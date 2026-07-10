НПЗ выходят из строя из-за атак: в правительстве признали дефицит и очереди на заправках

Власти намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

НПЗ частично выходят из строя из-за атак беспилотников, что привело к дефициту топлива и очередям на заправках, заявил вице-премьер Александр Новак. Власти, по его словам, делают всё возможное для стабилизации ситуации.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — сказал Новак.

По его словам, правительство делает всё возможное для обеспечения загрузки мощностей и производства топлива в достаточном объеме. Власти также намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы.

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке уже действует временный запрет на экспорт бензина и дизеля, отметил вице-премьер. При этом он подчеркнул, что вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) держат цены на АЗС на уровне не выше инфляции.

Новак также обратил внимание на то, что некоторые перекупщики используют ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Он призвал ФАС внимательно следить за ценообразованием на топливном рынке.