НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 755мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 75,93
EUR 86,59
Пробки у АЗС
Резня в Ярославле
Какие новостройки будут дорожать
Не чистили озеро
Здесь был Пушкин
Пропал свет после грозы
Накроет жара
Потоп из-за дождя
Фоторепортаж с Нахимсона
Экономика НПЗ выходят из строя из-за атак: в правительстве признали дефицит и очереди на заправках

НПЗ выходят из строя из-за атак: в правительстве признали дефицит и очереди на заправках

ФАС следит за завышением цен на топливо

216
Власти намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Власти намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Власти намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

НПЗ частично выходят из строя из-за атак беспилотников, что привело к дефициту топлива и очередям на заправках, заявил вице-премьер Александр Новак. Власти, по его словам, делают всё возможное для стабилизации ситуации.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — сказал Новак.

По его словам, правительство делает всё возможное для обеспечения загрузки мощностей и производства топлива в достаточном объеме. Власти также намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы.

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке уже действует временный запрет на экспорт бензина и дизеля, отметил вице-премьер. При этом он подчеркнул, что вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) держат цены на АЗС на уровне не выше инфляции.

Новак также обратил внимание на то, что некоторые перекупщики используют ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Он призвал ФАС внимательно следить за ценообразованием на топливном рынке.

Вице-премьер говорил, что ситуация с горючим в России остается непростой, несмотря на принятые меры, поскольку «вынужденное сокращение объемов производства топлива» в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до конечного потребителя. Загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов увеличили до максимального уровня, а сроки ремонта предприятий сократили.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Александр Новак Топливо НПЗ Дефицит
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
12 минут
Понятно, что сбои на НПЗ сразу бьют по поставкам, но система у нас не с нуля строится. Есть резервы, логистика, планы реагирования. Так что рано или поздно баланс вернётся
Гость
22 минуты
Наконец-то признали очевидное... а то спекулянты, логистика...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем