Ярославцы назвали лучшие пекарни в городе. Согласны с выбором?

Редакция 76.RU решила выяснить, какая пекарня в Ярославле самая лучшая. Мы попросили читателей нашего телеграм-канала назвать адреса заведений общепита, где вкусные и свежие пирожки, оптимальные цены и вежливый персонал.
Мы отобрали пять булочных, которые чаще всего упоминались в комментариях. Жители отмечали «Плюшки Ватрушки», «Штолле», «Добрые булки», «Хлебница», и «Лялькины булки». Они то и стали кандидатами на звание лучшей пекарни.
Всего в опросе приняли участие 1650 человека. Тройка победителей выглядит следующим образом:
на третьем месте оказалась пекарня «Плюшки Ватрушки», за нее проголосовали 371 человек;
«серебро» забрала пироговая «Штолле» — 450 человек посчитали ее лучшей;
первое место заняла пекарня «Добрые булки». За сетевую булочную проголосовали 555 читателей.
«"Добрые булки» — самые лучшие, низкие цены и всё очень-очень вкусно. Голосую за них!» — объясняли свой выбор читатели телеграм-канала.
«Плюшки-Ватрушки»
Точки пекарни «Плюшки Ватрушки» расположены во всех районах Ярославля. Внутри каждого заведения — витрины с выпечкой и небольшие столики, чтобы перекусить сразу в пекарне. Из напитков предлагают чай, кофе и морс. На предприятии делают сладкие и сытные пироги, печенье на заказ.
«Штолле»
Пироговая «Штолле» в Ярославле — филиал федеральной сети. В нашем городе основное заведение открыто по адресу проспект Октября, 3, небольшой островок с продукцией находится в ТРК «Ярославский Вернисаж». Внутри пироговой на Октября — интерьер в стиле ретро, небольшие столы, чтобы поесть или перекусить на месте.
«Добрые булки»
Точки пекарни «Добрые булки» расположены во всех районах Ярославля. Кроме булочек и пирожков, можно купить еще и десерты — небольшие пирожные или сметанники на компанию. Внутри можно посидеть за столиком и перекусить. В ассортименте также — кофе, чай и холодные напитки. Рядом с кассой есть прилавок с продукцией со скидкой. Там бывают хлеб, пирожки, печенье и пирожные по сниженной цене.
