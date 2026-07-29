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Страна и мир Можно ли пользоваться Telegram и покупать подписки? Что меняется после обвинения Дурова

Можно ли пользоваться Telegram и покупать подписки? Что меняется после обвинения Дурова

Объясняем, у кого могут возникнуть проблемы

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Любые платежи Telegram легко отследить | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЛюбые платежи Telegram легко отследить | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Любые платежи Telegram легко отследить

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Лучше воздержаться от финансовых операций в Telegram после обвинения в содействии террористической деятельности основателя платформы Павла Дурова. По крайней мере, до официальных разъяснений властей. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Разъясняем в нашем материале, можно ли продолжать пользоваться обычными функциями мессенджера.

«Я рекомендую всем нашим гражданам до того момента, пока не будет официального комментария со стороны Роскомнадзора и ФСБ, никаких финансовых операций по каналам Telegram не осуществлять. Ни платных подписок, ни покупки валют TON и так далее. То есть любые операции внутри экосистемы Telegram я нашим гражданам не рекомендую», — сказал Свинцов ТАСС.

При этом обычным пользователям Telegram ничего не угрожает, пояснил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Однако есть одно условие: они не должны участвовать в противоправных действиях.

«Если гражданин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит», — сказал Хаминский РИА Новости.

Однако ситуация может кардинально измениться, если Telegram официально признают террористическим или экстремистским сообществом, предупредил юрист. В этом случае покупка премиум-аккаунтов и любые другие способы оплаты услуг мессенджера могут быть приравнены к финансированию экстремистской деятельности. Такие платежи легко отследить, и под удар могут попасть даже те, кто никогда не нарушал закон.

«Это создает зону правового риска даже для тех, кто никогда не нарушал закон», — добавил Хаминский.

Накануне ФСБ предъявила сооснователю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск. Поводом послужил отказ администрации мессенджера удалить каналы и чаты, которые использовались для подготовки диверсий, массовых убийств и киберпреступлений, несмотря на многочисленные требования Роскомнадзора.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Павел Дуров Андрей Свинцов Telegram Юрист
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Комментарии
10
Гость
49 минут
Уже даже по официальным опросам наблюдается падение рейтингов властей. Приходится выкручиваться.
Гость
59 минут
Стало быть всё это проделывется для того чтоб ограничить доступ гражданам к неподконтрольным источникам информации?
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Гость
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