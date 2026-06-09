«В логистике немножко проблемы»: выясняем, есть ли дефицит бензина в Ярославле

Редакция 76.RU выяснила, есть ли дефицит бензина в Ярославле Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В июне 2026 года в разных регионах России появились проблемы с продажей бензина. Это коснулось даже столицы и городов-миллионников — в Москве и Санкт-Петербурге на некоторых АЗС ввели ограничения на покупку топлива одним человеком.

Редакция 76.RU решила выяснить, есть ли подобная проблема в Ярославле. Подробности — в материале.

«Машина заправляется на 100 литров»

На АЗС «Лукойл» отметили, что у них нет проблем с топливом Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Рейд по заправкам мы начали с Мышкинского проезда, где как раз работают АЗС разных компаний.

В «Лукойле» сразу сообщили, что проблем с поставками топлива у них нет. Ограничений на продажу бензина в одни руки тоже не вводили.

«У меня сейчас машина заправляется на 100 литров. Ограничений по продаже у нас нет и не было», — рассказала сотрудница АЗС.

В «Лукойле» нет проблем с продажей топлива Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

На АЗС «Лукойл» литр дизеля стоит 76,39 рубля, 95-го — 68,12 рубля и 100-й — 94,56 рубля, при этом там нет 92-го (данные на 5 июня 2026 года).

«Просто закончились»

Мы были на АЗС «Анита» на Мышкинском проезде, 12 Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

При этом в соседней с «Лукойлом» частной сети заправок «Анита» всё не так радужно. Уже несколько недель там нет некоторых видов бензина.

«95-го и 100-го нет, потому что закончились — просто закончились. Так уже недели три. Обещали завтра (6 июня, — Прим. ред.) привезти», — отметили на кассе АЗС «Анита».

5 июня на заправке продавали только 92-й бензин по 63,40 рубля за литр. Как уточнили на АЗС, ограничений на его продажу нет.

В АЗС «Анита» нет 95-го и 100-го бензина Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Из других городов везут»

В ОПТИ на Мышкинском проезде, 7 в Ярославле нет проблем с топливом Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В ОПТИ рассказали, что у них нет проблем с поставками бензина, так как их сеть сотрудничает с «Газпромом». Он, в свою очередь, ответственно выполняет обязательства и регулярно поставляет топливо.

«Дефицит есть у ИПшек, частных АЗС, а у сетевых проблем с бензином нет. Нам поставляет топливо наше НПЗ — он работает только с тремя АЗС: „Роснефтью“, нами [ОПТИ] и „Газпромом“. Остальным бензин везут из других городов. В основном дефицит касается 95-го бензина. „Газпром“ обязан поставлять нам топливо, потому что мы его партнеры, поэтому у нас проблем с бензином нет», — поделилась с корреспондентом 76.RU сотрудница АЗС «ОПТИ».

Перебои у нас тоже были где-то в середине мая. Мы неделю работали без 95-го бензина. Даже не знали, где его взять. Нам привозили топливо из других регионов. Сейчас поставки стабильные. ОПТИ

В ОПТИ отмечают, что у них также нет проблем с поставкой бензина Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

На АЗС «ОПТИ» литр 92-го бензина стоит 61,9 рубля, 95-го — 66,5 рубля, дизельного топлива — 74,9 рубля. При этом 100-й бензин отсутствует (данные на 5 июня 2026 года).

«В логистике немножко проблемы»

В «Газпромнефти» на улице Магистральная, 1а в развоворе с журналистом 76.RU также объяснили, что у них нет дефицита бензина Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В «Газпромнефти» отметили, что у сети нет проблем с поставками, так как им в первую очередь поставляют топливо.

«Бензин есть, в логистике немножко проблемы. У нас бывает бензовоз задерживается, но так, чтобы мы высохли и не было топлива, такого нет», — отметила сотрудница заправки.

На АЗС «Газпромнефть» есть все виды топлива Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

На АЗС «Газпромнефть» литр 92-го бензина стоит 62,05 рубля, 95-го обычного — 66,59 рубля, фирменного 95-го G-Drive — 68,39 рубля, а 100-го — 91,18 рубля (данные на 5 июня 2026 года).

Запрещен экспорт бензина

Изначально проблемы с топливом возникли в Крыму. Там в конце мая 2026 года ввели талоны на покупку бензина. Позже, 4 июня, стало известно, что в регионе временно запретили продажу топлива за наличные.

Тем временем РБК со ссылкой на источники сообщил, что вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать вопросы стабилизации внутреннего рынка топлива. В частности, речь шла о консультациях с Белоруссией, чтобы увеличить поставки бензина в Россию.

Новак также поручил Минэнерго совместно с другими ведомствами подготовить предложения по увеличению оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр. Предполагается, что дополнительные средства нефтяники должны будут направить на «защиту топливных объектов».

Стоит отметить, что с 1 апреля по 31 июля в РФ действует запрет на экспорт бензина. Ограничение ввели, чтобы предотвратить дефицит перед началом сезона высокого спроса, который приходится на весну и лето, а также на период активных сельскохозяйственных работ. Одновременно с этим действует временный запрет на экспорт дизельного топлива.

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