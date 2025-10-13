Блиновскую выпускают из СИЗО: «королеве марафонов» сократили срок

Блиновской всё равно придется платить штраф Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Московский городской суд на полгода смягчил приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской — до 4 лет и 6 месяцев со штрафом 950 тысяч рублей.

Сегодня она просила отсрочить наказание на 9 лет — пока ее младшей дочке не исполнится 14. Защита заявила, что полностью раскаялась в содеянном. Она утверждает, что отправка блогера в колонию негативно скажется на несовершеннолетних детях.

«Я не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей уже будет шесть. И мой супруг на СВО, я очень прошу проявить суд гуманность ко мне и нашей семье», — сказала Блиновская.

Также защита блогера настаивала на том, чтобы суд не обращал в доход государства имущество блогера и ее мужа Алексея, который уехал на СВО. Об этом просил и представитель ее финансового управляющего.

«Я считаю, что конфискация — это двойное наказание, она заплатила вдвойне. Почему конфисковано имущество [Алексея] Блиновского, если он заключил контракт [с Минобороны]?» — заявила адвокат блогера Наталья Сальникова.

Суд смягчил приговор на полгода, в остальном он оставлен без изменений, передают наши коллеги из MSK1.RU. В ближайшее время Елена выйдет из СИЗО.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать в Белоруссию. Суд отправил ее под домашний арест, но в начале 2024-го ее перевели в СИЗО. В январе 2025 года блогер признала вину полностью по всем предъявленным ей статьям. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом, из-за чего начался процесс продажи ее имущества.