экипажа. Помощи им не потребовалось. Посадка прошла в штатном режиме.

На борту самолета находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Что именно привело к возгоранию, пока не известно. Следователи выехали на место и устанавливают причины произошедшего. По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ее результатам примут процессуальное решение.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Самолет Двигатель Аэропорт Пожар
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Комментарии
5
Гость
50 минут
Дикий ужас! Вот такая у нас авиация! Молодцы!!!
Гость
1 час
Состояние российской авиации в крайне плачевном состоянии. Удивительно как кто то ещё решается летать.
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Гость
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