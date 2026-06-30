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Происшествия Из-за удара молнии в ярославской новостройке загорелись электрощитки на пяти этажах — фото

Из-за удара молнии в ярославской новостройке загорелись электрощитки на пяти этажах — фото

Публикуем подробности от МЧС

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В Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки в многоэтажке | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAXВ Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки в многоэтажке | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX

В Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки в многоэтажке

Источник:

МЧС России по Ярославской области / MAX

В Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки на пяти этажах многоквартирного дома. Пожар был ещё 10 июня в 16:54 на улице Центральной, 10 в поселке Ивняки Ярославского округа. 30 июня в МЧС опубликовали официальную причину возгорания.

Огонь тогда потушил быстро — к 17:41. На месте работали 3 пожарные машины и 9 сотрудников МЧС. Пострадавших не было.

«Возгорание произошло из-за теплового проявления тока молнии или электрического тока, возникшего в результате мощного электромагнитного поля при разряде молнии», — объяснили причину пожара в МЧС России по Ярославской области.

10 июня в РСЧС экстренно предупреждали о грозе с дождем и усилением ветра порывами 15 м/с.

В Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки многоэтажки | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAXВ Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки многоэтажки | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX
На пяти этажах дома электрощитки знатно подкоптились | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAXНа пяти этажах дома электрощитки знатно подкоптились | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX
Пожар случился 10 июня | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAXПожар случился 10 июня | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX
На месте работали девять пожарных | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAXНа месте работали девять пожарных | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX
К счастью, никто не пострадал | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAXК счастью, никто не пострадал | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX
Пожар тушили около часа | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAXПожар тушили около часа | Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX

В ведомстве также напомнили о безопасности во время непогоды. В МЧС посоветовали:

  • закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

  • не растапливать печь (дым из трубы обладает высокой электропроводностью);

  • не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам и антеннам;

  • снять с себя металлические украшения и вынуть металлические предметы из карманов;

  • если вы на улице, стоит укрываться в низкорослых участках леса, среди невысоких деревьев с густыми кронами;

  • не располагаться у костра;

  • не купаться и не подходить к водоемам, а также не стоит ловить рыбу и плавать на лодке.

Единый номер экстренных служб «112».

Кстати, ранее 8 июня удар молнии также спровоцировал пожар в двухэтажном доме в Гаврилов-Яме на улице Садовой. Из-за возгорания пострадал 54-летний хозяин коттеджа, он получил ожоги, но от госпитализации отказался.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пожар Гроза Многоэтажка МЧС России Удар молнии
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Комментарии
7
Гость
27 минут
Какая ещё новостройка?!!! Там в щитках пакетные выключатели смонтированны. Это новостройка прошлого века.
Гость
52 минуты
а громоотводы с заземлением при приемке дома принимали? если нет - привет вам, за свои починяйтесь. Если да - к застройщику вопрос
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Гость
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