Ярославцы назвали лучшую детскую площадку в городе. Как она выглядит

Ярославцы выбрали самую лучшую десткую площадку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU решила выяснить, какая детская площадка в Ярославле самая лучшая. Мы попросили читателей нашего телеграм-канала назвать адреса игровых городков, где детям нравится проводить время, а качели и песочницы современные и безопасные.

Мы отобрали пять детских площадок, которые чаще всего упоминались в комментариях. Жители отмечали городки в ЖК «Светлояр», «Экогород», в Парке 30-летия Победы, во дворе домов по улице Маяковской, 16 и в Норских резиденциях. Они то и стали кандидатами.

Всего в опросе приняло участие 1052 человека. Тройка победителей выглядит следующим образом:

на третьем месте расположился городок в ЖК «Экогород», за него проголосовали 188 человек;

«серебро» забрала площадка в ЖК «Светлояр» — 207 человек посчитали ее лучшей;

первое место заняла площадка в Парке 30-Победы. За игровую зону в Дзержинском районе проголосовали 510 читателей.

«Все остальные варианты ничто по сравнению с Парком 30-летия Победы. Кто не был там, не поймет моих слов», — аргументировал свой голос читатель нашего телеграм-канала.

Как выглядит площадка-победитель

Благоустройство парка 30-летия Победы в Дзержинском районе началось в 2024 году. Работы здесь должны были завершиться 31 августа 2024 года. Но в сроки подрядчик не уложился. Укладку плитки и вовсе перенесли на 2025 год.

Несмотря на трудности, площадку с качелями и яркими машинками на радость детям обустроили. Делал этот городок завод «Автодизель». К идее подошли креативно — привычные качели, горки, беседки выполнены в форме частей двигателей: поршней или коленвалов. Так в детях хотят пробудить интерес к машиностроению и инженерным специальностям. Кроме того, здесь поставили игровые городки-лазалки в виде машины «Газон» и экскаватора, для которых «Автодизель» делает двигатели.

В фоторепортаже смотрим, как выглядит площадка, которая стала победителем в нашем народном рейтинге.

Горки в виде домиков и мельницы выглядят ярко Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь индустриальный дизайн — качели и горки похожи на элементы двигателя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этой зоне цвета приближены к естественным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тут можно попрыгать на мини-батутах и посидеть в такой качалке-гнезде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь зона для малышей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В будний день в парке много желающих покачаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напоминает деталь двигателя автомобиля или каких-то космических существ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ржавые качели и сломанные горки

За время проведения голосования многие читатели с грустью отмечали, что в Ярославле игровых площадок нет вовсе. А на тех, что стоят во дворах, детям невозможно играть.

Так, например, наша читательница поделилась фотографией детского городка во дворе дома № 9 на улице 8 Марта. По фото видно, что детям на заросшей травой территории приходится довольствоваться ржавыми качелями и лазалками, а на такой горке прокатиться и вовсе не получится.

Суровое детство в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Подобные комментарии оставляли и другие пользователи, замечая, что во дворах на несколько домов часто не хватает игровых зон для детей.

«У нас одна качель и заросшая песочница на два дома!», — поделился читатель.

А кто-то с недовольством отмечал, что на детских площадках часто выгуливают и собак.

«На этих всех площадках царствуют собаки, которых выгуливают в семь утра, а после выгуливают детей. Это правильно?», — задается вопросом читатель телеграм-канала.

Не всем ярославским паркам повезло также как Парку 30-летия. Например, в сквере у КЗЦ «Миллениум» в начале июня 2025 года убрали детские площадки. Как тогда объяснили власти, всё дело в том, что они находились в аварийном состоянии.

Ранее журналисты 76.RU прошлись по парку 1000-летия и проверили, в каком он сейчас находится состоянии. Ролик опубликовали в нашем телеграм-канале.

А вам нравится детская площадка в вашем дворе? Да, хорошая Городок во дворе совсем меня не устраивает У нас нормальная, но в Парке 30-летия намного круче! У нас нет площадки во дворе Свое мнение напишу в комментариях