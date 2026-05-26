«Сильный удар был»: в Ярославле произошло массовое столкновение транспорта

На Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре машины и автобус Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле 26 мая на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП. По информации в соцсетях, в районе трамвайного депо столкнулись несколько машин и автобус. На кадрах с места происшествия видно, что одна машина вылетела с дороги и перевернулась.

«Сильный удар был и только увидела впереди перелетела машина. Женщина сказала, прям перелетел через автобус», — написала в соцсетях пассажирка автобуса.

По ее словам, водитель из опрокинувшейся машины сам вылез через окно салона.

«Ходил там же. Как будто не пострадал», — добавила свидетельница.

В полиции сообщили, что известно к этому часу.

«Сообщение о ДТП поступило в 18:24. Участниками аварии стали автомобили „Хендай“, „Рено“, „Черри“ и „БМВ“, а также автобус. По имеющимся данным пострадал 22-летний водитель „Хендай“, он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.