Из-за удара молнии в ярославской новостройке загорелись электрощитки на пяти этажах — фото

В Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки в многоэтажке Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX

В Ярославской области из-за удара молнии загорелись электрощитки на пяти этажах многоквартирного дома. Пожар был ещё 10 июня в 16:54 на улице Центральной, 10 в поселке Ивняки Ярославского округа. 30 июня в МЧС опубликовали официальную причину возгорания.

Огонь тогда потушил быстро — к 17:41. На месте работали 3 пожарные машины и 9 сотрудников МЧС. Пострадавших не было.



«Возгорание произошло из-за теплового проявления тока молнии или электрического тока, возникшего в результате мощного электромагнитного поля при разряде молнии», — объяснили причину пожара в МЧС России по Ярославской области.

10 июня в РСЧС экстренно предупреждали о грозе с дождем и усилением ветра порывами 15 м/с.

В ведомстве также напомнили о безопасности во время непогоды. В МЧС посоветовали:

закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

не растапливать печь (дым из трубы обладает высокой электропроводностью);

не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам и антеннам;

снять с себя металлические украшения и вынуть металлические предметы из карманов;

если вы на улице, стоит укрываться в низкорослых участках леса, среди невысоких деревьев с густыми кронами;

не располагаться у костра;

не купаться и не подходить к водоемам, а также не стоит ловить рыбу и плавать на лодке.

Единый номер экстренных служб «112».