Пятерых спасли: в Ярославской области на колесе обозрения застряли люди

В Рыбинске на колесе обозрения застряли люди Источник: Рыбинск / Vk.com

Вечером 28 июля остановилось колесо обозрения в Рыбинске. На огромной высоте над землей в Волжском парке застряли люди. Об инциденте стали сообщать очевидцы в соцсетях.

«В Рыбинске сломалось колесо обозрения, пожарные снимают застрявших людей», — написали в канале «Рыбинск» во «ВКонтакте».

На помощь приехали спасатели Источник: Рыбинск / Vk.com Людей эвакуировали с колеса обозрения Источник: Рыбинск / Vk.com

На прикрепленных фотографиях видно, как к людям спасатели поднимаются на пожарных лестницах. Вокруг аттракциона собралась толпа. Электрики пытались запустить механизм, но восстановить движение никак не получалось.

Спасать людей приезжали 13 спасателей и 6 спецмашин Источник: Рыбинск / Vk.com

Позже в МЧС Ярославской области сообщили, что на место приезжали 13 спасателей и 6 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели снимали людей при помощи автолестницы с люлькой.

«В результате спасательных работ было спасено пять человек. Из кабинки, находящейся на высоте около 12–15 метров над землей, была спасена пожилая женщина. Из другой кабинки, на высоте 35 метров, спасена семья из четыре человек: мужчина, женщина, 10-летняя девочка и семилетний мальчик», — сообщили в МЧС Ярославской области.

Видео с места происшествия Источник: МЧС Ярославской области / Max