Еда Ярославцы назвали лучшие пекарни в городе. Согласны с выбором?

Ярославцы назвали лучшие пекарни в городе. Согласны с выбором?

Показываем ассортимент и цены в топовых булочных города

785
Ярославцы рассказали, где в городе продают самые вкусные пирожки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы рассказали, где в городе продают самые вкусные пирожки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы рассказали, где в городе продают самые вкусные пирожки

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU решила выяснить, какая пекарня в Ярославле самая лучшая. Мы попросили читателей нашего телеграм-канала назвать адреса заведений общепита, где вкусные и свежие пирожки, оптимальные цены и вежливый персонал.

Мы отобрали пять булочных, которые чаще всего упоминались в комментариях. Жители отмечали «Плюшки Ватрушки», «Штолле», «Добрые булки», «Хлебница», и «Лялькины булки». Они то и стали кандидатами на звание лучшей пекарни.

Всего в опросе приняли участие 1650 человека. Тройка победителей выглядит следующим образом:

  • на третьем месте оказалась пекарня «Плюшки Ватрушки», за нее проголосовали 371 человек;

  • «серебро» забрала пироговая «Штолле» — 450 человек посчитали ее лучшей;

  • первое место заняла пекарня «Добрые булки». За сетевую булочную проголосовали 555 читателей.

«"Добрые булки» — самые лучшие, низкие цены и всё очень-очень вкусно. Голосую за них!» — объясняли свой выбор читатели телеграм-канала.

«Плюшки-Ватрушки»

Несколько видов сладких  и сытных пирожков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесколько видов сладких  и сытных пирожков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько видов сладких  и сытных пирожков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Точки пекарни «Плюшки Ватрушки» расположены во всех районах Ярославля. Внутри каждого заведения — витрины с выпечкой и небольшие столики, чтобы перекусить сразу в пекарне. Из напитков предлагают чай, кофе и морс. На предприятии делают сладкие и сытные пироги, печенье на заказ.

Сочень с творогом пользуется популярностью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСочень с творогом пользуется популярностью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сочень с творогом пользуется популярностью

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
«Гусеничка» с сосиской стоит 59 рублей, курник&nbsp;— 54 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Гусеничка» с сосиской стоит 59 рублей, курник&nbsp;— 54 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Гусеничка» с сосиской стоит 59 рублей, курник — 54 рубля

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Необычная позиция&nbsp;— рафаэлка с бананом. Всего 49 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНеобычная позиция&nbsp;— рафаэлка с бананом. Всего 49 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычная позиция — рафаэлка с бананом. Всего 49 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно купить «Спортивный» хлеб за 48 рублей и плетенку за 36 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно купить «Спортивный» хлеб за 48 рублей и плетенку за 36 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно купить «Спортивный» хлеб за 48 рублей и плетенку за 36 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно поесть прямо  в пекарне, глядя в панорамное окно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно поесть прямо  в пекарне, глядя в панорамное окно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно поесть прямо  в пекарне, глядя в панорамное окно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Штолле»

Можно купить целый пирог или кусочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно купить целый пирог или кусочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно купить целый пирог или кусочек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пироговая «Штолле» в Ярославле — филиал федеральной сети. В нашем городе основное заведение открыто по адресу проспект Октября, 3, небольшой островок с продукцией находится в​ ТРК «Ярославский Вернисаж». Внутри пироговой на Октября — интерьер в стиле ретро, небольшие столы, чтобы поесть или перекусить на месте.

В пироговой можно даже позавтракать или пообедать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ пироговой можно даже позавтракать или пообедать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В пироговой можно даже позавтракать или пообедать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как вам разрез? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак вам разрез? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как вам разрез?

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Пирог с мясом обойдется в 230 рублей за кусок, с индейкой дешевле&nbsp;— 180 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПирог с мясом обойдется в 230 рублей за кусок, с индейкой дешевле&nbsp;— 180 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пирог с мясом обойдется в 230 рублей за кусок, с индейкой дешевле — 180 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На корочке&nbsp;— румяные узоры из теста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа корочке&nbsp;— румяные узоры из теста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На корочке — румяные узоры из теста

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Шикарный вариант с лососем обойдется в 330 рублей за кусок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШикарный вариант с лососем обойдется в 330 рублей за кусок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шикарный вариант с лососем обойдется в 330 рублей за кусок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

125 грамм пирога с начинкой обойдется в 170 рублей. Килограмм&nbsp;— 1360 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU125 грамм пирога с начинкой обойдется в 170 рублей. Килограмм&nbsp;— 1360 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

125 грамм пирога с начинкой обойдется в 170 рублей. Килограмм — 1360 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть несколько столиков в зале и даже диванчики для посиделок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть несколько столиков в зале и даже диванчики для посиделок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть несколько столиков в зале и даже диванчики для посиделок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Добрые булки»

Пирожки и хлеб быстро разбирают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПирожки и хлеб быстро разбирают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пирожки и хлеб быстро разбирают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Точки пекарни «Добрые булки» расположены во всех районах Ярославля. Кроме булочек и пирожков, можно купить еще и десерты — небольшие пирожные или сметанники на компанию. Внутри можно посидеть за столиком и перекусить. В ассортименте также — кофе, чай и холодные напитки. Рядом с кассой есть прилавок с продукцией со скидкой. Там бывают хлеб, пирожки, печенье и пирожные по сниженной цене.

Сдадкие пирожки с ягодными начинками, творогом, шоколадом и маком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСдадкие пирожки с ягодными начинками, творогом, шоколадом и маком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сдадкие пирожки с ягодными начинками, творогом, шоколадом и маком

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сосиска в тесте стоит 50 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСосиска в тесте стоит 50 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сосиска в тесте стоит 50 рублей

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Пирожки с разной сытной начинкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПирожки с разной сытной начинкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пирожки с разной сытной начинкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Разные варианты хлеба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазные варианты хлеба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разные варианты хлеба

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно урвать горячие булочки и пирожки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно урвать горячие булочки и пирожки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно урвать горячие булочки и пирожки

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На витрине рядом с кассой&nbsp;— продукция со скидкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа витрине рядом с кассой&nbsp;— продукция со скидкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На витрине рядом с кассой — продукция со скидкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В пекарне есть не только пирожки, но и различные десерты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ пекарне есть не только пирожки, но и различные десерты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В пекарне есть не только пирожки, но и различные десерты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшие столики, чтобы перекусить в самой пекарне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшие столики, чтобы перекусить в самой пекарне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшие столики, чтобы перекусить в самой пекарне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как вам цены в пекарнях?

Доступные
Дороговато, но зато вкусно!
Очень дорого
Мне все равно, не ем пироги
Напишу свое мнение в комментариях

Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях.

Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Комментарии
2
Гость
1 час
Пироги в Штолле вкусные, но персонал отвратительный. Всё время недовольные лица, не сказать, что хамят, но где-то на грани. Обслуживают клиента, как одолжение делают. Откуда таких туда набирают? В последнее время отказываются резать сладкие пироги, например с брусникой, когда хочется выпить чай или кофе на месте в заведении. Раньше без проблем резали. Вывод - начинка стала жиже, течёт. При заказе чайника - стали очень экономить на заварке, совсем мало кладут. В Лялькиных булках ничего вкусного ни разу не попалось.
Гость
58 минут
Отзывы не печатают. Т.е. все проплачено - реклама.
Читать все комментарии
