НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 753мм 46%
Подробнее
4 Пробки
USD 75,63
EUR 85,77
Нашли мертвым в машине
Ситуация с топливом на контроле
Кому делегировать бизнес-процессы?
Где есть бензин: онлайн
Современная медицина рядом
Закроется популярное кафе
Газ вместо с бензина?
Фоторепортаж с выпускного
Афиша на неделю
Город Что с бензином «Немножко тоже нет!»: на АЗС в Ярославской области вывесили объявление для водителей

«Немножко тоже нет!»: на АЗС в Ярославской области вывесили объявление для водителей

Как обстоят дела в соседнем с Ярославлем городе

1 122
Где нет бензина в Ростове Великом | Источник: Александр Куренной / 76.RUГде нет бензина в Ростове Великом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Где нет бензина в Ростове Великом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ситуация с бензином в Ярославской области продолжает накаляться. Проблемы с наличием бензина и дизеля замечены в Ростове Великом.

«Топлива нет совсем»

На заправке «Опти» (партнер «Газпром нефти») напротив вокзала «Ростов Ярославский» отсутствуют все виды топлива. Электронное табло горит по нулям, а на дверях сотрудники оставили предупреждение — здесь заправиться не выйдет.

АЗС «Опти» в Ростове Великом на улице Вишневского, 76 | Источник: Александр Куренной / 76.RUАЗС «Опти» в Ростове Великом на улице Вишневского, 76 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

АЗС «Опти» в Ростове Великом на улице Вишневского, 76

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Топлива нет совсем!!! Даже немножко тоже нет!!!» — предупредили сотрудники в объявлении крупным буквами.

Электронное табло предупреждает водителей&nbsp;— бензина здесь нет | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭлектронное табло предупреждает водителей&nbsp;— бензина здесь нет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Электронное табло предупреждает водителей — бензина здесь нет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На дверях появились «кричащие» объявления | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа дверях появились «кричащие» объявления | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На дверях появились «кричащие» объявления

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Также изменился график работы заправки. Вместо привычной круглосуточной доступности, двери теперь открыты только с 8:00 до 20:00.

Читайте также

23 июня на заправке «Опти» в Ярославле бензина тоже не было.

«Не работают около месяца»

Недалеко от этой заправки, на Загородной улице, 42, есть заправка в сторону Ярославля сети «Роснефть». Но и здесь пополнить бак не получится. Правда, на этой АЗС всё куда прозаичнее — закрыта на ремонт.

АЗС «Роснефть» в Ростове Великом на Загородной улице, 42 | Источник: Александр Куренной / 76.RUАЗС «Роснефть» в Ростове Великом на Загородной улице, 42 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

АЗС «Роснефть» в Ростове Великом на Загородной улице, 42

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Сказали, у них ремонт, поэтому не работают около месяца», — передают корреспонденты 76.RU с места.

Электронное табло здесь и вовсе не горит | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭлектронное табло здесь и вовсе не горит | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Электронное табло здесь и вовсе не горит

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом с заправкой лежат стройматериалы | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом с заправкой лежат стройматериалы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с заправкой лежат стройматериалы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее ряд сетевых заправок в Ярославле ввели запрет на отпуск топлива в канистрах, а частная АЗС взвинтила стоимость литра до 129 рублей. Тем временем власти просят не создавать искусственный ажиотаж и говорят, что поставки топлива на АЗС регулярные.

Мы поговорили с экспертом о происходящем на рынке топлива.

В Рыбинске создали рабочую группу для мониторинга ситуации с топливом на заправках. Также глава округу Дмитрий Рудаков ежедневно публикует сводки с адресами АЗС, где есть топливо. За ситуацией с бензином также можно следить в онлайн-трансляции, а также в сюжете «Что с бензином».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Дефицит бензина АЗС Топливо
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
63
Гость
56 минут
Народ может давайте уже без паники! Уже объявили, что временно
Гость
52 минуты
На самом деле даже плюс есть — работают с 8 до 20, как в старые добрые времена. Меньше соблазна ночью гонять
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Рекомендуем