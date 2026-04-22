«Она должна выйти»: брат Елены Блиновской рассказал, когда освободят «королеву марафонов»

Когда выйдет из колонии Елена Блиновская, рассказал ее брат Александр Останин Источник: ostanin1982 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Артем Устюжанин / MSK1.RU

Брат Елены Блиновской, Александр Останин, записал видео, в котором рассказал о состоянии, в котором оказалась его семья, и о ходе судебных процессов, связанных с банкротством блогера. Ролик он опубликовал у себя в соцсетях 21 апреля 2026 года.

Брат «королевы марафонов» подтвердил информацию о том, что Елена Блиновская находится в колонии во Владимирской области.

«Осталось чуть больше года, и она должна выйти, — сообщил он. — Сейчас апрель. В феврале она виделась с детьми. Звонки не разрешены, поэтому она не созванивается, но пишет и получает письма от своих родных».

Брат Елены Блиновской в своем аккаунте в соцсетях пожаловался на преследование его семьи со стороны судебных приставов из-за банкротства сестры Источник: ostanin1982 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Проблемы с налоговой

Александр Останин рассказал, что у него и его родителей постоянно идут судебные разбирательства, связанные с процедурой банкротства Елены.

«Финансовый управляющий в арбитражном суде старается максимально раздуть конкурсную массу, то есть максимально пополнить ее всеми возможными путями», — отмечает он.

В качестве примера он привел ситуацию с бывшей помощницей Блиновской.

«Елена переводила помощнице деньги, помощница тратила их на нужды Лены. Финансовый управляющий посчитал эту сумму и предъявил ее помощнице, отметив, что она теперь должна вернуть эти деньги, а именно 47 миллионов рублей. Если бы помощница не приехала в суд, ей бы просто сказали, что она должна эти 47 миллионов. Она предоставила отчет за каждую покупку, но у финансового управляющего что-то не сошлось на 300 тысяч рублей, и он спорил за эти деньги», — продолжил Александр.

Елене Блиновской 44 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Далее он рассказал о споре вокруг сделки с квартирой, которую отец Елены продал в 2024 году.

«У моего отца было арестовано всё имущество, все квартиры, как и сейчас. Он пришел в суд и попросил разрешить продать квартиру для того, чтобы вырученные деньги ушли в Федеральную налоговую службу, чтобы погасить долг Лены», — отметил Александр Останин.

По его словам, отец согласовал с налоговой и прокуратурой сумму продажи квартиры — 90 млн рублей. Но позже возник спор о законности сделки.

«Сейчас финансовый управляющий говорит, что эта квартира принадлежала Елене, и ее нужно включить в конкурсную массу. Мы не знаем, вернет ли налоговая 90 миллионов рублей, потому что сделка была отменена», — поделился брат Блиновской.

Он также рассказал о других эпизодах с имуществом.

У Елены был водитель. Она купила машину с красивым номером, перевесила номер на свою машину, а старый автомобиль продала водителю за 300 тысяч рублей. Финансовый управляющий сказал, что машина стоила 1,2 миллиона, и теперь требует внести эту сумму в конкурсную массу. Александр Останин брат Елены Блиновской

Кроме того, он упомянул сделку с автомобилем мужа Елены. Алексей Блиновский продал свою Audi за три миллиона рублей. Сделку через суд оспорили, ссылаясь на то, что цена неверная и это попытка вывода средств.

Чем должен заниматься финансовый управляющий

Как поясняет юрист «Городских медиа» Тимур Валияров, финансовый управляющий в истории с семьей Блиновских выполняет то, что должен.

«Процедура банкротства запускается у должника, кто не может может расплатиться по долгам за определенный срок. Конкурсный управляющий в данном случае — лицо, которое заведует финансовыми делами должника. Он ищет всё имущество должника: куда оно ушло, где оно было. Ищет счета, недвижимость, машины — любые активы, за счет которых можно погасить долги. Помимо этого управляет финансами — без его одобрения нельзя совершать сделки. Допустим, он определил 4 квартиры, 2 машины и миллионы на счетах, но этого не хватает, чтобы покрыть все долги. Тогда управляющий начинает смотреть, куда ранее уходило имущество должника», — объясняет юрист.

Это нормальная работа, которая происходит в каждой процедуре банкротства. Управляющий смотрит на сделки, которые произошли за три года до банкротства. И анализирует на предмет того, был ли это вывод имущества, честная ли сделка. Смотрит на наличие признаков, при которых можно оспорить сделку. Тимур Валияров юрист «Городских медиа»

Среди признаков, которые выделяет юрист: продажа имущества по заниженной цене, дарение. Тимур Валияров разъяснил, почему управляющий прошелся по всем переводам Блиновской своей помощнице.

«Пример с помощницей: конкурсный управляющий смотрит документы. Если он не оспорит какие-то сделки, то другие кредиторы могут подать на него жалобу за неисполнение функций. Если бы управляющий поговорил с помощницей и поверил бы на слово, то это бы могло повлечь на него дополнительную ответственность».

В ситуации с продажей квартиры, по мнению юриста, тоже есть нюансы.

«В случае с квартирой и налоговой: представим, что она должна кредиторам 100 рублей. Из них 90 рублей — налоговой, остальное — Ивану Иванову. Погашать долги надо пропорционально. Любые деньги, которые были выручены с продажи имущества, реализуются и распределяются среди кредиторов пропорционально доле. Таким образом, 90% от всех денег должника пойдут в налоговую, а 10% — Иванову. Если было найдено имущества на 50 рублей, то 45 рублей отойдет налоговой, а 5 — Иванову. Здесь, скорее всего, либо по инициативе управляющего, либо по инициативе другого кредитора была подана жалоба, что требования кредиторов нужно удовлетворять пропорционально. А не только перед налоговой. Поэтому надо всё вернуть, оспорить и после этого продать заново и распределить по долям между всеми кредиторами».

За что сидит Блиновская

Уголовное преследование Елены Блиновской началось три года назад — в апреле 2023 года. Блогера задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Следственный комитет обвинил ее в уклонении от уплаты налогов.

Сначала «королеве марафонов» избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако в декабре 2023 года Блиновская нарушила его условия: в канун Нового года она устроила дома вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по ее уголовному делу — предпринимательница Виктория Асмолова. После этого в начале 2024 года суд ужесточил меру пресечения и отправил ее в СИЗО.

Расследование длилось почти два года. 3 марта 2025 года в московском суде вынесли приговор. Блиновскую признали виновной в неуплате налогов и отмывании денег и приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2025 года приговор смягчили — до четырех лет и шести месяцев со штрафом в 950 тысяч рублей.