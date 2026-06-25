НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 749мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,77
EUR 85,18
Эксперт — о бензине
Арест экс-замов
Кому делегировать бизнес-процессы?
Нелегальный техникум
Современная медицина рядом
Оставили без газа
Обзор заправок
Афиша на неделю
Город Что с бензином Онлайн-трансляция На популярной заправке в Ярославле закончился бензин: где найти топливо — онлайн

На популярной заправке в Ярославле закончился бензин: где найти топливо — онлайн

В трансляции рассказываем об обстановке в регионе

954

В Ярославле вторую неделю обсуждают проблемы с бензином. На одних заправках ввели запрет на отпуск топлива в канистрах, на других цена за литр выросла до 129 рублей.

В этой онлайн-трансляции рассказываем, где найти топливо и сколько оно стоит. А также публикуем мнение экспертов по ситуации.

Анастасия Вязигина

Аналитик Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков причину нехватки топлива объяснил так: «Первопричина проблемы заключается в том, что ряд НПЗ находится на внеплановых ремонтах после повреждений. В связи с этим объемы производства топлива в стране снизились».

Обсудить
Анастасия Вязигина

Тем временем в Рыбинске на заправках «Татнефть» к обеду 25 июня бензин закончился.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков опубликовал свежие данные, где искать топливо:

«Газпромнефть»:

  • АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — 92, 95, ДТ;

  • АЗС Ярославский тракт — в наличие ДТ;

  • АЗС на ул. 9 мая, 45 — в наличии 92, 95, ДТ;

  • АЗС Пошехонский тракт, 15 — в наличии 92, ДТ.

«Татнефть»:

  • АЗС на улице генерала Батова, 46 — в наличии ДТ.

«Лукойл»:

  • АЗС на Окружной, 89 — в наличии 92, ДТ;

  • Переборский тракт — ДТ.

«АГЗ АвтоГазРесурс»:

  • Софийская ул., 6 — газ в наличии.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Экономист Олег Буклемишев в беседе с MSK1.RU объяснил, как преодолеть турбулентную ситуацию топливном рынке.

«Подобного рода паники на потребительских рынках случаются. Это правда. Но паника обычно вызвана представлениями людей о соотношении спроса и предложения — что спрос в значительной мере превышает предложение», — рассказал эксперт.

По словам Буклемишева, ажиотаж можно унять лишь двумя способами. Первый — «залить» рынок предложением товара. Второй — прибегнуть к ценовому регулированию, простыми словами, поднять цены.

«В нашем условии ни того, ни другого не сделано. То есть цены остаются почти фиксированными, — обратил внимание экономист. — Так что речь идёт о дисбалансе спроса и предложения. Тут либо у вас люди убеждаются, что они не правы. Либо рынок всё сам расставляет по своим местам».

Обсудить
Анастасия Вязигина

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснял, что ситуация с бензином нормализуется не позже августа-сентября.

Спрос на бензин и дизель растет каждое лето — это связано с активными сельскохозяйственными работами. Однако в 2026-м основной проблемой стал искусственный спрос, а ко всему прочему добавились проблемы с логистикой.

Обсудить
Анастасия Вязигина

На заправке «Ситиоил» на проспекте Октября, 72Б в Ярославле закончился бензин. Сотрудники АЗС вывесили объявления об этом на двери.

«На АЗС Аи-95, Аи-92, ДТ — нет», — указано на объявлении.

Отметим, что 23 июня АЗС также стояла «сухой». Тогда сотрудники предупреждали, что топливо закончилось с воскресенья.

Заправка опустела | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗаправка опустела | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Колонки замотаны лентами | Источник: Александр Куренной / 76.RUКолонки замотаны лентами | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Бензин закончился на заправке «Ситиоил» на проспекте Октября, 72Б | Источник: Александр Куренной / 76.RUБензин закончился на заправке «Ситиоил» на проспекте Октября, 72Б | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Бензин АЗС Топливо
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
72
Гость
1 час
После бензина и соляры возьмутся за газ и электричество.
Гость
7 минут
Ну вот, эксперты все разложили, им можно верить - стабилизируется ситуация. Главное паникеров не слушать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Рекомендуем