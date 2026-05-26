НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +4

4 м/c,

зап.

 740мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
История учениц спецшколы
Улица в честь «Локомотива»
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сменился главврач
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Происшествия «Сильный удар был»: в Ярославле произошло массовое столкновение транспорта

«Сильный удар был»: в Ярославле произошло массовое столкновение транспорта

Сообщают об одном пострадавшем

57
На Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре машины и автобус | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comНа Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре машины и автобус | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

На Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре машины и автобус

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле 26 мая на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП. По информации в соцсетях, в районе трамвайного депо столкнулись несколько машин и автобус. На кадрах с места происшествия видно, что одна машина вылетела с дороги и перевернулась.

«Сильный удар был и только увидела впереди перелетела машина. Женщина сказала, прям перелетел через автобус», — написала в соцсетях пассажирка автобуса.

По ее словам, водитель из опрокинувшейся машины сам вылез через окно салона.

«Ходил там же. Как будто не пострадал», — добавила свидетельница.

Авария произошла около 18 часов 26 мая | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comАвария произошла около 18 часов 26 мая | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com
Одна из машин перевернулась | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comОдна из машин перевернулась | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com
На месте ДТП был затруднен проезд | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comНа месте ДТП был затруднен проезд | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В полиции сообщили, что известно к этому часу.

«Сообщение о ДТП поступило в 18:24. Участниками аварии стали автомобили „Хендай“, „Рено“, „Черри“ и „БМВ“, а также автобус. По имеющимся данным пострадал 22-летний водитель „Хендай“, он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 23 мая на трассе М-8 у Переславля-Залесского в Ярославской области произошло тройное ДТП — столкнулись две легковушки и фура. Пострадали два человека.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Автобус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем