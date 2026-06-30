Рекордная жара в Европе: из-за высоких температур погибли 1300 человек. Видео

Источник: Городские медиа

С середины июня Европу плавит небывалая жара. Рекорды температур обновляются ежедневно. В одной только Испании с 21 по 26 июня погода унесла жизни 327 человек. Всего же медики отчитались о 1300 смертях.

Непривычный для жителей Германии, Франции и Британии 41 градус заставляет людей спасаться в фонтанах и городских водоемах. Это, в свою очередь, уже привело к ряду смертей из-за утопления. На улицы Лондона вышли медицинские патрули, которые должны оперативно реагировать на вызовы, которые бросает здоровью горожан природа. В Берлине полиция орошает людей из водометов.

Объектом всеобщего желания стали переносные вентиляторы, которые сметают с прилавков за полчаса. Общественные центры, в которых есть кондиционер, теперь любимое место времяпрепровождения европейцев в дневные часы.