На популярной заправке в Ярославле закончился бензин: где найти топливо — онлайн

Экономист Олег Буклемишев в беседе с MSK1.RU объяснил, как преодолеть турбулентную ситуацию топливном рынке.

«Подобного рода паники на потребительских рынках случаются. Это правда. Но паника обычно вызвана представлениями людей о соотношении спроса и предложения — что спрос в значительной мере превышает предложение», — рассказал эксперт.

По словам Буклемишева, ажиотаж можно унять лишь двумя способами. Первый — «залить» рынок предложением товара. Второй — прибегнуть к ценовому регулированию, простыми словами, поднять цены.

«В нашем условии ни того, ни другого не сделано. То есть цены остаются почти фиксированными, — обратил внимание экономист. — Так что речь идёт о дисбалансе спроса и предложения. Тут либо у вас люди убеждаются, что они не правы. Либо рынок всё сам расставляет по своим местам».