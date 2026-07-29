СК объявил войну «Дайвинчику». Чат-бот для знакомств используют спецслужбы Украины

Задержали 19 молодых людей Источник: Следком / MAX

Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность через сервис знакомств «Дайвинчик/Leo» в Telegram. Задержали 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщает ведомство, украинские спецслужбы через мессенджер провоцируют подростков поджигать автотранспорт, административные здания и заправки. СК называет распространенной схемой знакомство с молодыми людьми под видом девушек именно в «Дайвинчике».

Парням отправляют фишинговые ссылки, просят их отправлять адреса проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов. Затем с ними связываются представители спецслужб Украины, которые выдают себя за сотрудников российских правоохранительных органов. С помощью угроз они склоняют россиян к преступлениям.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК (террористический акт), ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности), ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Следственный комитет опубликовал кадры с задержанными. Те рассказали, как их заставляли поджигать объекты.

СК занялся «Дайвинчиком» Источник: Следком / МАХ

«Дайвинчик/Leo» — чат-бот для знакомства в Telegram, сейчас в нем более 13 миллионов ежемесячных пользователей. Одноименный паблик есть в отечественной соцсети «ВКонтакте», там почти столько же подписчиков.