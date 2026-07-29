Можно ли пользоваться Telegram и покупать подписки? Что меняется после обвинения Дурова

Любые платежи Telegram легко отследить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Лучше воздержаться от финансовых операций в Telegram после обвинения в содействии террористической деятельности основателя платформы Павла Дурова. По крайней мере, до официальных разъяснений властей. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Разъясняем в нашем материале, можно ли продолжать пользоваться обычными функциями мессенджера.

«Я рекомендую всем нашим гражданам до того момента, пока не будет официального комментария со стороны Роскомнадзора и ФСБ, никаких финансовых операций по каналам Telegram не осуществлять. Ни платных подписок, ни покупки валют TON и так далее. То есть любые операции внутри экосистемы Telegram я нашим гражданам не рекомендую», — сказал Свинцов ТАСС.

При этом обычным пользователям Telegram ничего не угрожает, пояснил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Однако есть одно условие: они не должны участвовать в противоправных действиях.

«Если гражданин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит», — сказал Хаминский РИА Новости.

Однако ситуация может кардинально измениться, если Telegram официально признают террористическим или экстремистским сообществом, предупредил юрист. В этом случае покупка премиум-аккаунтов и любые другие способы оплаты услуг мессенджера могут быть приравнены к финансированию экстремистской деятельности. Такие платежи легко отследить, и под удар могут попасть даже те, кто никогда не нарушал закон.

«Это создает зону правового риска даже для тех, кто никогда не нарушал закон», — добавил Хаминский.