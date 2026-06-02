Ярославский маньяк
Дороги и транспорт Народный рейтинг Прокатимся с ветерком? Ярославцы назвали лучшие маршруты городского транспорта

Читателей 76.RU попросили определить народного любимчика

201
Ярославцам предложили проголосовать за любимый маршрут | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Александр Куренной / 76.RU

Тысячи ярославцев каждый день пользуются общественным транспортом. После масштабной реформы, которую провели 1 апреля 2023 года часть маршрутов скорректировали, транспорт обновили, в салонах отменили наличную оплату, было создано приложение для отслеживания маршрутов. Так на дорогах Ярославля появились новые желтые автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи.

Изменения произошли большие и кардинальные! Но, как и дороги, транспорт для Ярославля, по-прежнему остается больной темой. Почти каждый день в соцсетях появляются кадры ДТП с участием «желтых», пассажиры жалуются на духоту в салонах и неработающие кондиционеры, а кто-то не доволен тем, что транспорт не приходит вовремя.

Читать новости Ярославля и области можно даже во время поездки в транспорте

Но несмотря на это, у жителей есть и любимые маршруты городского транспорта. Редакция 76.RU решила выяснить, какие автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы нравятся жителям Ярославля. Мы спросили в соцсетях, какой транспорт читатели выбирают, чтобы добраться на работу, учебу или по делам. Ради какого маршрута жители готовы пропускать другой подходящий им транспорт, чтобы ехать с большим комфортом. Все предложенные читателями варианты мы внесли в голосование, который проводим в Телеграм-канале. Следующий этап — выбор самого комфортного маршрута.

Голосуйте за свой любимый маршрут в Телеграм-канале 76.RU | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Ксения Ткаченко / 76.RU

Лучшими читатели 76.RU назвали автобусы № 1, 2, 4, 6, 8, 11, 17, 19к, 21, 25, 27, 34, 41А, 42, 49, 56, 66, 79, 85, 94С, 121а; троллейбусы № 1, 5, 9; электробусы №  60, 50 и и трамваи 5Р, 6Р.

Вот, как ярославцы аргументировали свой выбор транспорта:

«Трамвай № 5Р. Ходит часто, без пробок, без толкучки внутри», — поделилась читательница 76.RU.

«Мне автобус 121А нравится. Но ходит не часто. Зато почти через весь город», — считает читательница 76.RU.

«Нравятся автобус 19к и электробус 60. Первый экономит мои деньги — от дома до работы без пересадок. Второй комфортный по сравнению с „желтыми“, экологичный, не привязан к проводам и ходит часто», — выделил плюсы читатель 76.RU.

Если ваш любимый транспорт попал в голосование, переходите в наш Телеграм-канал и выбирайте своего фаворита. Из перечисленных вариантов мы отберем 10 самых популярных маршрутов и устроим финальное голосование, чтобы определить народного любимчика.

Кстати, читатели 76.RU уже определили лучшую школу, детскую площадку, столовую и пекарню. А у вас есть идеи для народного рейтинга? Пишите в комментариях.

Каким видом транспорта чаще пользуетесь вы?

Автобусом
Троллейбусом
Трамваем
Электробусом
Такси
У меня личное авто

Ксения Ткаченко
Комментарии
3
Гость
29 минут
Редко пользуюсь ОТ. Нравятся трамваи, свободно, в пробках не стоит. Еще отмечу электробус 50, автобусы 9, 49, 75.
Гость
25 минут
Хочу просить с просьбой,маршрут 29 автобуса продлить до Гиганта и обратно,т.к район Твери вырос и фабрика сапого/валяльная остается придатком; люди ,чтоб добраться до города,вынуждены делать пересадки до шк.50,подстраиваться по маршруты 27 автобуса,которы разворачивается на конечной 29автобуса(нелепый маршрут)
