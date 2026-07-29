У пассажирского лайнера, летевшего на юг, двигатель загорелся прямо в небе: чем всё закончилось

Экипаж сам справился с огнем Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

У самолета, следовавшего из Новосибирска в Краснодар, в воздухе загорелся двигатель. Команда приняла решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«По предварительным данным, 29 июля 2026 года у воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск — Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета», — говорится в сообщении ведомства а MAX.

Возгорание удалось потушить силами экипажа. Помощи им не потребовалось. Посадка прошла в штатном режиме.

На борту самолета находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.