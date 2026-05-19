«Чувствовала, что отказывают ноги»: девушке стало плохо во время давки в ярославском автобусе

Пассажирке автобуса № 233 «Ярославль-Ростов» стало плохо во время давки в салоне. Читательница 76.RU Дарья рассказала, что инцидент произошел во время вечернего рейса 17 мая. Автобус следовал из Ростова Великого в Ярославль.

По словам девушки, пассажирке стало плохо, когда автобус проезжал в районе поселка Щедрино.

«Я навскидку посчитала, наверное, человек 70 стояло. 56 было только в переднем салоне. Девочка упала, я кричу на весь автобус, чтобы остановили, позвали водителя, нужна была аптечка. Водитель кое-как открыл свою дверь, потому что там стояли люди. Вышел, постоял, посмотрел. Аптечку не предоставил. Не знаю, что там могло бы быть, но я ждала нашатырный спирт хотя бы», — рассказала Дарья.

Маршрут № 233 обслуживает АО «Ярославское АТП». По информации сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2019 году. Компания занимается перевозками пассажиров на муниципальных маршрутах в округах Ярославской области. Владеет предприятием Министерство имущественных отношений Ярославской области. Чистая прибыль на конец 2025 года составляла 138,2 млн рублей, а выручка — 1,8 млрд рублей.

Дарья рассказала, что попросила водителя включить кондиционер, потому что в салоне было душно.

«Он сказал, что нужно закрывать окна. Мы закрыли. Включил кондиционеры. А в такой обстановке с таким количеством людей было жарко, уже ничего не помогало. Он изначально должен был приехать холодным, для этого кондиционеры в автобусах и есть. В итоге еще двоим стало плохо, им уступили место и дали сесть», — рассказала Дарья.

Для девушки, которой поплохело, пассажиры решили вызвать скорую помощь. Дарья позвонила по номеру 112, но там, по ее словам, сказали, что врачей должен вызвать водитель автобуса.

«Я все объяснила, сказала, что будем в сопровождении высаживать девушку на остановке в Крестах. На меня накричали, сказали, что это оставление в опасности, и что скорую должен вызывать водитель. Я объяснила, что остаться не могу, и с ней будут другие люди, спросила, могут ли они помочь, потому что водитель скорую даже не предложил. Тогда я просто предупредила их, что девушку мы оставляем с сопровождением, будем ждать бригаду. Сотрудница, недовольная, положила трубку», — рассказала Дарья.

«Говорила, что у нее отказывают ноги и колет сердце»

В это время потерявшая сознание пассажирка жаловалась на самочувствие.

«Девушка говорила, что чувствовала во рту вкус крови, что у нее отказывают ноги и колет сердце. Ее посадили рядом со мной, я ее расспрашивала о состоянии и обмахивала газетой, пока мы ехали до Крестов. Когда мы приехали в Ярославль, она вышла на остановке вместе с подругой и еще парой пассажиров. Они остались ждать скорую», — рассказала Дарья.

Дарья считает, что пассажирам стало плохо из-за духоты и давки в автобусе. Когда водитель сделал остановку в районе Щедрина, многие вышли из салона на улицу подышать свежим воздухом. По ее словам, пока кондиционер не заработал, температура в автобусе была такой, будто работали печки.

«В Крестах из автобуса вышли все, кроме человек семи. И в автобусе уже стало намного прохладнее, чем было до этого. То есть, если бы водитель нормально прокондиционировал автобус, тогда бы ни один человек не потерял сознание», — рассказала читательница 76.RU.

Версия водителя автобуса

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области привели версию перевозчика. По данным компании, кондиционер в автобусе работал изначально, но пассажиры сами открыли окна и люки, из-за чего в салоне стало жарко.

«После того, как пассажиры сообщили о проблеме, все форточки и люки были закрыты, в результате чего в автобусе установилась комфортная температура», — рассказали в региональном Миндортрансе.

Со слов водителя автобуса пассажиры не просили его об аптечке.

«Было обращение с просьбой выйти из автобуса, но в этот момент транспортное средство стояло на светофоре на Московском проспекте, и высадить пассажира сиюминутно возможности не было. Водитель высадил пассажира на ближайшей остановке. Обращений вызвать скорую помощь также в адрес водителя автобуса не поступало», — рассказали в ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Власти уточнили, что на маршруте № 233 «Ярославль — Ростов» ежедневно работают три автобуса большого класса, куда могут вместиться максимум 86 пассажиров.

Также в Министерстве рассказали, что из Ростова Великого в Ярославль можно добраться на прямых маршрутах № 166 и № 177, на которых задействованы шесть автобусов большого класса. Судя по ответу властей, увеличивать количество автобусов на данных рейсах не планируется.

Жалобы по поводу жары в автобусах принимаются в рабочие дни с 08:30 до 17:30 по телефону справочной службы 8 (4852) 30-40-95. Необходимо сообщить номер маршрута и бортовой номер автобуса, где вы заметили нарушение.