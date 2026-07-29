«Мы совершенно не знаем русскую культуру»: блогер влюбилась в традиции Русского Севера, отказавшись от заграницы

Анна побывала во многих местах Архангельской области. Местная культура оказала на нее сильное влияние Источник: архив Анны Бражниковой

Блогер из Москвы Анна Бражникова рассказывает в своих соцсетях о национальном костюме, рукоделии и поездках по деревням и селам Архангельской области. Анна всей душой любит архитектуру и наряды Русского Севера, ради изучения которых преодолевает тысячи километров в самые дальние уголки Поморья. Чем ее зацепил регион и какие изделия она шьет по северным мотивам, Анна рассказала нашим коллегам из 29.RU.

«На Севере по-настоящему отдыхаю»

Анна Бражникова родом из Воронежской области, последние 12 лет живет в Москве, по профессии учитель иностранных языков. Ее страсть — путешествовать и изучать культуру разных городов и стран. Изначально ее привлекала только заграница, туристические места России Анна открыла для себя позднее.

— Как-то раз в хостеле в Камбодже один итальянец мне перечислял, что он хотел бы увидеть в России, а я сказала ему, что ничего этого не видела, что в основном путешествую за границей. Он так удивился! Я тогда ужаснулась, подумала: и правда, как же так? Стало даже стыдно. И в следующем же году отправилась работать волонтером на Камчатке, позже был поход на северный Урал на плато Маньпупунёр, зимний Байкал на велосипеде, Красноярск, дайвинг на Баренцевом море и многое другое. Я тогда поняла, что хочу увидеть и узнать Россию, даже самые дальние ее уголки, — рассказывает наша собеседница.

После многочисленных путешествий по России шесть лет назад Анна впервые приехала в Архангельскую область — и сразу же в нее влюбилась. Теперь почти все поездки посвящены Русскому Северу.

Была на Камчатке, на Урале, на Байкале, в Красноярске, в Калининграде, по Ленинградской области немного покаталась и по соседним с Москвой областям.

Во время поездки в Неноксе Источник: архив Анны Бражниковой

— Возможно, потому что я чувствую себя свободно в бескрайних северных тундрах и лесах, — рассуждает Анна. — Очень нравится культура, быт. И особенно люди! Я как житель мегаполиса, где бесконечная суета, люди раздраженные, спешащие и всё внимание уделяется каким-то бесполезным вещам, на Севере по-настоящему отдыхаю.

Выражение «Север греет» для меня действительно имеет очень важный смысл. В Севере есть что-то по-настоящему родное. Анна Бражникова блогер из Москвы

Перед путешествиями Анна составляет план поездки, ищет необычные, «нераспробованные» туристами места, а потом — в путь на личном автомобиле вместе с супругом.

Источник: архив Анны Бражниковой

Путешественница успела побывать и в Мезени, и в Пинеге, и в Кенозерье, и в нацпарке «Онежское Поморье»:

— Архангельскую область я обожаю! Объездили очень много старинных деревень. Хочется возвращаться снова и снова. Узнавать глубже заповедный регион. Не знаю даже, с чем это связано. Может быть, всё дело в том, что в мою родовую деревню в Прибитюжье переселяли поморские семьи 300 лет назад?

Со слов Анны, каждая поездка по Архангельской области была по-своему удивительна. Например, однажды зимой она с мужем прошла на лыжах Кенозерский парк: от Масельги до Вершинино, дистанция вышла около 50 километров.

Кенозерье, лыжи и теплая одежда — что еще нужно для счастья? Источник: архив Анны Бражниковой

— За время похода встретили только инспектора в Порженском погосте и местного жителя в деревне Зехнова. И всё! Всё остальное время были наедине с лесом и заброшенными деревнями. У меня в таких оторванных от мира местах возникает ощущение нереальности, — вспоминает Анна Бражникова.

Кенозерские красоты Источник: архив Анны Бражниковой

Тишина, нарушаемая только скрипом снега под лыжами, пасмурное небо, бесконечный лес и одинокая деревянная церковь посреди опустевшей деревни — именно такие картины, признается Анна, остаются в памяти надолго и вызывают мурашки.

Источник: архив Анны Бражниковой

В Мезени Анна с супругом гостила у поморской хозяйки. Она угощала их блюдами из печи и рыбой, наливала кофе по-Мезенски из самовара.

— Погода была солнечная и морозная. И это зимнее розовое небо! Сказочно! — вспоминает блогер.

Настоящее поморское гостеприимство Источник: архив Анны Бражниковой

Анна также познакомилась с мезенской лошадкой Источник: архив Анны Бражниковой

Блогер мечтает сделать рубрику «Готовим с поморской хозяйкой», а пока рассказывает о блюдах сама. В одном из последних роликов показала, как готовит в лесу необычный суп, — рассольник с белыми грибами. С ее слов, получилось насыщенное блюдо с ярким томатно-грибным ароматом — не всем понравится, но ей пришлось по вкусу.

— На Белом море нам сказали, что настоящий рассольник готовится ни с какими не с огурцами, а с белыми грибами. Ну кто мы такие, чтобы спорить, — отметила Анна.

Источник: wild_kitsu / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Влюбить в Север подписчиков

С детства Анна Бражникова любит лес, травы, историю и археологию. Ее интересы переросли в тематический блог про «глухомань, мистику и фольклор».

— Несколько месяцев назад я купила мезенскую прялку и несла ее домой просто в руках без упаковки. Люди останавливали, интересовались, что это. Я обнаружила, что многие не знают, что это за предмет и для чего он предназначен. И тогда подумала: здорово было бы рассказать людям о старинных предметах, одежде и о чем-то подлинном, но забытом, — говорит она.

В своем видеодневнике Анна рассказывает о жизни и путешествиях, культурном наследии России и Севера. Одно из них — село Черевково Архангельской области, которое входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

Источник: архив Анны Бражниковой

— Главная достопримечательность — усадьба купца Гусева, построена в 1886 году, которая поражает огромным количеством окон — более 60. И мастерской деревянной имитацией кирпичной кладки, — говорит Анна.

Источник: архив Анны Бражниковой

Село интересно тем, что оно было одним из крупнейших ремесленных центров золотного шитья в Сольвычегодском уезде, а еще славилось масштабным гончарным производством и ракульской росписью.

Первое документальное упоминание о Черевковской волости относится к 1519 году.

Анна показала зрителям лабаз Пирогова — архитектурное достояние и уникальный образец деревянной хозяйственной постройки местного торгового крестьянина. Рассказала о северной магазеи и Троице-Никольский храме 18-го века: его построили на месте сгоревшей Никольской церкви, где служил священномученик Петр Черевковский.

В «страну туесов» — село Верхняя Уфтюга — Анна с супругом ездила посмотреть на величественный шатровый храм, берестяные изделия и учиться росписи. Путешественники перебрались через Северную Двину на пароме и еще 40 километров преодолели на авто.

Источник: архив Анны Бражниковой

В такие места мы едем скорее ради людей и погружения в атмосферу, которую не найти в городе. Здесь живут потомки старообрядцев, еще сохранившие особый уклад жизни и традиции. Анна Бражникова блогер из Москвы

— Уфтюжская роспись яркая, плавная, в ней очень много воздуха. Обожаю. Съездили здесь на мастер-класс и расписали коников, — поделилась Анна в видео.

В Пермогорье Анна подметила деревянный храм Георгия Победоносца. Он построен в 1665 году и, по ее словам, выделяется необычной конструкцией куполов.

Источник: архив Анны Бражниковой

В Соезерскую пустынь Анна с мужем добиралась единственным способом — поездом по узкоколейной дороге. Причина поездки — Троицкая церковь 1748 года постройки.

— Подобные сохранившиеся деревянные ансамбли в России можно пересчитать по пальцам. Монастырских же деревянных ансамблей кроме Соезерского не сохранилось вообще нигде. Он единственный в своем роде, — подчеркнула блогер.

Зрители Анны Бражниковой под публикациями восхищаются снятыми видами, спрашивают, как добраться до локации и приглашают в гости. Со слов Анны, зарисовки из путешествий — любимый формат пользователей Сети.

— Я сама люблю такой контент и смотрю ребят, которые ведут страницы с таким уклоном. Здорово взять на заметку какое-то интересное место для будущего путешествия или узнать что-то неожиданное для себя. Думаю, про подлинные традиции я так и узнала, — говорит Анна Бражникова.

На юге традиции хранятся не так ревностно, как на севере и нет такой культуры родовых домов, с редкими исключениями. На юге только с недавних пор стали уделять этому больше внимания. Анна Бражникова блогер из Москвы

«Русский костюм — это не атласный сарафан и картонный кокошник»

Анна выделяется в ленте рекомендаций своими необычными образами: сарафаны под старину, кокошники, корсеты, янтарные бусы. Она показывает, как традиционное можно совместить с современным, — и сделать это стильно.

— Несколько лет назад я узнала, что традиционный русский костюм — это не атласный сарафан и картонный кокошник, — делится Анна. — Была удивлена до глубины души, какой кутюр носили девушки и женщины до революции, и стала изучать крестьянский костюм разных губерний. И как-то незаметно в мой гардероб стали проникать вещи с отсылкой к традиционным элементам.

Источник: wild_kitsu / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Сейчас блогер практически полностью перешла на одежду, сделанную с отсылкой к традиции.

— И знаете, впервые почувствовала, что нашла свой стиль, почувствовала себя дома.

Масс-маркет никогда не давал мне ощущения, что я выгляжу действительно красиво и удобно. Анна Бражникова блогер из Москвы

Масс-маркет никогда не давал мне ощущения, что я выгляжу действительно красиво и удобно,— говорит она.

Такой стиль не всем понятен, но точно привлекает внимание, заметила Анна. Кто-то останавливает на улице и спрашивает, где купить такую одежду, радуется, что наконец видит традиционное. А кто-то считает, что она просто где-то выступала и не переоделась.

В руках Анны оживают традиции русского декоративно‑прикладного искусства: мастерица создает изысканные украшения и головные уборы, бережно сохраняя старинные техники. В ее коллекции серьги, ожерелья, северные заборошники и перлышки.

Визитная карточка Анны — жемчужное и золотное шитье, а любимая техника объемной вышивки — сажение по настилу или, как говорили раньше, сажение по бели. На творчество ее вдохновляют этнографические образцы из музеев и природа.

— Мои любимые изделия, которые вышли из-под моих рук, — Вологодская коруна и Новгородский венец-челка. Это очень длительные проекты, выполненные в технике прорезного шитья, на выполнение которых ушло так много времени. Поверить не могу, что я их сшила, — признается блогер.

Вологодская коруна — это праздничный головной убор, по форме напоминающий корону или тиару с зубцами Источник: архив Анны Бражниковой

Создание масштабных изделий с нуля — непростой путь, полный тонкостей: многие нюансы открываются уже в процессе работы. Преодоление трудностей и поиск решений становятся частью творческого поиска — и оттого особенно ценен финальный результат, говорит Анна. С ее слов, готовое изделие словно превращается в уникальную реликвию, в подлинный артефакт, существующий в единственном экземпляре.

Заборошники выглядят так, будто они из сказок о русской царевне Источник: архив Анны Бражниковой

Источник: архив Анны Бражниковой

— Вышивала заборошники — аутентичные шейные украшение Летнего Берега, такие украшения больше нигде не носили, только на Онежском полуострове. С удовольствием ношу их сейчас, прекрасно вписывается в современную жизнь. Конечно, обязательно вышью свадебный венец с городками, который бытовал в Пинежье, — говорит Анна.

Сейчас она вышивает девичью повязку, которую носили богатые поморские девушки на выданье.

Так выглядит изделие в процессе изготовления Источник: архив Анны Бражниковой

— К сожалению, мы совершенно не знаем русскую культуру, только штампы вроде матрешек и балалаек, — отмечает собеседница 29.RU. Но наша культура очень глубокая и многогранная, удивительная и неповторимая. Когда я начала погружаться в тему, мне открылся дивный мир, которым очень хочется делиться.