«Руководствуясь справедливостью и голосом совести»: ярославский детский омбудсмен дал клятву

30 июня Ярославская областная Дума приняла постановление о вступлении Михаила Крупина в должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Решение о том, что детским омбудсменом станет именно он, дума приняла еще 28 мая.
«Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принятия присяги», — пояснил председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.
Михаил Крупин произнес слова присяги перед государственным флагом РФ и флагом Ярославской области.
«Клянусь защищать права и законные интересы детей, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией РФ, федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, справедливостью и голосом совести», — сказал Михаил Крупин.
После этого дума приняла постановление о вступлении Михаила Крупина в должность. Он поблагодарил депутатов за доверие.
Напомним, Михаил Крупин является Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области с 28 июня 2016 года. Его кандидатуру на новый срок согласовала федеральный уполномоченный Мария Львова-Белова.
Кто такой Михаил Крупин
Михаилу Крупину 54 года. Он родился в Ярославле. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое.
С 1989 по 1994 год он проходил службу в вооруженных силах РФ. С 1994 по 1996 год работал в федеральных органах налоговой полиции РФ, в 1996–2000 годах занимался правозащитной деятельности в Фонде защиты прав налогоплательщиков. В 2000–2013 годах Крупин работал на руководящих должностях ряда организаций. Также он возглавлял Совет меценатов Ярославии, занимаясь организацией городских и региональных праздников с привлечением бизнеса. Согласно данным «Российской газеты», в 2009 году он принимал участие в открытии ресторана русской кухни «Иоанн Васильевич» в Ярославле. Был известен как крупный бизнесмен в туристической сфере региона.
В 2013–2015 годах Михаил Крупин являлся депутатом Ярославской областной Думы, избравшись от партии «Единая Россия», занимал пост заместителя председателя комитета Ярославской областной Думы. В 2015–2016 годах работал заместителем председателя правительства Ярославской области. С 28 июня 2016 года является Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области.
Среди историй, которыми занимался Крупин в Ярославской области в течение предыдущих двух сроков на посту детского омбудсмена следующие:
мать вывезла детей в лес и жила с ними в землянке. Так она пыталась избежать лишения родительских прав;
жесткая дележка родителями ребенка;
опасное благоустройство парка в Ярославле;
камеры в школьном туалете и другие.
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