«Она должна выйти»: брат Елены Блиновской рассказал, когда освободят «королеву марафонов»

Брат Елены Блиновской, Александр Останин, записал видео, в котором рассказал о состоянии, в котором оказалась его семья, и о ходе судебных процессов, связанных с банкротством блогера. Ролик он опубликовал у себя в соцсетях 21 апреля 2026 года.
Брат «королевы марафонов» подтвердил информацию о том, что Елена Блиновская находится в колонии во Владимирской области.
«Осталось чуть больше года, и она должна выйти, — сообщил он. — Сейчас апрель. В феврале она виделась с детьми. Звонки не разрешены, поэтому она не созванивается, но пишет и получает письма от своих родных».
Проблемы с налоговой
Александр Останин рассказал, что у него и его родителей постоянно идут судебные разбирательства, связанные с процедурой банкротства Елены.
«Финансовый управляющий в арбитражном суде старается максимально раздуть конкурсную массу, то есть максимально пополнить ее всеми возможными путями», — отмечает он.
В качестве примера он привел ситуацию с бывшей помощницей Блиновской.
«Елена переводила помощнице деньги, помощница тратила их на нужды Лены. Финансовый управляющий посчитал эту сумму и предъявил ее помощнице, отметив, что она теперь должна вернуть эти деньги, а именно 47 миллионов рублей. Если бы помощница не приехала в суд, ей бы просто сказали, что она должна эти 47 миллионов. Она предоставила отчет за каждую покупку, но у финансового управляющего что-то не сошлось на 300 тысяч рублей, и он спорил за эти деньги», — продолжил Александр.
Далее он рассказал о споре вокруг сделки с квартирой, которую отец Елены продал в 2024 году.
«У моего отца было арестовано всё имущество, все квартиры, как и сейчас. Он пришел в суд и попросил разрешить продать квартиру для того, чтобы вырученные деньги ушли в Федеральную налоговую службу, чтобы погасить долг Лены», — отметил Александр Останин.
По его словам, отец согласовал с налоговой и прокуратурой сумму продажи квартиры — 90 млн рублей. Но позже возник спор о законности сделки.
«Сейчас финансовый управляющий говорит, что эта квартира принадлежала Елене, и ее нужно включить в конкурсную массу. Мы не знаем, вернет ли налоговая 90 миллионов рублей, потому что сделка была отменена», — поделился брат Блиновской.
Он также рассказал о других эпизодах с имуществом.
У Елены был водитель. Она купила машину с красивым номером, перевесила номер на свою машину, а старый автомобиль продала водителю за 300 тысяч рублей. Финансовый управляющий сказал, что машина стоила 1,2 миллиона, и теперь требует внести эту сумму в конкурсную массу.
Кроме того, он упомянул сделку с автомобилем мужа Елены. Алексей Блиновский продал свою Audi за три миллиона рублей. Сделку через суд оспорили, ссылаясь на то, что цена неверная и это попытка вывода средств.
Чем должен заниматься финансовый управляющий
Как поясняет юрист «Городских медиа» Тимур Валияров, финансовый управляющий в истории с семьей Блиновских выполняет то, что должен.
«Процедура банкротства запускается у должника, кто не может может расплатиться по долгам за определенный срок. Конкурсный управляющий в данном случае — лицо, которое заведует финансовыми делами должника. Он ищет всё имущество должника: куда оно ушло, где оно было. Ищет счета, недвижимость, машины — любые активы, за счет которых можно погасить долги. Помимо этого управляет финансами — без его одобрения нельзя совершать сделки. Допустим, он определил 4 квартиры, 2 машины и миллионы на счетах, но этого не хватает, чтобы покрыть все долги. Тогда управляющий начинает смотреть, куда ранее уходило имущество должника», — объясняет юрист.
Это нормальная работа, которая происходит в каждой процедуре банкротства. Управляющий смотрит на сделки, которые произошли за три года до банкротства. И анализирует на предмет того, был ли это вывод имущества, честная ли сделка. Смотрит на наличие признаков, при которых можно оспорить сделку.
Среди признаков, которые выделяет юрист: продажа имущества по заниженной цене, дарение. Тимур Валияров разъяснил, почему управляющий прошелся по всем переводам Блиновской своей помощнице.
«Пример с помощницей: конкурсный управляющий смотрит документы. Если он не оспорит какие-то сделки, то другие кредиторы могут подать на него жалобу за неисполнение функций. Если бы управляющий поговорил с помощницей и поверил бы на слово, то это бы могло повлечь на него дополнительную ответственность».
В ситуации с продажей квартиры, по мнению юриста, тоже есть нюансы.
«В случае с квартирой и налоговой: представим, что она должна кредиторам 100 рублей. Из них 90 рублей — налоговой, остальное — Ивану Иванову. Погашать долги надо пропорционально. Любые деньги, которые были выручены с продажи имущества, реализуются и распределяются среди кредиторов пропорционально доле. Таким образом, 90% от всех денег должника пойдут в налоговую, а 10% — Иванову. Если было найдено имущества на 50 рублей, то 45 рублей отойдет налоговой, а 5 — Иванову. Здесь, скорее всего, либо по инициативе управляющего, либо по инициативе другого кредитора была подана жалоба, что требования кредиторов нужно удовлетворять пропорционально. А не только перед налоговой. Поэтому надо всё вернуть, оспорить и после этого продать заново и распределить по долям между всеми кредиторами».
За что сидит Блиновская
Уголовное преследование Елены Блиновской началось три года назад — в апреле 2023 года. Блогера задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Следственный комитет обвинил ее в уклонении от уплаты налогов.
Сначала «королеве марафонов» избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако в декабре 2023 года Блиновская нарушила его условия: в канун Нового года она устроила дома вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по ее уголовному делу — предпринимательница Виктория Асмолова. После этого в начале 2024 года суд ужесточил меру пресечения и отправил ее в СИЗО.
Расследование длилось почти два года. 3 марта 2025 года в московском суде вынесли приговор. Блиновскую признали виновной в неуплате налогов и отмывании денег и приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2025 года приговор смягчили — до четырех лет и шести месяцев со штрафом в 950 тысяч рублей.
Всё, что известно об уголовном деле блогера, публикуем в специальном сюжете.