Ярославцы назвали лучшие пекарни в городе. Согласны с выбором?

Ярославцы рассказали, где в городе продают самые вкусные пирожки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU решила выяснить, какая пекарня в Ярославле самая лучшая. Мы попросили читателей нашего телеграм-канала назвать адреса заведений общепита, где вкусные и свежие пирожки, оптимальные цены и вежливый персонал.

Мы отобрали пять булочных, которые чаще всего упоминались в комментариях. Жители отмечали «Плюшки Ватрушки», «Штолле», «Добрые булки», «Хлебница», и «Лялькины булки». Они то и стали кандидатами на звание лучшей пекарни.

Всего в опросе приняли участие 1650 человека. Тройка победителей выглядит следующим образом:

на третьем месте оказалась пекарня «Плюшки Ватрушки», за нее проголосовали 371 человек;

«серебро» забрала пироговая «Штолле» — 450 человек посчитали ее лучшей;

первое место заняла пекарня «Добрые булки». За сетевую булочную проголосовали 555 читателей.

«"Добрые булки» — самые лучшие, низкие цены и всё очень-очень вкусно. Голосую за них!» — объясняли свой выбор читатели телеграм-канала.

«Плюшки-Ватрушки»

Несколько видов сладких и сытных пирожков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Точки пекарни «Плюшки Ватрушки» расположены во всех районах Ярославля. Внутри каждого заведения — витрины с выпечкой и небольшие столики, чтобы перекусить сразу в пекарне. Из напитков предлагают чай, кофе и морс. На предприятии делают сладкие и сытные пироги, печенье на заказ.

Сочень с творогом пользуется популярностью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Гусеничка» с сосиской стоит 59 рублей, курник — 54 рубля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычная позиция — рафаэлка с бананом. Всего 49 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно купить «Спортивный» хлеб за 48 рублей и плетенку за 36 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно поесть прямо в пекарне, глядя в панорамное окно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Штолле»

Можно купить целый пирог или кусочек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пироговая «Штолле» в Ярославле — филиал федеральной сети. В нашем городе основное заведение открыто по адресу проспект Октября, 3, небольшой островок с продукцией находится в​ ТРК «Ярославский Вернисаж». Внутри пироговой на Октября — интерьер в стиле ретро, небольшие столы, чтобы поесть или перекусить на месте.

В пироговой можно даже позавтракать или пообедать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как вам разрез? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пирог с мясом обойдется в 230 рублей за кусок, с индейкой дешевле — 180 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На корочке — румяные узоры из теста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шикарный вариант с лососем обойдется в 330 рублей за кусок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

125 грамм пирога с начинкой обойдется в 170 рублей. Килограмм — 1360 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть несколько столиков в зале и даже диванчики для посиделок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Добрые булки»

Пирожки и хлеб быстро разбирают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Точки пекарни «Добрые булки» расположены во всех районах Ярославля. Кроме булочек и пирожков, можно купить еще и десерты — небольшие пирожные или сметанники на компанию. Внутри можно посидеть за столиком и перекусить. В ассортименте также — кофе, чай и холодные напитки. Рядом с кассой есть прилавок с продукцией со скидкой. Там бывают хлеб, пирожки, печенье и пирожные по сниженной цене.

Сдадкие пирожки с ягодными начинками, творогом, шоколадом и маком Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сосиска в тесте стоит 50 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пирожки с разной сытной начинкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разные варианты хлеба Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно урвать горячие булочки и пирожки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На витрине рядом с кассой — продукция со скидкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В пекарне есть не только пирожки, но и различные десерты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшие столики, чтобы перекусить в самой пекарне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

