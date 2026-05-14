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Город «Реагируют чрезвычайно бурно»: парк в Ярославской области ограничили для посещения из-за медведей

«Реагируют чрезвычайно бурно»: парк в Ярославской области ограничили для посещения из-за медведей

У косолапых начался брачный сезон

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В Ярославской области у медведей начался брачный период | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославской области у медведей начался брачный период | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области у медведей начался брачный период

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области у медведей начался брачный период. Об этом сообщили в пресс-службе Национального парка «Плещеево озеро».

«В это время животные более чувствительны к любому вторжению на свою территорию, реагируют на него чрезвычайно бурно и способны к совершенно неспровоцированным агрессивным действиям», — объяснили в парке.

В связи с этим в «Плещеевом озере» закрыли для посещения экологическую тропу «Кухмарь» и туристический маршрут «Медвежий угол». Ограничения продлятся с 12 мая по 30 июня 2026 года.

Сообщается, что на территории национального парка в Ярославской области бурые медведи обитают в лесных массивах. Размеры косолапых могут достигать 1,5–2,5 метра, а вес — до 300 килограммов.

Медведи никогда не остаются на одном месте, в день они могут переходить расстояния до 70 километров. Где они находятся в какой-либо определенный момент — сказать трудно.

Самый лучший способ защиты от нападения медведя — отсутствие встреч с ним.

нацпарк «Плещеево озеро»

В разгар брачного периода в 2025 году огромный медведь вышел к людям в Даниловском округе. Он встал на задние лапы перед машиной.

Ранее мы публиковали статистику, сколько диких животных обитает в лесах Ярославской области.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Национальный парк Плещеево озеро Медведь Брачный период Ограничение
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Комментарии
11
Гость
14 мая, 22:45
Почему не отстреливают медведей? Это самый опасный хищник, обожающий нападать на людей. Любит подбираться сзади, чтобы жертва не успела убежать или защититься. Давно пора снимать ограничения по охоте на этот вид.
Гость
14 мая, 16:51
Может вместо пластиковых ставить чучела?
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Гость
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