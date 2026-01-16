Вернемся к истории? В России обсуждают введение смертной казни за серьезные преступления. Новости 16 января

Смертную казнь предлагают ввести за коррупцию в особо крупных размерах Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Россияне будут праздновать православный праздник Крещение 19 января. Многие в этот день погружаются в прорубь, однако не все осознают, какие риски могут быть связаны с этой традицией. По словам врача Люберецкой областной больницы Павла Коробейникова, в этом случае нужно учитывать противопоказания и собственное состояние.

«В состоянии выраженного алкогольного опьянения, пациентам с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца, с астмой. Всё это может привести к приступу», — сказал врач.

Коробейников рекомендовал воздержаться от погружения в прорубь тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Иначе народная традиция может привести к ухудшению состояния здоровья и спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Ученые нашли неожиданное оружие против рака

В Казанском научном центре РАН разработали водорастворимые соединения на основе цитрусового пектина и ионов кобальта, которые показали выраженную противоопухолевую активность при низкой токсичности для здоровых клеток. По информации Минобрнауки России, эти вещества эффективно подавляют рост клеток рака легкого, молочной железы и шейки матки.

Особенно высокую эффективность соединения продемонстрировали против опухолей легкого. В основе разработки лежит натуральный пектин. Он представляет собой пищевое волокно, полученное из растений.

Ученые синтезировали калиевые и натриевые кобальт-полигалактуронаты, а также создали на их основе лекарственный препарат. Эти соединения отличаются высокой растворимостью в воде, что является важным фактором для их усвоения организмом и потенциального использования в медицине.

Новые вещества почти не вредят здоровым клеткам, в отличие от обычной химиотерапии. Они сначала останавливают деление больных клеток, а потом запускают процесс их самоуничтожения.

Однако пока разработка не является готовым лекарством. Но в будущем она может стать основой для создания новых противоопухолевых препаратов и использоваться в комбинации с существующими методами лечения для снижения токсической нагрузки. Соединения уже защищены российским патентом, передает «Газета.Ru».

Россиян призвали срочно убирать новогоднюю елку

Длительное хранение новогодней елки, будь она живой или искусственной, может негативно сказаться на здоровье. К примеру, живая ель высыхает, что приводит к появлению пыли и спорам плесневых грибов в воздухе. Всё это вызывает аллергию и раздражение дыхательных путей.

Также дерево легко воспламеняется. По словам директора Института ветеринарии и агробезопасности университета «Росбиотех» Игоря Гламаздина, в живой елке могут остаться насекомые, активизирующиеся в тепле.

Искусственная ель тоже накапливает пыль и аллергены. Кроме того, старые гирлянды увеличивают риск пожара. Пластик и синтетика при длительном нахождении в теплом помещении выделяют летучие соединения, вредящие дыхательной системе.

Гламаздин рекомендует убрать елку из дома в течение двух недель после праздников для создания безопасной атмосферы.

Поездки на поездах станут дороже и строже

С этого года для пассажиров РЖД вступает в силу сразу несколько значимых изменений. Они коснутся стоимости билетов, сервисных сборов, правил посадки и оформления поездок для детей, в том числе на международных направлениях.

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования проиндексировали на 11,4% еще в декабре прошлого года. Также в 2026 году РЖД вводят сезонные коэффициенты: в высокий сезон — с мая по середину сентября — стоимость билетов может вырасти на 11–20%, а в периоды низкого спроса, включая январь и ноябрь–декабрь, наоборот, снижаться до 15%.

С начала года можно заметить рост цен на сервисные услуги в вагонах повышенной комфортности. Стоимость полного сервисного пакета в купе достигнет 805 рублей, в вагонах с местами для сидения — 1244 рубля, а в люксе класса «Империал» — до 43 тысяч рублей.

Еще в I квартале этого года года РЖД планируют запустить посадку по биометрии. Пилотный проект стартует на маршрутах «Ласточки» из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Однако использовать биометрию можно будет добровольно с предварительной регистрацией в Единой биометрической системе.

Кроме того, важное изменение коснется детей при поездках за границу. Уже с 20 января 2026 года нельзя будет оформить билет для ребенка младше 14 лет на международные железнодорожные рейсы по свидетельству о рождении — потребуется заграничный паспорт. Новые правила распространяются, в том числе, на поездки в Белоруссию, Казахстан и Абхазию. Для внутренних поездок по России порядок оформления билетов останется прежним, передают «Известия».

Аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха этой зимой

Зимой путешествие по городам и курортам России на двоих обойдется в среднем в 58 тысяч рублей. Об этом рассказали эксперты сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

По информации аналитиков, тур в поселок Лазаревское в Краснодарском крае обойдется в среднем в 20 тысяч рублей. Самыми бюджетными путевками в города России в зимний период стали Казань (со средним чеком 21 тысяча рублей), Санкт-Петербург (29 тысяч рублей) и Ессентуки (30,8 тысячи рублей).

«Чуть дороже придется заплатить, чтобы отправиться в поездку в Абхазию (62 тысячи рублей) и Белоруссию (88 тысяч рублей), а также страны Закавказья — Армения (105 тысяч рублей) и Грузия (114 тысяч рублей)», — говорится в исследовании.

Средний чек на туры в Турцию снизился из-за низкого сезона и сейчас составляет 143 тысячи рублей. Путешествие в Египет зимой обойдется в среднем в 169 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Расходы за ЖКУ можно компенсировать

Часть расходов на ЖКУ можно компенсировать. Это могут сделать многодетные семьи за счет доступных льгот. Базовый размер льготы на оплату услуг ЖКХ составляет не менее 30% и устанавливается на федеральном уровне. В регионах коэффициенты могут быть повышены.

Например, в Московской области скидка может достигать 50%. Льготы начисляются автоматически после получения статуса многодетной семьи или могут быть подтверждены в МФЦ.

Также предоставляется компенсация взносов на капитальный ремонт и полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения. В регионах действуют программы, направленные на улучшение жилищных условий и подключение к коммунальным сетям. Информацию о доступных льготах можно получить на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

Роскомнадзор еще сильнее ограничил работу Telegram

В России возникли технические проблемы с загрузкой видео и замедлением Telegram из-за ограничений Роскомнадзора. Больше всего жалоб сегодня поступило от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сбои объясняют тем, что Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе мессенджера с начала этого года.

«Да, это новые ограничения со стороны РКН», — уточнил источник издания «Москва 24».

По словам заместителя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, ведомство перестанет замедлять работу Telegram, как только разработчики мессенджера устранят все претензии.

О полной блокировке мессенджера пока не сообщается. Свинцов успокоил пользователей, заявив, что беспокоиться не стоит, так как Telegram успешно сотрудничает с правительствами, включая Россию.

Вооруженный мужчина украл 80 шоколадок в челябинском магазине

Жителя Челябинска задержали за вооруженное ограбление продуктового магазина. Подробности об этом областное МВД опубликовало в своем Telegram-канале.

Ранее судимый мужчина набрал 80 плиток шоколада на 11 тысяч рублей и хотел пройти мимо кассы. Однако продавец попыталась его остановить, но мужчина пригрозил ей пистолетом и скрылся.

Полиция разыскала и задержала беглеца. У него изъяли пистолет.

Источник: Полиция Южного Урала / Telegram

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В Подмосковье гаишники обстреляли внедорожник

В Балашихе водитель Porsche попытался задавить сотрудников ДПС и протаранил их машину. Владельца внедорожника пришлось задерживать со стрельбой. Об этом порталу MSK1.RU рассказали местные жители.

На кадрах видно, что машина резко сдает назад и врезается в автомобиль ДПС. Сотрудник успел отпрыгнуть, и его не задавили.

После этого несколько полицейских пытались открыть дверь внедорожника. На видео прозвучало около десяти выстрелов.

Видео задержания водителя Porsche в Балашихе Источник: Mash / Telegram

Очевидцы отметили, что неадекват успел протаранить и несколько деревьев. Однако его всё-таки задержали. Но для этого сотрудникам ДПС пришлось выбивать окна.

По информации подмосковной прокуратуры, всё произошло из-за того, что водителя внедорожника остановили из-за нечитаемых госномеров. Однако он попытался скрыться и наехал на автомобиль ГИБДД, его принудительно остановили и задержали. Отмечается, что пострадавших нет.

За крупные взятки в России хотят вернуть смертную казнь

За коррупцию в особо крупных размерах в России предложили вернуть смертную казнь. С такой инициативой выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Он пообещал обратиться с этим предложением к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Партия „Коммунисты России“ неоднократно предлагала вернуть в Уголовный кодекс смертную казнь за коррупцию в особо крупных размерах, [а также для] изменников Родины и педофилов. И мы опираемся не на практику Китая, а на опыт СССР, где это работало. Особо крупный размер этот должны совместно определить Верховный суд, прокуратура, законодатели и общественность. Думаю, что это должно быть от какого-то количества миллионов рублей. Конечно, должны быть прописаны смягчающие обстоятельства. Но если речь идет об организаторах коррупционных схем, то, безусловно, должна быть смертная казнь», — сказал он.

Малинкович отметил, что если основываться на опыте СССР, то становится ясно, что без смертной казни преступления, которые связаны с коррупцией в особо крупных размерах, в России невозможно победить.