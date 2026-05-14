«Реагируют чрезвычайно бурно»: парк в Ярославской области ограничили для посещения из-за медведей

В Ярославской области у медведей начался брачный период Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области у медведей начался брачный период. Об этом сообщили в пресс-службе Национального парка «Плещеево озеро».

«В это время животные более чувствительны к любому вторжению на свою территорию, реагируют на него чрезвычайно бурно и способны к совершенно неспровоцированным агрессивным действиям», — объяснили в парке.

В связи с этим в «Плещеевом озере» закрыли для посещения экологическую тропу «Кухмарь» и туристический маршрут «Медвежий угол». Ограничения продлятся с 12 мая по 30 июня 2026 года.

Сообщается, что на территории национального парка в Ярославской области бурые медведи обитают в лесных массивах. Размеры косолапых могут достигать 1,5–2,5 метра, а вес — до 300 килограммов.

Медведи никогда не остаются на одном месте, в день они могут переходить расстояния до 70 километров. Где они находятся в какой-либо определенный момент — сказать трудно.

Самый лучший способ защиты от нападения медведя — отсутствие встреч с ним. нацпарк «Плещеево озеро»

В разгар брачного периода в 2025 году огромный медведь вышел к людям в Даниловском округе. Он встал на задние лапы перед машиной.