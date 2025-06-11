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Образование Народный рейтинг Ярославцы назвали лучшую школу города. А вы согласны с итогами?

Ярославцы назвали лучшую школу города. А вы согласны с итогами?

Какие учреждения вошли в рейтинг по версии читателей 76.RU

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12 комментариев
Ярославцы назвали лучшие школы города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы назвали лучшие школы города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы назвали лучшие школы города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU решила выяснить, какая школа в Ярославле лучшая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях, после чего определили полуфиналистов и финалистов народного рейтинга.

По итогам полуфинала Провинциальный колледж набрал 506 голосов, средняя школа № 33 им. К. Маркса — 282 голоса, за лицей № 86 проголосовал 261 человек, средняя школа № 90 набрала 223 голоса, а средняя школа № 18 — 218 голосов. Они-то и попали в финал голосования.

Финальный этап голосования прошел в нашем телеграм-канале. Теперь мы публикуем топ-3 лучших школ по версии читателей 76.RU.

Ярославцы определили лучшие школы города

Источник:

76.ru — Ярославль онлайн / t.me

Победителем стала школа № 18, которая набрала 627 баллов, на втором месте — школа № 90, набравшая 381 балл, тройку лидеров замыкает Провинциальный колледж — за него проголосовали 349 человек.

Редакция 76.RU узнала мнение выпускницы средней школы № 18. Наша читательница окончила учреждение в 2022 году, проучившись в 18-й школе 10 лет — со второго по одиннадцатый класс.

«Общая атмосфера в школе очень дружелюбная и семейная. Учителя всегда готовы поддержать и помочь, если возникают трудности. Это способствует тому, что ученики с радостью ходят в школу. Я очень любила учиться и ходила на уроки с удовольствием. Это ли не знак качества работы учебного заведения, когда дети с улыбкой на лице приходят получать знания?» — поделилась выпускница средней школы № 18.

Читательница рассказала, что ее выпуск успешно сдал экзамены, были те, кто сдал ЕГЭ на высокие баллы.

«Многие с легкостью поступили в Москву и Санкт-Петербург. Из 28 одноклассников около 15 человек переехали в столицы. Я тоже могла бы поступить в другой город — баллы позволяли, но по семейным обстоятельствам осталась в Ярославле. Считаю школу № 18 лучшей в городе», — рассказала читательница.

Ранее мы также публиковали рейтинг школ по версии агентства RAEX.

Согласны с итогами?

Да, список вполне заслуженный
Нет, в списке должны быть другие школы
Своим мнением поделюсь в комментариях

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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
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Комментарии
12
Гость
2 часа
Лучшая школа -это жизнь, правда берёт она за свои уроки ой как дорого!
Гость
2 часа
Лучшая школа это тюрьма и военкомат
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