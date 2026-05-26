«Сильный удар был»: в Ярославле произошло массовое столкновение транспорта

В Ярославле 26 мая на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП. По информации в соцсетях, в районе трамвайного депо столкнулись несколько машин и автобус. На кадрах с места происшествия видно, что одна машина вылетела с дороги и перевернулась.
«Сильный удар был и только увидела впереди перелетела машина. Женщина сказала, прям перелетел через автобус», — написала в соцсетях пассажирка автобуса.
По ее словам, водитель из опрокинувшейся машины сам вылез через окно салона.
«Ходил там же. Как будто не пострадал», — добавила свидетельница.
В полиции сообщили, что известно к этому часу.
«Сообщение о ДТП поступило в 18:24. Участниками аварии стали автомобили „Хендай“, „Рено“, „Черри“ и „БМВ“, а также автобус. По имеющимся данным пострадал 22-летний водитель „Хендай“, он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, 23 мая на трассе М-8 у Переславля-Залесского в Ярославской области произошло тройное ДТП — столкнулись две легковушки и фура. Пострадали два человека.