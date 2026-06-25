На популярной заправке в Ярославле закончился бензин: где найти топливо — онлайн

В Ярославле вторую неделю обсуждают проблемы с бензином. На одних заправках ввели запрет на отпуск топлива в канистрах, на других цена за литр выросла до 129 рублей.
В этой онлайн-трансляции рассказываем, где найти топливо и сколько оно стоит. А также публикуем мнение экспертов по ситуации.
Аналитик Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков причину нехватки топлива объяснил так: «Первопричина проблемы заключается в том, что ряд НПЗ находится на внеплановых ремонтах после повреждений. В связи с этим объемы производства топлива в стране снизились».
Тем временем в Рыбинске на заправках «Татнефть» к обеду 25 июня бензин закончился.
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков опубликовал свежие данные, где искать топливо:
«Газпромнефть»:
АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — 92, 95, ДТ;
АЗС Ярославский тракт — в наличие ДТ;
АЗС на ул. 9 мая, 45 — в наличии 92, 95, ДТ;
АЗС Пошехонский тракт, 15 — в наличии 92, ДТ.
«Татнефть»:
АЗС на улице генерала Батова, 46 — в наличии ДТ.
«Лукойл»:
АЗС на Окружной, 89 — в наличии 92, ДТ;
Переборский тракт — ДТ.
«АГЗ АвтоГазРесурс»:
Софийская ул., 6 — газ в наличии.
Экономист Олег Буклемишев в беседе с MSK1.RU объяснил, как преодолеть турбулентную ситуацию топливном рынке.
«Подобного рода паники на потребительских рынках случаются. Это правда. Но паника обычно вызвана представлениями людей о соотношении спроса и предложения — что спрос в значительной мере превышает предложение», — рассказал эксперт.
По словам Буклемишева, ажиотаж можно унять лишь двумя способами. Первый — «залить» рынок предложением товара. Второй — прибегнуть к ценовому регулированию, простыми словами, поднять цены.
«В нашем условии ни того, ни другого не сделано. То есть цены остаются почти фиксированными, — обратил внимание экономист. — Так что речь идёт о дисбалансе спроса и предложения. Тут либо у вас люди убеждаются, что они не правы. Либо рынок всё сам расставляет по своим местам».
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснял, что ситуация с бензином нормализуется не позже августа-сентября.
Спрос на бензин и дизель растет каждое лето — это связано с активными сельскохозяйственными работами. Однако в 2026-м основной проблемой стал искусственный спрос, а ко всему прочему добавились проблемы с логистикой.
На заправке «Ситиоил» на проспекте Октября, 72Б в Ярославле закончился бензин. Сотрудники АЗС вывесили объявления об этом на двери.
«На АЗС Аи-95, Аи-92, ДТ — нет», — указано на объявлении.
Отметим, что 23 июня АЗС также стояла «сухой». Тогда сотрудники предупреждали, что топливо закончилось с воскресенья.