«Немножко тоже нет!»: на АЗС в Ярославской области вывесили объявление для водителей

Где нет бензина в Ростове Великом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ситуация с бензином в Ярославской области продолжает накаляться. Проблемы с наличием бензина и дизеля замечены в Ростове Великом.

«Топлива нет совсем»

На заправке «Опти» (партнер «Газпром нефти») напротив вокзала «Ростов Ярославский» отсутствуют все виды топлива. Электронное табло горит по нулям, а на дверях сотрудники оставили предупреждение — здесь заправиться не выйдет.

АЗС «Опти» в Ростове Великом на улице Вишневского, 76 Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Топлива нет совсем!!! Даже немножко тоже нет!!!» — предупредили сотрудники в объявлении крупным буквами.

Электронное табло предупреждает водителей — бензина здесь нет Источник: Александр Куренной / 76.RU На дверях появились «кричащие» объявления Источник: Александр Куренной / 76.RU

Также изменился график работы заправки. Вместо привычной круглосуточной доступности, двери теперь открыты только с 8:00 до 20:00.

23 июня на заправке «Опти» в Ярославле бензина тоже не было.

«Не работают около месяца»

Недалеко от этой заправки, на Загородной улице, 42, есть заправка в сторону Ярославля сети «Роснефть». Но и здесь пополнить бак не получится. Правда, на этой АЗС всё куда прозаичнее — закрыта на ремонт.

АЗС «Роснефть» в Ростове Великом на Загородной улице, 42 Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Сказали, у них ремонт, поэтому не работают около месяца», — передают корреспонденты 76.RU с места.

Электронное табло здесь и вовсе не горит Источник: Александр Куренной / 76.RU Рядом с заправкой лежат стройматериалы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мы поговорили с экспертом о происходящем на рынке топлива.