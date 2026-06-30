В колледжах появились новые специальности: чему там учат

В колледжи пришли нововведения Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В российских колледжах появились новые специальности. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«В колледжах введены новые востребованные профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям», — рассказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

Также среди новых направлений: интеграция решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники.

Еще одно нововведение заключается в том, что школьники теперь могут получить первую профессию еще во время учебы. Такое решение приняли в рамках правительственного часа по СПО в Госдуме.

По словам министра, около 60% девятиклассников в России выбирают колледжи. В прошлую приемную кампанию абитуриенты подали почти четыре миллиона заявлений — это рекордный показатель.

Школьнов тоже ждут перемены. В России хотят ввести новый предмет для сдачи на ЕГЭ. Речь идет об еще одном иностранном языке, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.