Будьте осторожны при прогулках: назвали районы Ярославской области, где больше всего медведей

Стало известно, где больше всего медведей обитает в Ярославской области. Топ-3 звериных района назвали 76.RU в пресс-службе Министерства природопользования и лесного хозяйства.
«Всего по региону насчитывается более 1400 особей медведей», — сообщили в министерстве.
Где больше всего медведей в Ярославской области:
Пошехонский округ — около 250 особей;
Первомайский округ — 180;
Даниловский округ — 163.
Во время прогулок по лесу эксперты советуют издавать больше звуков: греметь металлической посудой, разговаривать или петь песни. При обнаружении следов медведей рекомендуется в срочном порядке покинуть лес.
При встрече с медведем лучше избегать прямого зрительного контакта. От места встречи со зверем следует удаляться медленно по диагонали, не поворачиваясь к нему спиной.
Ранее в Переславском округе ограничили посещения парка «Плещеево озеро» из-за активности медведей. Как объяснили научные сотрудники, у косолапых начался брачный период, который длится до конца июня. В это время они более чувствительны к любому вторжению на свою территорию, реагируют на него чрезвычайно бурно и способны к агрессивным действиям.