Больная раком Лерчек перебралась жить в огромный особняк — посмотрите, как он выглядит

Блогер успела записать первые видео из нового дома Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжает показывать, что даже с раком желудка четвертой стадии жизнь продолжается. Несмотря на хейт, блогер не отказывает себе в походах в ресторан, на выставки и даже свадьбу. Но кроме вечера на каблуках и занятий на тренажерах оказалось, что Лерчек по плечу и переезд.

Новый дом в социальных сетях показал жених блогерши — Луис Сквиччиарини. Он опубликовал видео из домашней обстановки, где Валерия отдыхает под капельницей в окружении близких. Показываем, в каких теперь условиях живет Лерчек вместе с семьей.

Издалека создается ощущение, что ступени парят в воздухе Источник: cian.ru

По данным издания Super, новый коттедж находится в Подмосковье в элитном поселке Новая Рига. Его стоимость в объявлениях о продаже составляла порядка 180 миллионов рублей. Сейчас коттедж снят с продажи.

Площадь дома впечатляет — почти 660 квадратных метров. Внутри три этажа, включая мансарду. Главная фишка интерьера — огромные панорамные окна в пол. Благодаря им пространство буквально залито солнечным светом.

В такой огромной гостиной поместится вся большая семья Лерчек Источник: cian.ru

Гостиная, откуда и снимал видео Луис, — самая впечатляющая комната в доме. Внешняя стена здесь полукруглая, из-за чего кажется, что в комнате нет углов. Также здесь реализовано решение со вторым светом — это когда между этажами нет перекрытий и потолки кажутся бесконечными.

Прихожая выглядит как еще один небольшой зал Источник: cian.ru

В комнате установлен большой камин, вокруг которого стоят небольшие диванчики, чтобы уютно проводить вечера около огня.

В уборной есть как душ, так и ванная Источник: cian.ru

В доме есть где разгуляться, так что отдельный уголок предусмотрен для всех детей Лерчек. Всего пять спален, и у каждой отдельный санузел. Одну отличает полукруглая стена без углов, другая находится под крышей и выглядит как уютный чердак из молодежных фильмов нулевых.

Окон в доме хоть отбавляй, даже в спальне три Источник: cian.ru

Отдельная комната уже оформлена как детская. В ней кроме кровати есть детский уголок с игрушками и много свободного места для игр.

Детская комната по размерам не уступает взрослой спальне Источник: cian.ru

Даже во время болезни Валерия старается поддерживать форму. Для этого в доме оборудован собственный тренажерный зал. А для отдыха и развлечений предусмотрена бильярдная.

Теперь Лерчек может вовсе не ходить в спортивный зал Источник: cian.ru

В доме также есть прачечная, кладовая, гардеробные и кухня. По сравнению с просторными комнатами последняя выглядит миниатюрной. В ней поместился лишь кухонный гарнитур из темного дерева и кухонный стол на четыре персоны.

Вся кухня выполнена в темных цветах Источник: cian.ru

Снаружи дом выглядит не менее эффектно и напоминает коттедж из американских ситкомов. Участок в 23 сотки — результат работы ландшафтных дизайнеров. Здесь идеальный газон, высажены хвойные и лиственные деревья, разбиты аккуратные клумбы.

Снаружи дом весь белоснежный Источник: cian.ru

Для автомобилей предусмотрен крытый гараж и большая гостевая парковка, где могут поместиться до пяти машин.

Ранее Лерчек отмечала, что не любит дома-замки, ей ближе такой дизайн Источник: cian.ru