Будьте осторожны при прогулках: назвали районы Ярославской области, где больше всего медведей

Стало известно, где больше всего медведей обитает в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, где больше всего медведей обитает в Ярославской области. Топ-3 звериных района назвали 76.RU в пресс-службе Министерства природопользования и лесного хозяйства.

«Всего по региону насчитывается более 1400 особей медведей», — сообщили в министерстве.

Где больше всего медведей в Ярославской области:

Пошехонский округ — около 250 особей;

Первомайский округ — 180;

Даниловский округ — 163.

Во время прогулок по лесу эксперты советуют издавать больше звуков: греметь металлической посудой, разговаривать или петь песни. При обнаружении следов медведей рекомендуется в срочном порядке покинуть лес.

При встрече с медведем лучше избегать прямого зрительного контакта. От места встречи со зверем следует удаляться медленно по диагонали, не поворачиваясь к нему спиной.