«Руководствуясь справедливостью и голосом совести»: ярославский детский омбудсмен дал клятву

Михаилу Крупину 54 года. Он родился в Ярославле. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое.

С 1989 по 1994 год он проходил службу в вооруженных силах РФ. С 1994 по 1996 год работал в федеральных органах налоговой полиции РФ, в 1996–2000 годах занимался правозащитной деятельности в Фонде защиты прав налогоплательщиков. В 2000–2013 годах Крупин работал на руководящих должностях ряда организаций. Также он возглавлял Совет меценатов Ярославии, занимаясь организацией городских и региональных праздников с привлечением бизнеса. Согласно данным «Российской газеты», в 2009 году он принимал участие в открытии ресторана русской кухни «Иоанн Васильевич» в Ярославле. Был известен как крупный бизнесмен в туристической сфере региона.

В 2013–2015 годах Михаил Крупин являлся депутатом Ярославской областной Думы, избравшись от партии «Единая Россия», занимал пост заместителя председателя комитета Ярославской областной Думы. В 2015–2016 годах работал заместителем председателя правительства Ярославской области. С 28 июня 2016 года является Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области.

Среди историй, которыми занимался Крупин в Ярославской области в течение предыдущих двух сроков на посту детского омбудсмена следующие: