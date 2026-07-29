Мертвая рыба и невыносимая вонь: как Тюмень уходит под воду из-за паводка — страшные кадры

Тура разлилась в этом году невероятно Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина — летний паводок, из-за которого вода в главной городской реке превысила отметку «Опасное явление».

«Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмени в июне выпало 2,5 месячной нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов РФ во всём бассейне реки Туры. Это вызвало рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты», — рассказал глава региона Александр Моор.

Воды в Тюмени много. Она топит частный сектор, где сейчас делаются земляные насыпи, чтобы река не разливалась дальше. Подбирается вода и к высотным домам, но дамба пока выдерживает.

В небольшом СНТ, расположенном всего в нескольких десятках километров от города, произошла катастрофа. Затопило целую улицу, в воде, которая пришла на участки и в дома, сотни мертвых рыб.