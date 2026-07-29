Нашли замену Camry: чем занят российский автопром летом 2026 года

Новый седан питерской сборки с брендом на букву T, но, увы, не Toyota Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

После четырех тяжелых лет российский автопром обретает новую структуру, и она сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Если раньше в России работала россыпь заводов самых разных марок, то сейчас помимо АВТОВАЗа на сцене присутствует еще один крупный холдинг, а помимо него — несколько заводов, которые, кажется, готовы выпускать любые модели, лишь бы хоть чем-то загрузить конвейеры. Ниже — полный обзор главных игроков российского автопрома, и начнем с самого удивительного из них (пару лет назад о таком и не слышали).

«АГР Холдинг» стал главным автосборщиком России

Пока АВТОВАЗ стагнирует, на первые роли выдвигается «АГР Холдинг» — загадочная компания, купившая три крупных автозавода суммарной мощностью до 500 тысяч автомобилей в год. Сейчас ей принадлежит бывший завод VW в Калуге и два питерских предприятия, одно из которых запускал GM, а второе — Hyundai.

Tenet T7 занимает третье место в рейтинге продаж, уступая только Lada Granta и Haval Jolion Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

В партнерстве с малоизвестной китайской компанией Defetoo «АГР Холдинг» с невероятной интенсивностью локализует в России автомобили концерна Chery и его суббрендов (Omoda, Jaecoo, Lepas, Exeed, Exlantix, iCar). Для этого используются марки Tenet, Tenet Plus, Jeland и Esteo.

Tenet сразу взял курс на сборку полного цикла со сваркой и окраской кузовов Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Если до сих пор модельные ряды АГР-марок состояли сплошь из кроссоверов, то на днях ассортимент расширился седаном Tenet A8, в котором узнается рестайлинговый Chery Arrizo 8 Pro (в России продавалась его предыдущая версия). Производство полного цикла стартовало на заводе в Шушарах (экс-GM).

Седан длиной 4757 мм предлагается с двумя силовыми агрегатами: 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. в паре с семиступенчатым «роботом» или 2-литровым (197 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом. Цены неизвестны, но Arrizo 8 без учета скидок стоит от 2,865 млн Источник: пресс-служба «АГР Холдинга»

Дебют Tenet на российском рынке прошел гладко, и передача эстафеты от уходящей Chery вышла бесшовной. При этом «АГР Холдинг» укрепляет позиции с помощью локализации относительно доступных моделей: так, дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro локализовали в Калуге под названием Tenet T4L, и модель постепенно вытесняет обычную «четверку» (ее производство прекращено). Несмотря на укрупнение модели, цена почти не изменилась: в версии с 1,5-литровым турбомотором и «роботом» T4L стартует от 2,259 млн рублей, что выглядит весьма умеренно с учетом размерного класса автомобиля (его длина 4506 мм).

Tenet T4L почти идентичен Chery Tiggo 7 Pro и Xcite X-Cross 7, продажи которого в России не пошли. При этом «Тенет» получился дешевле: 2,259 миллиона против 2,5 миллиона рублей Источник: Артем Краснов / АГР Холдинг / ChatGPT

Jeland (Jaecoo) J6 — еще один кроссовер российской сборки (Шушары), цена которого стартует от 2,29 млн рублей в версии с 1,5-литровым турбомотором и шестиступенчатым роботом. Скоро появится и полноприводное исполнение с 1,6-литровым двигателем Источник: Артем Краснов

Параллельно марка расширяет ассортимент моделями, рассчитанными на более взыскательную публику: семейство кроссоверов на базе Tiggo пополнилось автомобилями Lepas под маркой Tenet Plus (место их сборки еще не определено), а на заводе в Шушарах стартовал выпуск Esteo MX — в оригинале Exeed TXL. Попутно «АГР Холдинг» предлагает россиянам импортируемые модели с перспективой их локализации, в частности, гибриды Esteo V27 (в оригинале iCar V27) и Esteo ET8 (Exlantix ET8).

Первая модель Tenet Plus (Lepas L6) — это очередная вариация Chery Tiggo 7 Источник: Lepas / chatgpt

Наконец, «АГР Холдингу» удалось перезапустить моторный завод Volkswagen в Калуге, где сейчас выпускают двигатели семейства Chery Acteco объемом 1,5, 1,6 и 2 литра.

Завод рассчитан на ту же мощность, что и при VW (150 тысяч моторов в год). С апреля он выпустил 25 тысяч агрегатов Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Чтобы вы не запутались, вот список всех моделей, которые выпускает «АГР Холдинг»:

Tenet — бренд, под которым на калужском заводе «АГР Холдинга» выпускают кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Tiggo 7L, Tiggo 8 Plus, а также седан A8 на базе Arrizo 8. Готовится запуск крупного кроссовера Tiggo 9;

Tenet Plus — новый бренд более высокого уровня, под которым на одном из заводов холдинга будут собирать кроссоверы Lepas (суббренд Chery);

Jeland — автомобили Jaecoo, которые «АГР Холдинг» делает на бывшем заводе GM в Петербурге (Шушары): кроссоверы J6, J7, J8. Этот же бренд получили кроссоверы Omoda C5 и С7;

Esteo — автомобили Exeed, Exlantix и iCar (все входят в концерн Chery). Первой локализованной моделью стал кроссовер Exeed MX (Exeed TXL), который собирают на бывшем заводе GM в Шушарах.

Дилеры еще распродают остатки Hyundai Creta (Solaris HC) и других моделей Hyundai/Kia, но сборка на заводе в Каменке остановлена в конце 2025 года Источник: Артем Краснов

До конца 2025 года «АГР Холдинг» выпускал автомобили Solaris на бывшем заводе Hyundai, но машинокомплекты закончились, а южнокорейская сторона отказалась выкупать завод обратно. По всем признакам на нем наладит производство одного из брендов «АГР Холдинг», например Tenet Plus.

«Сенат» оживил завод Toyota

Как и ожидалось, на бывшем предприятии японской марки, которое перешло в госсобственность, начали сборку автомобилей под маркой Senat, но их основой стали не упрощенные Aurus, а китайские седаны Hongqi H9 в топовых версиях: с 326-сильным мотором V6, восьмиступенчатым автоматом, полным приводом и пневмоподвеской.

Отличий от исходного Hongqi H9 немного, но дизайн фронтальной части слегка изменили и убрали красную полосу на капоте — символ красного знамени бренда Hongqi Источник: пресс-служба Senat

Обрусевший седан получился не дешевле импортируемого прародителя и стоит от 12 млн рублей. Ставка делается на госзакупки, а там, как известно, за ценой не постоят. Стареющий парк депутатских BMW и Audi требует замены, а пересаживаться в Lada Aura желающих немного.

Автомобиль выпускается в пяти- и четырехместной версии с акцентом на удобство задних пассажиров Источник: пресс-служба Senat

С точки зрения самого завода сборка Senat не выглядит стопроцентным спасением. В прошлом году Hongqi H9 разошелся тиражом менее 500 экземпляров, и даже если госзакупки увеличат спрос раз в десять, это на порядок меньше, чем нужно для загрузки предприятия, которое когда-то выпускало сверхпопулярные Camry и RAV4.

АВТОВАЗ: «Нива» на стероидах

Завод отметил 60-летие запуском модернизированной Lada Niva Legend, которая получила тот же пакет обновлений, что до этого Travel. Главным из них стал мотор ВАЗ-11184 объемом 1,8 литра — дефорсированная версия двигателя, который ставится на переднеприводные «Лады». Но есть и другие обновки: раздаточная коробка теперь имеет один рычаг, трансмиссия усилена, руль регулируется по высоте, а часть кузовных панелей оцинкована. Внешность и салон машины остались без изменений.

Внешних отличий почти нет: новые колеса для топовых версий да пластиковая нашлепка системы вентиляции салона на капоте. Автомобиль впервые получил салонный фильтр Источник: пресс-служба АВТОВАЗа / chatgpt

Но главной новинкой 2026 года должен стать кроссовер Azimut, который на днях прошел сертификационный краш-тест. Также известны детальные характеристики моторов объемом 1,6 и 1,8 литра. Двигатели сделаны на базе традиционных 16-клапанников АВТОВАЗа, но имеют ряд отличий. Так, младший получил систему регулировки фаз газораспределения на впускном валу, а его мощность возросла со 106 л. с. до 120 л. с. при увеличении крутящего момента во всём диапазоне оборотов. Старший мотор прибавил со 122 л. с. до 135 л. с. После «Азимута» такие спецификации моторов получат и остальные «Лады».

Тестовая сборка «Азимута» стартовала еще в прошлом году Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Старт серийного производства «Азимута» запланирован на осень, но с учетом неспешной раскачки «Искры» можно ожидать начала полноценных продаж не ранее весны 2027 года.

Что касается Lada Iskra, то после крайне вялого старта она вышла на месячные объемы продаж в районе 3 тысяч машин, что в любом случае немного для модели в лоукост-сегменте. Продолжаются и проблемы «Весты», которая за первые полгода растеряла треть клиентов. «Гранта» сохранила лидерство на рынке, но ее продажи и доля снизились, а единственным светлым пятном для АВТОВАЗа остается Lada Niva Travel, рестайлинг которой здорово оживил интерес.

Под маркой SKM АВТОВАЗ будет выпускать фургоны и микроавтобусы малого класса Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Впервые в истории АВТОВАЗ занялся сборкой китайских автомобилей под маркой SKM — это фургоны фирмы Shineray, которые потопчут поляну ГАЗа и «Соллерса». Делать их будут не в основных цехах, а на дочернем предприятии «ВИС-АВТО», которое выпускает коммерческую технику на базе легковых «Лад».

Ижевский завод АВТОВАЗа по-прежнему штампует Lada Largus, а на бывшем петербургском заводе Nissan небольшими тиражами дособирают «Искру». Ранее здесь без особого успеха делали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro под маркой Xcite, но проект остановлен.

«Волга» запрягает долго

Реанимация нижегородского бренда заняла много лет, и случались осечки (несбывшееся партнерство с Changan), но теперь партнером стала Geely, и проект обрел понятные черты.

В цехах ГАЗа, где до 2022 года собирали Skoda, запущена крупноузловая сборка трех моделей Geely под названиями Volga K40 (Atlas), K50 (Monjaro) и C50 (Preface). Цены, соответственно, от 2,85 млн, 4,35 млн и 3 млн.

Geely Monjaro примеряет российские скрепы Источник: Артем Краснов

Формально ГАЗ не имеет отношения к проекту, которым занимается АО «Производство легковых автомобилей». Амбиции велики: предприятие заключило специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, уже в этом году должно перейти на сварку и окраску кузовов, затем на штамповку, производство моторов и так далее. Но самая интригующая подробность — это заявление о покупке лицензии у Geely, что позволяет выпускать собственные модели на платформе CMA, к которой приложила руку Volvo.

При этом «Волги» должны уже в ближайшее время вытеснить соответствующие Geely: сейчас марка распродает их остатки. В обойме китайского бренда таким образом останутся считаные модели: EX5, Coolray, Cityray и Okavango.

«Автотор» в поисках себя

Калининградский автогигант до пандемии выпускал более 200 тысяч машин в год (Hyundai, Kia, BMW), а его пиковые возможности оценивались в 300–350 тысяч. Но в прошлом году он сработал лишь на 10% и пересмотрел стратегию, отказавшись от ряда марок, с которыми впопыхах заключал контракты в 2022 году — Kaiyi, Forthing и Dongfeng. Из старой гвардии в строю оставлены только BAIC и SWM, хотя присутствие последнего в России почти незаметно — в прошлом году продано лишь 4,4 кроссовера. При этом «Автотор» наладил производство SWM со сваркой и окраской кузовов, так что продажи, возможно, еще вырастут.

SWM G01 — кроссовер размерного класса Toyota RAV4. Сейчас на официальном сайте нет даже цен, но в 2023 году за него просили 2,4 млн рублей Источник: пресс-служба компании SWM

Калининградский завод сохранил и производство автомобилей BAIC, сместив акцент в пользу кроссоверов и внедорожников.

Внедорожник BAIC BJ40 дополнился новой версией BJ41, более крупным BJ60, а также кроссовером BJ30. Модели X35 и X7 ушли из России, а X55 и X75 остались Источник: Артем Краснов

«Автотор» собирает три популярные модели Changan, кроссоверы CS35, CS55 (Uni-S) и CS75, а до конца года к ним присоединится еще четыре модели, включая лифтбек Uni-V. При этом Changan теряет рынок, и даже Uni-S по итогам полугодия едва удержался в топ-10.

Обновленный Changan Uni-S до сих пор импортировали в Россию, но до конца года он должен встать на конвейер «Автотора», сменив прежнюю модель Источник: Changanauto.ru

Отдельная ставка сделана на более прогрессивный бренд концерна Changan, марку Deepal: сначала на «Автоторе» запустили крупноузловую сборку гибридного внедорожника Deepal G318, а недавно — хетчбека S07. Но если G318 стоит дешевле конкурентов, то компактный S07 выглядит переоцененным: в заднеприводной версии за него просят 5,3 млн рублей, хотя действует и госсубсидия 925 тысяч рублей. Как и старшая модель, S07 является последовательным гибридом, и колеса приводятся в движение только электромотором.

Deepal S07 длиной 4,75 метра выглядит кроссовером, но по всем признакам это просто крупный хетч: небольшой просвет, монопривод, батарея под «брюхом» Источник: пресс-служба компании Deepal

Другими ключевыми партнерами являются Jetour и Soueast — суббренды Chery: на «Автоторе» собирают модели Dashing, X70 Plus, T1, T2, S06, S07, постепенно переходя на производство со сваркой и окраской кузовов.

Jetour T1 — еще один клон Chery Tiggo российской сборки Источник: Артем Краснов

Также планируется сборка кроссоверов Rox 01, которые продаются в России с прошлого года. Это крупные гибриды, которые конкурируют со старшими моделями Lixiang, и об опыте их эксплуатации мы уже рассказывали.

Гибриды Rox 01 победили в недавнем рейтинг-тесте Источник: Артем Краснов

Еще один перспективный сюжет: начало сборки популярного внедорожника Tank 300, пока — в крупноузловом режиме. При этом концерн Great Wall, которому принадлежит марка, опроверг слухи о переносе на «Автотор» всех рамных моделей Tank и Haval.

Tank 300 в момент выхода на рынок пользовался хорошим спросом, но в прошлом году интерес упал: менее 10 тысяч продаж. Восстановит ли его локальная сборка? Источник: Tank

Параллельно «Автотор» прокачивает электромобильную тему через бренды Eonyx и «Амберавто», хотя инициативы выглядят не более чем попыткой откусить от пирога госсубсидий, положенных электрокарам местной сборки.

Eonyx имеет китайские корни и предлагает как пассажирские машины, так и коммерческие Источник: пресс-служба компании «Автотор»

УАЗ: не сыпь мне соль на Sollers

Интерес к ульяновским внедорожникам в последние годы драматично упал, тем не менее УАЗ готовит обновленную версию «Патриота» с китайским дизелем JAC татарстанской сборки. «Патрик» получит механическую шестиступенчатую коробку передач китайского происхождения, которую делают на Заволжском моторном заводе. Все предприятия входят в группу «Соллерс».

Обновление почти не затронет внешность автомобиля (кроме новых светодиодных фар), но технические изменения существенны Источник: Артем Краснов

Но, пожалуй, главной новостью для ульяновского завода в 2026 году станет осенний запуск внедорожника Sollers S9, который является адаптированной для России версией JAC JS9. Он получит 2-литровый турбодизель (143 л. с.) в паре с восьмиступенчатым автоматом, а позже добавится бензиновый мотор того же объема мощностью 200 л. с. Привод — подключаемый полный, есть семиместные версии.

Проекты «русского Prado» и первого кроссовера УАЗ положены на полку. Вместо них — китайский внедорожник под маркой Sollers Источник: пресс-служба компании Sollers

В Ульяновске уже выпускают соплатформенные пикапы JAC T6, T8, T9 под маркой Sollers.

JAC T9 (Sollers ST9) — старший пикап в гамме из трех родственных моделей, к которым скоро добавится внедорожник Источник: Артем Краснов

Атомный «Москвич»

Сборка моделей JAC на столичном заводе продолжается, но особенной перспективы не просматривается: спрос по-прежнему перекошен в сторону наиболее доступного кроссовера «Москвич-3», а «шестерки» и «восьмерки» продаются вяло, равно как и электрические «трешки».

«Москвич-6» продается кисло: легковушки С-класса в принципе теряют рынок в пользу кроссоверов Источник: Артем Краснов

Новым партнером «Москвича» стал китайский концерн SAIC, точнее, его марка MG, довольно известная в Европе — родом она из Англии. В столице начали крупноузловую сборку кроссоверов на базе MG HS и MG RX9, но старт продаж получился неспешным: менее 500 машин за четыре месяца.

«Москвич» запустил две новые модели — М70 и М90. Это копии автомобилей марки MG, входящей в концерн SAIC Источник: moskvich.ru

Также стартовал выпуск китайских GAC Aion Y под названием Umo 5 — это электромобиль, адресованный прежде всего сервисам такси, в частности, «Яндексу». Возможно, так российский IT-гигант пытается избежать принудительной закупки электромобилей «Атом».

Umo 5 — довольно крупный хетч (или минивэн?) длиной более 4,5 метра с батареей емкостью 63 кВт⋅ч, что позволяет проезжать 300–400 км на зарядке. С учетом госсубсидии цена составляет 2,6 млн рублей (в кредит) Источник: пресс-служба компании Umo

Сам «Атом» всё ближе к старту продаж. Первые покупатели, оформившие предзаказ, уже получают электромобили, и эта фаза растянется до октября, после чего, видимо, начнутся полноценные продажи. Но цена в 3,9 млн рублей даже с учетом госскидки при покупке в кредит (925 тысяч рублей) кажется завышенной для электрического ситикара. Тем более крупный и проверенный в китайских такси Umo 5 на 400 тысяч дешевле.

«Атом», вероятно, рассчитывал на корпоративные закупки в такси и каршеринге, но появление на «Москвиче» Umo 5 может нарушить эти планы Источник: пресс-служба компании «Атом»

Эволюция после революции

Липецкий стартап переизобрел себя, основательно сменив модельный ряд: устаревшие седан i-Pro и кроссовер i-Joy отправились на покой, их место занял новый i-Joy, который сразу стал самым популярным электрокаром РФ. Во многом из-за госсубсидии в 925 тысяч рублей, что делает его самой доступной машиной в сегменте: цена с учетом скидки стартует от 2,049 миллиона рублей.

Evolute i-Joy — это копия Dongfeng Nano 06, который копирует дизайн Kia EV3 Источник: пресс-служба компании Evolute

Уверенно продаются гибриды Voyah Free и i-Space, захватив лидерство в сегменте, где когда-то доминировали Lixiang. Во всех случаях речь идет о китайских моделях, локализованных в Липецке. Часть из них, например i-Space, выпускают со сваркой и окраской кузовов.

Haval по-прежнему неутомим

Haval стал первым китайским заводом полного цикла в России, запущенным еще в 2019 году. Сейчас он остается единственным предприятием, которое принадлежит самому производителю из КНР, а не компании-«прокладке». На заводе выпускают кроссоверы Jolion, Dargo, F7, F7x, H3 и H7. Еще одну модель, M6, делают на бывшем заводе Peugeot-Citroen в Калуге. В 2024 году заработало моторное производство Haval. Бренд является лидером в сегменте иномарок, хотя сместить его с пьедестала по силам Tenet.