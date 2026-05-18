Будьте осторожны при прогулках: назвали районы Ярославской области, где больше всего медведей

В мае–июне звери становятся агрессивнее

Стало известно, где больше всего медведей обитает в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, где больше всего медведей обитает в Ярославской области. Топ-3 звериных района назвали 76.RU в пресс-службе Министерства природопользования и лесного хозяйства.

«Всего по региону насчитывается более 1400 особей медведей», — сообщили в министерстве.

Где больше всего медведей в Ярославской области:

  • Пошехонский округ — около 250 особей;

  • Первомайский округ — 180;

  • Даниловский округ — 163.

Во время прогулок по лесу эксперты советуют издавать больше звуков: греметь металлической посудой, разговаривать или петь песни. При обнаружении следов медведей рекомендуется в срочном порядке покинуть лес.

При встрече с медведем лучше избегать прямого зрительного контакта. От места встречи со зверем следует удаляться медленно по диагонали, не поворачиваясь к нему спиной.

Ранее в Переславском округе ограничили посещения парка «Плещеево озеро» из-за активности медведей. Как объяснили научные сотрудники, у косолапых начался брачный период, который длится до конца июня. В это время они более чувствительны к любому вторжению на свою территорию, реагируют на него чрезвычайно бурно и способны к агрессивным действиям.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
18 мая, 20:53
Осторожным нужно быть везде. На детской площадке в соседнем дворе возле лавочки валяются осколки разбитых бутылок из под спиртного. Такова традиция наших алкашей - обязательно разбить бутылку. О том, чтобы выбросить мусор в контейнеры, урны, и речи нет. Если Ярославль культурная столица, то я - Папа Римский.
Гость
18 мая, 19:29
В городе дроны, в лесу медведи, никакой личной жизни...
