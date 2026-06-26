«Немножко тоже нет!»: на АЗС в Ярославской области вывесили объявление для водителей

Ситуация с бензином в Ярославской области продолжает накаляться. Проблемы с наличием бензина и дизеля замечены в Ростове Великом.
«Топлива нет совсем»
На заправке «Опти» (партнер «Газпром нефти») напротив вокзала «Ростов Ярославский» отсутствуют все виды топлива. Электронное табло горит по нулям, а на дверях сотрудники оставили предупреждение — здесь заправиться не выйдет.
«Топлива нет совсем!!! Даже немножко тоже нет!!!» — предупредили сотрудники в объявлении крупным буквами.
Также изменился график работы заправки. Вместо привычной круглосуточной доступности, двери теперь открыты только с 8:00 до 20:00.
23 июня на заправке «Опти» в Ярославле бензина тоже не было.
«Не работают около месяца»
Недалеко от этой заправки, на Загородной улице, 42, есть заправка в сторону Ярославля сети «Роснефть». Но и здесь пополнить бак не получится. Правда, на этой АЗС всё куда прозаичнее — закрыта на ремонт.
«Сказали, у них ремонт, поэтому не работают около месяца», — передают корреспонденты 76.RU с места.
Ранее ряд сетевых заправок в Ярославле ввели запрет на отпуск топлива в канистрах, а частная АЗС взвинтила стоимость литра до 129 рублей. Тем временем власти просят не создавать искусственный ажиотаж и говорят, что поставки топлива на АЗС регулярные.
Мы поговорили с экспертом о происходящем на рынке топлива.
В Рыбинске создали рабочую группу для мониторинга ситуации с топливом на заправках. Также глава округу Дмитрий Рудаков ежедневно публикует сводки с адресами АЗС, где есть топливо. За ситуацией с бензином также можно следить в онлайн-трансляции, а также в сюжете «Что с бензином».