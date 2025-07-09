Ярославцы назвали лучшую детскую площадку в городе. Как она выглядит

Редакция 76.RU решила выяснить, какая детская площадка в Ярославле самая лучшая. Мы попросили читателей нашего телеграм-канала назвать адреса игровых городков, где детям нравится проводить время, а качели и песочницы современные и безопасные.
Мы отобрали пять детских площадок, которые чаще всего упоминались в комментариях. Жители отмечали городки в ЖК «Светлояр», «Экогород», в Парке 30-летия Победы, во дворе домов по улице Маяковской, 16 и в Норских резиденциях. Они то и стали кандидатами.
Всего в опросе приняло участие 1052 человека. Тройка победителей выглядит следующим образом:
на третьем месте расположился городок в ЖК «Экогород», за него проголосовали 188 человек;
«серебро» забрала площадка в ЖК «Светлояр» — 207 человек посчитали ее лучшей;
первое место заняла площадка в Парке 30-Победы. За игровую зону в Дзержинском районе проголосовали 510 читателей.
«Все остальные варианты ничто по сравнению с Парком 30-летия Победы. Кто не был там, не поймет моих слов», — аргументировал свой голос читатель нашего телеграм-канала.
Как выглядит площадка-победитель
Благоустройство парка 30-летия Победы в Дзержинском районе началось в 2024 году. Работы здесь должны были завершиться 31 августа 2024 года. Но в сроки подрядчик не уложился. Укладку плитки и вовсе перенесли на 2025 год.
Несмотря на трудности, площадку с качелями и яркими машинками на радость детям обустроили. Делал этот городок завод «Автодизель». К идее подошли креативно — привычные качели, горки, беседки выполнены в форме частей двигателей: поршней или коленвалов. Так в детях хотят пробудить интерес к машиностроению и инженерным специальностям. Кроме того, здесь поставили игровые городки-лазалки в виде машины «Газон» и экскаватора, для которых «Автодизель» делает двигатели.
В фоторепортаже смотрим, как выглядит площадка, которая стала победителем в нашем народном рейтинге.
Ржавые качели и сломанные горки
За время проведения голосования многие читатели с грустью отмечали, что в Ярославле игровых площадок нет вовсе. А на тех, что стоят во дворах, детям невозможно играть.
Так, например, наша читательница поделилась фотографией детского городка во дворе дома № 9 на улице 8 Марта. По фото видно, что детям на заросшей травой территории приходится довольствоваться ржавыми качелями и лазалками, а на такой горке прокатиться и вовсе не получится.
Подобные комментарии оставляли и другие пользователи, замечая, что во дворах на несколько домов часто не хватает игровых зон для детей.
«У нас одна качель и заросшая песочница на два дома!», — поделился читатель.
А кто-то с недовольством отмечал, что на детских площадках часто выгуливают и собак.
«На этих всех площадках царствуют собаки, которых выгуливают в семь утра, а после выгуливают детей. Это правильно?», — задается вопросом читатель телеграм-канала.
Не всем ярославским паркам повезло также как Парку 30-летия. Например, в сквере у КЗЦ «Миллениум» в начале июня 2025 года убрали детские площадки. Как тогда объяснили власти, всё дело в том, что они находились в аварийном состоянии.
Ранее журналисты 76.RU прошлись по парку 1000-летия и проверили, в каком он сейчас находится состоянии. Ролик опубликовали в нашем телеграм-канале.
А вам нравится детская площадка в вашем дворе?
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