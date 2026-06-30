Выпускники поставил рекорд на ЕГЭ-2026: главные итоги экзаменов

Жалобы не повлияли на результаты экзаменов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Около 9 тысяч участников ЕГЭ-2026 сдали экзамены на 100 баллов — это рекорд, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Всего в основном периоде приняли участие более 750 тысяч выпускников.

«По стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд», — сказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода.

895 человек набрали 200 баллов, 73 — 300 баллов, восемь участников получили 400 баллов. Одна выпускница заработала максимум в 500 баллов.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев привел предварительные данные по средним баллам. По русскому языку — более 63, по литературе — 63, по информатике — чуть выше 58, по биологии — почти 58, по химии — 58,69, по истории — почти 58, по географии — 54, по обществознанию — 55. Средняя оценка по базовой математике — чуть выше четырех. Самые высокие показатели — по физике (66,47) и профильной математике (66,33).