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Образование Выпускники поставил рекорд на ЕГЭ-2026: главные итоги экзаменов

Выпускники поставил рекорд на ЕГЭ-2026: главные итоги экзаменов

Рассказываем о баллах и нарушениях

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Жалобы не повлияли на результаты экзаменов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЖалобы не повлияли на результаты экзаменов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жалобы не повлияли на результаты экзаменов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Около 9 тысяч участников ЕГЭ-2026 сдали экзамены на 100 баллов — это рекорд, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Всего в основном периоде приняли участие более 750 тысяч выпускников.

«По стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд», — сказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода.

895 человек набрали 200 баллов, 73 — 300 баллов, восемь участников получили 400 баллов. Одна выпускница заработала максимум в 500 баллов.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев привел предварительные данные по средним баллам. По русскому языку — более 63, по литературе — 63, по информатике — чуть выше 58, по биологии — почти 58, по химии — 58,69, по истории — почти 58, по географии — 54, по обществознанию — 55. Средняя оценка по базовой математике — чуть выше четырех. Самые высокие показатели — по физике (66,47) и профильной математике (66,33).

Экзамены прошли в штатном режиме во всех регионах, утечек материалов не было, сообщил Кравцов. По словам Музаева, в основной период поступило 62 обращения через платформу обратной связи и 124 звонка на горячие линии. Большинство замечаний касаются организационных вопросов: запрет на пронос воды или перекуса, несвоевременная выдача бланков. Все сигналы оперативно отработали.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
29 минут
Правильно спряжения и склонения только мешают.
Гость
39 минут
Даже Греф сказал, что ЕГЭ изжил себя, а он врать не будет.
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Гость
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