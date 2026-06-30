Сервисы «Яндекса» дали сбой: приложениями пользоваться не получается

Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Пользователи сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к некоторым сервисам Яндекса. Проблемы носят не единичный характер: они затронули сразу несколько платформ, из‑за чего часть функционала оказалась временно недоступна.

В частности, «Яндекс Музыка» отображает специальное уведомление. На экране появляется плашка с сообщением о том, что сервис «пока на паузе». То есть в текущий момент пользователи не могут воспроизводить треки или пользоваться основными возможностями платформы.

В «Яндексе» подтвердили сбой. Там отметили, что проблемы действительно возникли, но в них нет ничего серьезного.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе «Яндекста» корреспонденту «Городких медиа».