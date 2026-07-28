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Застряли на колесе обозрения
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Происшествия Пятерых спасли: в Ярославской области на колесе обозрения застряли люди

Пятерых спасли: в Ярославской области на колесе обозрения застряли люди

Что известно об инциденте

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В Рыбинске на колесе обозрения застряли люди | Источник: Рыбинск / Vk.comВ Рыбинске на колесе обозрения застряли люди | Источник: Рыбинск / Vk.com

В Рыбинске на колесе обозрения застряли люди

Источник:

Рыбинск / Vk.com

Вечером 28 июля остановилось колесо обозрения в Рыбинске. На огромной высоте над землей в Волжском парке застряли люди. Об инциденте стали сообщать очевидцы в соцсетях.

«В Рыбинске сломалось колесо обозрения, пожарные снимают застрявших людей», — написали в канале «Рыбинск» во «ВКонтакте».

На помощь приехали спасатели | Источник: Рыбинск / Vk.comНа помощь приехали спасатели | Источник: Рыбинск / Vk.com

На помощь приехали спасатели

Источник:

Рыбинск / Vk.com

Людей эвакуировали с колеса обозрения | Источник: Рыбинск / Vk.comЛюдей эвакуировали с колеса обозрения | Источник: Рыбинск / Vk.com

Людей эвакуировали с колеса обозрения

Источник:

Рыбинск / Vk.com

На прикрепленных фотографиях видно, как к людям спасатели поднимаются на пожарных лестницах. Вокруг аттракциона собралась толпа. Электрики пытались запустить механизм, но восстановить движение никак не получалось.

Спасать людей приезжали 13 спасателей и 6 спецмашин | Источник: Рыбинск / Vk.comСпасать людей приезжали 13 спасателей и 6 спецмашин | Источник: Рыбинск / Vk.com

Спасать людей приезжали 13 спасателей и 6 спецмашин

Источник:

Рыбинск / Vk.com

Позже в МЧС Ярославской области сообщили, что на место приезжали 13 спасателей и 6 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели снимали людей при помощи автолестницы с люлькой.

«В результате спасательных работ было спасено пять человек. Из кабинки, находящейся на высоте около 12–15 метров над землей, была спасена пожилая женщина. Из другой кабинки, на высоте 35 метров, спасена семья из четыре человек: мужчина, женщина, 10-летняя девочка и семилетний мальчик», — сообщили в МЧС Ярославской области.

Видео с места происшествия

Источник:

МЧС Ярославской области / Max

Напомним, 1 августа из Москвы в Рыбинск прибудет новая скоростная «Ласточка». С этого дня они начнут курсировать между городами. Расписание и цены опубликовали здесь.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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