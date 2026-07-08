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Страна и мир Прямым рейсом и без загранпаспорта: сколько стоит отпуск в безумно красивой Армении — видео

Прямым рейсом и без загранпаспорта: сколько стоит отпуск в безумно красивой Армении — видео

Туристка рассказала, ради каких видов стоит посетить страну

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Сколько стоит отдохнуть в Армении

Источник:

Городские медиа

Журналист NN.RU Валерия Коростелева провела неделю в Армении. Недельный отпуск на двоих обошелся там в 125 тысяч рублей: 50 — на прямой перелет туда и обратно, по 15 — на проживание и аренду автомобиля.

Остальная сумма ушла на покупки, бензин и еду. Этих денег с лихвой хватило, чтобы завтракать, обедать и ужинать в кафе и ресторанах, ни в чём себе не отказывая, — в Армении, по словам путешественницы, везде вкуснее и дешевле.

И, конечно, рынки здесь полнятся ароматными фруктами и ягодами, мимо которых невозможно пройти. Например, килограмм клубники можно взять всего за 700 драм или 140 рублей. На заточенных под туристов торговых рядах лучше не закупаться, там за тот же объем придется отдать уже две тысячи драм или 400 рублей.

Одним из самых необычных моментов отпуска стало посещение села Фиолетово, где живут русские молокане, признанные сектой и изгнанные из центральной части страны в XIX веке.

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Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Отпуск Туризм Лето Армения
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Комментарии
1
Гость
15 минут
не поеду на Кавказ и денег там тратить не буду
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Гость
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