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Образование В колледжах появились новые специальности: чему там учат

В колледжах появились новые специальности: чему там учат

Студенты будут работать с нейросетями и другими технологиями

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В колледжи пришли нововведения | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUВ колледжи пришли нововведения | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В колледжи пришли нововведения

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

В российских колледжах появились новые специальности. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«В колледжах введены новые востребованные профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям», — рассказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

Также среди новых направлений: интеграция решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники.

Еще одно нововведение заключается в том, что школьники теперь могут получить первую профессию еще во время учебы. Такое решение приняли в рамках правительственного часа по СПО в Госдуме.

По словам министра, около 60% девятиклассников в России выбирают колледжи. В прошлую приемную кампанию абитуриенты подали почти четыре миллиона заявлений — это рекордный показатель.

Школьнов тоже ждут перемены. В России хотят ввести новый предмет для сдачи на ЕГЭ. Речь идет об еще одном иностранном языке, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года», — говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии
4
Гость
22 минуты
А что у нас в стране уже и нейросетевые модели изобрели? Или, как обычно, будем использовать нескрепныевражеские? Своих то нет!
Гость
41 минута
Все нейросети только по подписке, откуда у учащихся возмутся деньги?
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Гость
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