«Проснулась без бровей и другим человеком»: Оксана Самойлова пожаловалась на своих детей

Раньше Самойлова называла Джигана еще одним ребенком в семье, но пятерых ей оказалось уже многовато, и самого старшего пришлось отправить за борт Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

После развода с Джиганом Оксана Самойлова осталась в просторном доме с четырьмя детьми. И все они, как оказалось, задают маме жару. О том, с чем ей приходится сталкиваться и какие неудобные вопросы задают наследники, блогер рассказала Василию Вакуленко в шоу «Вопрос ребром».

Родившиеся с серебряной ложкой во рту, дети Оксаны Самойловой далеки от реалий городской жизни. Многодетная мама призналась, что со многими базовыми вещами из жизни и детства большинства людей они попросту не знакомы. Например, младший сын до сих пор не знает, что такое подъезд.

— Его так никто туда и не сводил почему-то, — объяснила Самойлова.

Также наследники Оксаны никогда не были в метро, но очень хотят там побывать.

— Старшая хочет на «Китай-город», — рассказала блогер. — То есть вообще они у меня достаточно приземленные. Но просто есть вещи, которые почему-то пока что не удалось реализовать.

Получится ли когда-то исполнить это желание детей, Самойлова не загадывает. Сейчас у нее есть куда более насущные проблемы — пубертатный возраст, в который некоторые ее дети уже вступили, а другие еще только собираются. Например, у старшей дочери, по признанию матери, пик несносности пришелся на 13–14 лет.

— Вот просто когда адище. Всё худшее, что можно пережить с подростком, мы пережили. Хотя она росла до этого ну просто маменькина девочка, идеальный ребенок, послушница, отличница, — вспоминает Самойлова.

Но как только у ее старшей дочери наступил переходный возраст, Оксана стала всё чаще видеть в ней незнакомого человека.

— Из пай-девочки просто в один день проснулась условно без бровей и другим человеком. Реально в один день, — говорит Самойлова. — И ты такой просыпаешься — тут какая-то женщина ходит со своим мнением и без бровей. Ты такой: «Йоу! Как это могло случиться за одну ночь?» И вот 13–14 лет очень сложно было. Страшно, страшно.

Вторая дочь блогера сейчас приближается к переходному возрасту, но Самойлова надеется, что на этот раз всё обойдется. Надежду на это дает то, что у девочки, в отличие от старшей сестры, нет стремления казаться старше своих лет и до последнего отстаивать свое мнение.

— Она там что-то красится, но она просто веселушка, энергичная, пока что без вот этих всех загонов, — говорит Самойлова.

Да и сама блогер, по ее словам, будет уже подготовлена к сюрпризам от подрастающих детей. Даже к сбритым бровям теперь морально готова.

— То есть уже как будто бы психологически с каждым разом будет всё легче и легче. Ну а на первых детях мы учимся быть родителями, — говорит Оксана.

Единственное, к чему Самойлова сейчас не готова, так это к сложным вопросам о ее разводе с Джиганом. А они время от времени появляются. Особенно это интересует младшего сына.

— Вопрос, на который я до сих пор не знаю, как ему отвечать так, чтобы его не травмировать, — это: «Мам, почему ты ушла от папы?» Без травмы невозможно ответить на него. Поэтому до сих пор у меня нет ответа на этот вопрос, — говорит многодетная мать. — Отвечаю, что так получилось, бывает такое. Придет время, я думаю, они либо сами всё поймут, либо мы дойдем до более серьезного взрослого разговора на эту тему.