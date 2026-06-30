Из-за удара молнии в ярославской новостройке загорелись электрощитки на пяти этажах — фото

В Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки на пяти этажах многоквартирного дома. Пожар был ещё 10 июня в 16:54 на улице Центральной, 10 в поселке Ивняки Ярославского округа. 30 июня в МЧС опубликовали официальную причину возгорания.
Огонь тогда потушил быстро — к 17:41. На месте работали 3 пожарные машины и 9 сотрудников МЧС. Пострадавших не было.
«Возгорание произошло из-за теплового проявления тока молнии или электрического тока, возникшего в результате мощного электромагнитного поля при разряде молнии», — объяснили причину пожара в МЧС России по Ярославской области.
10 июня в РСЧС экстренно предупреждали о грозе с дождем и усилением ветра порывами 15 м/с.
В ведомстве также напомнили о безопасности во время непогоды. В МЧС посоветовали:
закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;
не растапливать печь (дым из трубы обладает высокой электропроводностью);
не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам и антеннам;
снять с себя металлические украшения и вынуть металлические предметы из карманов;
если вы на улице, стоит укрываться в низкорослых участках леса, среди невысоких деревьев с густыми кронами;
не располагаться у костра;
не купаться и не подходить к водоемам, а также не стоит ловить рыбу и плавать на лодке.
Единый номер экстренных служб «112».
Кстати, ранее 8 июня удар молнии также спровоцировал пожар в двухэтажном доме в Гаврилов-Яме на улице Садовой. Из-за возгорания пострадал 54-летний хозяин коттеджа, он получил ожоги, но от госпитализации отказался.