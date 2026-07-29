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Страна и мир Павлу Дурову грозит пожизненный срок: в чем его обвиняют

Павлу Дурову грозит пожизненный срок: в чем его обвиняют

Адвокат объяснил, как его могут доставить в Россию

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По общей процедуре правоохранительные органы будут добиваться экстрадиции Дурова | Источник: Lex Fridman / YouTubeПо общей процедуре правоохранительные органы будут добиваться экстрадиции Дурова | Источник: Lex Fridman / YouTube

По общей процедуре правоохранительные органы будут добиваться экстрадиции Дурова

Источник:

Lex Fridman / YouTube

Сооснователю Telegram Павлу Дурову может грозить пожизненное лишение свободы по делу о содействии террористической деятельности. Об этом заявил адвокат Владимир Жеребенков.

«Статья о содействии террористической деятельности — это очень серьезная статья. По ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме этого, в ходе расследования Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям УК РФ», — сказал Жеребенков в беседе с ТАСС.

Дурова могут заочно арестовать на территории РФ, отметил адвокат. По его словам, это общая процедура, необходимая для экстрадиции человека в РФ.

«Суд в России заочно арестовывает, после чего российские правоохранительные органы начинают добиваться его экстрадиции к нам, в том числе по линии Интерпола. Вероятнее, Дурова ждет то же самое», — объяснил Жеребенков.

ФСБ объявила Дрова в международный розыск и предъявила обвинения по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По данным ведомства, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации использовали для подготовки и координации диверсий, массовых убийств и кибермошенничества. Эти действия, по версии следствия, привели к многочисленным жертвам, включая женщин и детей, и многомиллиардному ущербу.

Роскомнадзор направлял более 150 тысяч обращений к команде Дурова с требованием удалить противоправный контента. Однако их проигнорировали.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Адвокат Терроризм Пожизненное Павел Дуров Telegram ФСБ
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Комментарии
2
Гость
5 минут
Сомнительно что Дурову что то реально грозит от РФ.
Гость
16 минут
Налоги за это платим...
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Гость
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