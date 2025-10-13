НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

6 м/c,

с-в.

 742мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Запустят новый автобус
Пожар в Ярославле. Видео
Блиновской смягчили приговор
Сэкономить время и нервы на врачах
Как не остаться без квартиры
«Умные решения» в недвижимости
Вышла замуж за малийца
Как изменится зарплата учителей
Ярославна рассказала о своем хобби
Фоторепортаж из деревни Губцево
Страна и мир Блиновскую выпускают из СИЗО: «королеве марафонов» сократили срок

Блиновскую выпускают из СИЗО: «королеве марафонов» сократили срок

Ей отказали в просьбе отсрочить приговор

388
Блиновской всё равно придется платить штраф | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБлиновской всё равно придется платить штраф | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Блиновской всё равно придется платить штраф

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Московский городской суд на полгода смягчил приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской — до 4 лет и 6 месяцев со штрафом 950 тысяч рублей.

Сегодня она просила отсрочить наказание на 9 лет — пока ее младшей дочке не исполнится 14. Защита заявила, что полностью раскаялась в содеянном. Она утверждает, что отправка блогера в колонию негативно скажется на несовершеннолетних детях.

«Я не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей уже будет шесть. И мой супруг на СВО, я очень прошу проявить суд гуманность ко мне и нашей семье», — сказала Блиновская.

Также защита блогера настаивала на том, чтобы суд не обращал в доход государства имущество блогера и ее мужа Алексея, который уехал на СВО. Об этом просил и представитель ее финансового управляющего.

«Я считаю, что конфискация — это двойное наказание, она заплатила вдвойне. Почему конфисковано имущество [Алексея] Блиновского, если он заключил контракт [с Минобороны]?» — заявила адвокат блогера Наталья Сальникова.

Суд смягчил приговор на полгода, в остальном он оставлен без изменений, передают наши коллеги из MSK1.RU. В ближайшее время Елена выйдет из СИЗО.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать в Белоруссию. Суд отправил ее под домашний арест, но в начале 2024-го ее перевели в СИЗО. В январе 2025 года блогер признала вину полностью по всем предъявленным ей статьям. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом, из-за чего начался процесс продажи ее имущества.

Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, «отмывании» денег и неправомерном обороте средств платежей. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская уже отбыла почти три года срока.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Елена Блиновская Приговор СИЗО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление