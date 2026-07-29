Застряли на высоте 35 метров: почему рыбинское колесо обозрения остановилось вместе с пассажирами

Колесо обозрения в Рыбинске высотой 37 метров Источник: Колесо обозрения «Небо Рыбинска» | Волжский парк / vk.com, Рыбинск / vk.com

Компания, обслуживающая колесо обозрения в Рыбинске объяснилась за инцидент с его остановкой во время катания посетителей. ЧП произошло во вторник, 28 июля. Заблокированных на аттракционе людей снимали спасатели МЧС России по Ярославской области.

Сообщалось, что с высоты 12-35 метров над землей спасли пять человек: пожилую женщину и семью с двумя детьми семи и десяти лет. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вокруг аттракциона собралась толпа. Электрики пытались запустить механизм, но восстановить движение не получалось. Позже в компании, запускающей колесо объяснили причину.

«Из-за скачка напряжения в городской электросети сработала система защиты оборудования, в результате чего движение колеса было автоматически остановлено. Это предусмотренный алгоритм безопасности, исключающий продолжение работы аттракциона при нестабильном электроснабжении. Мы искренне приносим извинения всем, кто сегодня оказался в этой ситуации», — объяснили в компании.

Людей доставали с высоты с помощью пожарной лестницы Источник: МЧС России по Ярославской области / Max

По словам компании, сейчас колесо проверяют на исправность оборудования. После завершения обещают усилить надежность системы электропитания.

Кому принадлежит колесо

Колесо обозрения «Небо Рыбинска» в Волжском парке появилось в ноябре 2025 года. Однако планировали его установку еще с 2022-го. Проект представил архитектор Александр Жданов, на согласование места с градозащитниками ушел год. В итоге аттракцион было решено установить между улицами Бородулина и Пушкина, прямо перпендикулярно берегу Волги. Начальная цена установки составляла 45 миллионов.

Инвестором проекта выступил владелец ООО «Городской сквер» казанский бизнесмен Тимур Габбасов. В 2020 он также реконструировал парк в Рыбинске.

Высота колеса — 55 метров, всего установлено 24 кабины. Среднее время поездки, по информации компании, равняется 15-ти минутам. Аттракцион работает круглогодично.

Взрослый билет обойдется в 350 рублей, детский в 200. Дети до 3-х лет могут прокатиться на колесе бесплатно. Также есть возможность приобрести вип-билеты: получасовая поездка на аттракционе стоит 1,9 тысячи рублей, часовая — 3 тысячи.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», обслуживанием колеса с начала его установки занимается ИП Солодова Татьяна Сергеевна. Микропредприятие было зарегистрировано в марте 2025 года в селе Косково Брейтовского района Ярославской области.

Организация специализируется на торговле розничными играми и игрушками в специализированных магазинах, прокате и аренде товаров для отдыха и спортивных товаров, а также осуществляет деятельность парков культуры, отдыха и пляжей, тематических парков, организаций по проведению культурных и развлекательных мероприятий.