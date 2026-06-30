«Полный бак — это на день». Ограничения на продажу топлива ударили по дальнобойщикам и водителям маршруток — чего они опасаются

Топливные ограничения в Новосибирской области ввели 23 июня Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ограничение отпуска топлива на АЗС отражается не только на рядовых автомобилистах, но и, разумеется, на тех, кому топливо обеспечивает основной доход: логистических компаниях и перевозчиках. NGS.RU обратился к представителям транспортной отрасли, чтобы узнать, как топливный вопрос повлиял на работу перевозчиков. Подробнее — в материале ниже.

«Истерика через интернет»

Ограничения в Новосибирской области рекомендовали АЗС 23 июня. Как заявил губернатор Андрей Травников, на меры пришлось пойти «для недопущения спекулятивного спроса» из-за схожих правил, которые установили в соседних регионах.

На одних заправках ввели лимиты, на других запретили заливать бензин в канистры. Вскоре власти назвали рекомендованный объем для владельцев АЗС на отпуск нефтепродуктов при риске образования общего дефицита топлива — речь идет о продаже бензина за одну транзакцию, то есть покупку.

Согласно рекомендациям, на АЗС на трассах за один раз предлагали к продаже 40 литров бензина и 200 дизельного топлива, на всех остальных станциях — 40 и 80 литров соответственно. Заправка в канистры, как оказалось, не запрещена, но отпуск в них снизили до 10 литров.

27 июня уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Андрей Панферов сообщил НГС, что пока бизнесмены не обращались к нему в связи с топливным вопросом. Он также объяснил, что предшествовало введению ограничений в регионе.

«Насколько я знаю, прежде всего было принято решение при обсуждении спекуляции бензином: приезжают из других регионов, заполняют канистры и уезжают. Для того чтобы прекратить эти, скажем, противоправные действия, решили на какое-то время [ограничить продажу]», — сказал он.

Лимит отпуска топлива на АЗС — рекомендации, а не запрет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Андрей Панферов считает, что время действия мер не будет продолжительным, так как за удорожанием бензина «ниточкой» может потянуться и рост цен на иные продукты. Главной причиной ситуации он назвал упомянутые спекуляции и вывоз топлива за пределы Новосибирской и соседних областей.

«Я думаю, что в ближайшее время всё встанет на свои места, потому что топливо есть, — обнадежил он. — К сожалению, истерика некоторых людей через интернет, соцсети, приводит вот к таким действиям, которые необходимо было предпринять. Но мне сигналов еще не было».

Лимит отпуска топлива на АЗС — рекомендации, а не запрет, подчеркнул Андрей Панферов. И добавил, что слышал о прецедентах, когда топливо с заправок «вывозили тоннами»: ограничения уже действовали в соседних регионах, и люди ринулись в Новосибирск. По мнению собеседника НГС, лимиты смогут отменить, когда спадет взлетевший спрос.

«Частные трейдеры начали взвинчивать цены»

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, председатель общественного совета при региональном минтрансе Сергей Максимов отметил, что ограничения сказываются прежде всего на автоперевозках, но отчасти и на других сферах — машины часто являются звеном, выполняющим «первую и последнюю милю».

«Конечно, это всё сказывается на отрасли, но могу сказать, что пока критической ситуации нет, — сказал он. — Стало не очень удобно, потому что объемы баков грузовых авто достаточно большие. И очень часто коллеги рассказывают, что, когда идут на межрегиональные маршруты, приходится дозаправляться — не только для того, чтобы ехать, а для создания запаса».

Если раньше водители ехали напрямую по маршруту, то сегодня они стараются заправиться на каждой станции. Сергей Максимов подчеркнул, что это неудобство не критично, и перевозить грузы можно. Большее волнение у него вызывает цена топлива.

«Насколько цена сохранится, или всё-таки будут скачки в сторону увеличения — тоже надо понимать. Если это, условно говоря, какие-то ажиотажные вещи, которые сегодня наблюдаются — спрос, когда пытаются заполнить все емкости, — это одно, — объяснил он. — Неделя-две, ажиотаж схлынет, и надеемся, что всё успокоится».

По мнению эксперта, крупные топливные компании способны удержать рынок Источник: Рихарда Лем/NGS.RU

Другой случай, если речь идет о долгосрочной тенденции, — тогда вопрос повышения цены станет достаточно острым. Сергей Максимов уточнил, что у многих транспортных компаний бывают прямые контакты с производителями-трейдерами, и система ценообразования и взаимоотношений отличается.

«Если крупные топливные компании, в принципе, достаточно адекватные, учитывая, что они находятся под определенным воздействием правительства, и там рост достаточно умеренный, то некоторые частные трейдеры очень сильно начали взвинчивать цены», — заметил он.

Вопрос ценообразования также регулирует биржа — от этой составляющей не уйти. При этом эксперт подчеркнул, что в стране есть мощные топливные компании, которые могут удержать рынок. Рост цен есть, но Сергей Максимов назвал его не критичным: власти принимают меры, и от лица Союза транспортников он выразил надежду, что ситуация останется достаточно стабильной.

Более подробно Сергей Максимов рассказал о заправке грузовиков, которые ездят между регионами. Объем бака в фуре достигает порядка 500–1000 литров, при этом, согласно рекомендациям правительства, на АЗС на трассах за один раз можно купить только 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива.

«Насчет 80 литров интересная система есть, рассказывали компании. Вроде того, что заправляют партиями: 80–80–40. Не знаю, правда или нет. Зачем это делается, я не понимаю, но факт такой есть, что иногда 200 литров делят на три партии», — сказал он.

В целом, как объяснил Сергей Максимов, подобные новости об ограничениях на топливо вызывают настороженность в отрасли. Главный вопрос, который задают участники рынка, — насколько долго меры будут действовать.

Если ограничение кратковременное, то оно не сильно повлияет на перевозки. В отрасли надеются, что в течение месяца ажиотаж будет спадать, а цены — стабилизироваться. Рассуждать о возможности блокировки логистической деятельности в случае усиления мер эксперт не хочет.

«Я думаю, что, если будет ухудшение, можно искать какие-то пути решения, в том числе, определять наиболее важные сферы. И я понимаю, что логистика будет одной из тех сфер, которые будут в приоритете. Но, честно говоря, не хотелось бы даже об этом думать, и надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал он.

«Бьет по карману водителя»

Получить комментарии представителей логистических компаний по ситуации НГС не удалось. А вот на предприятиях, которые осуществляют пассажирские перевозки в Новосибирске, согласились оценить введенные лимиты.

Директор АО «НГТ» («Новосибгортранс») Роман Дронов сообщил, что критических проблем с ограничением на отпуск бензина не наблюдает. И тоже акцентировал внимание на удорожание бензина.

Для общественного транспорта рекомендации по лимиту топлива не оказались критичными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Машины перевозчики заправляют по-разному: у одних внутри предприятий есть закупленные емкости с топливом, другие пользуются обычными АЗС. В «НГТ» для междугороднего транспорта изменили логистику с точки зрения расположения заправок — случаев, чтобы кто-то не смог заправиться и завершить маршрут, не было.

«У меня на предприятии в основном газовые автобусы, дизель только для междугородних. И мы объявили аукцион [на поставку топлива] — случилось так, что закончился договор, надо было новый проводить. На прошлой неделе никто из поставщиков на аукцион не заявился, мотивируя тем, что не могут подтвердить поставку объемов. Готовы заключить договор на текущую цену, но без объемов», — рассказал Роман Дронов.

Рост цен на топливо собеседник НГС заметил еще до того, как в Новосибирской области ввели лимиты на АЗС. Об увеличении стоимости также заявил директор перевозчика маршрутки № 72 Вячеслав Кобенко: поднятие цены на рубль он назвал критичным.

«У меня маршрут в 300 километров наматывают в день — очень много, и это бьет по карману водителя. Полный бак 60 литров мы заправляем на день», — сказал он.

Лимитов продажи топлива на АЗС собеседник НГС не наблюдал — за городом при нем автомобили заправляли без ограничений.

Директор АО «НСК Транс», председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального заксобрания Валерий Ильенко рассказал, что не видит проблем из-за ситуации с рекомендованными ограничениями на отпуск нефтепродуктов.

«Пока не повлияло [на работу предприятия], посмотрим, что будет дальше. Но мы исходим из того, что информируют органы власти — и федеральные, и региональные, поэтому пока либо вообще стабильно будет так продолжаться», — сказал он.

Он подтвердил, что рекомендации касаются пассажирских перевозок, но на его предприятии, например, работает отдельная заправка. Правда, с 26 июня ее работу решили приостановить, потому что оптовая цена закупки увеличилась.

«Мы заправляемся, всё нормально, ажиотажа нет, но только на городских заправках. На своей мы не в состоянии заправляться», — признал Валерий Ильенко.

Впрочем, водители компании и раньше заправлялись на городских АЗС, так что заметной разницы нет. А что касается станции на территории предприятия, то ранее компанию не лимитировали, и она закупалась там, где было выгодно. Сейчас же оптовая цена для подобных станций подскочила.

«Мы не в состоянии покупать и продавать. За 125 купим — хотя бы за 130 должны продать. А у нас это будет практически на 30% выше стоимости на городских заправках», — сказал он.

Если говорить о ситуации с топливом в целом, то Валерий Ильенко считает, что резервные емкости, которые есть по всей стране, набираются не один день. В случае необходимости придет их очередь, и коллапса не должно произойти.