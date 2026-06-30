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Политика Перекрестился у гроба товарища и принес соболезнования вдове. Путин на похоронах бывшего министра обороны Иванова — видео

Перекрестился у гроба товарища и принес соболезнования вдове. Путин на похоронах бывшего министра обороны Иванова — видео

Глава государства пробыл на церемонии около 20 минут

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Путин на прощании с Сергеем Ивановым | Источник: RIA_Kremlinpool / T.meПутин на прощании с Сергеем Ивановым | Источник: RIA_Kremlinpool / T.me

Путин на прощании с Сергеем Ивановым

Источник:

RIA_Kremlinpool / T.me

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Глава государства возложил цветы к гробу, после чего три раза перекрестился и некоторое время стоял у гроба в знак прощания с покойным. Потом он пообщался с сыном покойного и вдовой. Подробности — в материале MSK1.RU.

По данным ТАСС, Путин провел на прощании около 20 минут. Он выразил свои соболезнования вдове Ирине и Сергею Иванову-младшему.

Сергей Иванов-младший — выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО. Его карьера долгое время была связана с государственными инвестициями и топливно-энергетическим комплексом: он работал в «Газпроме», затем занимал руководящие посты в Газпромбанке, возглавлял правление страховой компании СОГАЗ, был старшим вице-президентом Сбербанка, а с 2017 по 2023 год — генеральным директором алмазодобывающей компании «Алроса».

Путин посетил похороны экс-министра обороны Сергея Иванова

Источник:

RIA_Kremlinpool / T.me

Напомним, Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. Похороны прошли 30 июня на Троекуровском кладбище. Церемония проходит в закрытом для широкой публики формате.

Ранее Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Сергея Иванова, назвав его смерть «горькой и невосполнимой утратой». В обращении глава государства подчеркнул, что Иванов был предан России и многое сделал для укрепления ее суверенитета, а также назвал его «деятельным и грамотным руководителем, абсолютно надежным и порядочным человеком».

Как ранее сообщалось, последней волей Сергея Иванова было быть похороненным рядом со своим старшим сыном Александром, который трагически погиб в 2014 году во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. После гибели сына Иванов тяжело переживал случившееся и практически перестал вести публичный образ жизни.

Сергей Иванов в разные годы занимал ключевые посты в руководстве страны: возглавлял Министерство обороны РФ, работал вице-премьером, руководил Администрацией президента, а в последние годы был спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Прощание Сергей Иванов Похороны Владимир Путин
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Комментарии
3
Гость
1 минута
Не жизнь а сплошные похороны. (помню как он клал по гвоздичке игрокам Локо)
с++

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