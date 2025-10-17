НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Еда Народный рейтинг Ярославцы назвали лучшую столовую города. За что ее ценят

Ярославцы назвали лучшую столовую города. За что ее ценят

Читатели 76.RU рассказали, где бюджетно пообедать

494
В Ярославле определили лучшую столовую | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославле определили лучшую столовую | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославле определили лучшую столовую

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Читатели 76.RU назвали топ-3 лучших столовых в Ярославле. Место, где подают бюджетный обед, удалось определить путем голосования в нашем проекте «Народный рейтинг».

Ранее мы спросили у ярославцев в нашем Telegram-канале, какая столовая может претендовать на звание лучшей в городе, а следом провели голосование. Читатели предложили свои варианты, а затем мы провели несколько этапов опросов.

Где недорого пообедать в Ярославле:

  • столовая «Глобус» в Заволжском сельском поселении;

  • сеть кафе «Базар»;

  • «Маяк» на «Красном маяке» (улица Республиканская);

  • «Поляна» на улице Гагарина, 62А;

  • «Русская трапеза» в бизнес-центре «Омега» на Ленинградском проспекте, 33;

  • «Салат» на Которосльной набережной;

  • «Парижанка» на Тутаевском шоссе, 24;

  • «Монастырская трапезная» в Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре на площади Челюскинцев, 15;

  • «Избушка» на улице Некрасова, 41;

  • «Вкусный бульвар» на Московском проспекте, 135;

  • «Одесса» на Магистральной улице, 60Б;

  • «City кафе» в «Тандеме» на Полушкиной Роще, 9;

  • «Город» в ТЦ «Фараон» на улице Гоголя;

  • «Друзья» на улице Урицкого, 69А.

Больше всего голосов по результатам опроса получила столовая при гипермаркете «Глобус» за Волгой, на втором месте — кафе «Базар», следом — столовая на «Красном маяке» на Республиканской улице.

Правда при оглашении итогов не все читатели сошлись во мнении о «Глобусе».

«В „Глобусе“ можно поесть и на 200 рублей, и на 1000 рублей, но вкусно всё! И завтраки и обеды и ужины», — подписала Наталья Смирнова.

«"Глобус» разве столовая? Средний чек — 700 рублей, дешевле не получалось пообедать. Так еще и самообслуживания за эти деньги», — отметил другой читатель.

«В „Глобусе“ супер, особенно вок — прямо при тебе готовят, приятно. В остальных просто не был», — признался Алексей.

Ранее вместе с читателями мы также выбирали бургерную, пекарню, детскую площадку, школу и шиномонтаж.

Самую оперативную информацию о жизни Ярославля можно узнать из Telegram-канала 76.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
4
Гость
13 минут
Очень дорогие цены))) и есть просто не возможно
Гость
4 минуты
«Монастырская трапезная» в Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре на площади Челюскинцев, 15 очень даже неплохо.
Читать все комментарии
