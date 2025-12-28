НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

2 м/c,

вос.

 735мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
В Ярославской области построят новый кампус
«Умные решения»
Список самых счастливых дат для свадьбы в 2026 году
Как отметить праздники
Ярославские медведи впали в спячку
Чек-лист важных обследований
Эскизы корпуса футбольного центра в Ярославле
Советы сомелье по закускам к шампанскому
Дороги и транспорт Новый год с новыми знаками: о каких изменениях стоит знать водителям

Новый год с новыми знаками: о каких изменениях стоит знать водителям

Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года

3 477
Новый стандарт дорожных знаков заменит устаревший ГОСТ, действовавший с 2006 года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНовый стандарт дорожных знаков заменит устаревший ГОСТ, действовавший с 2006 года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новый стандарт дорожных знаков заменит устаревший ГОСТ, действовавший с 2006 года

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С начала 2026 года в России начнут действовать новые правила использования дорожных знаков. Нововведения связаны с обновлением двух ключевых ГОСТов. Подробности об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

«Среди наиболее важных изменений — допускается дублировать знак „Ограничение максимальной скорости“ на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных участках», — поделился эксперт в беседе с ТАСС.

Еще нововведения коснутся дорожных знаков, информирующих о «лежачих полицейских». Отмечается, что в населенных пунктах знак «Искусственная неровность» станет необязательным, если установлен новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Новый знак выглядит как белый прямоугольник с синим квадратом, указывающим на рекомендуемую скорость, и обозначением самой неровности.

Кроме того, изменения затронут ряд и других знаков. Среди них:

  • вертикальный знак «Стоп-линия» будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;

  • табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» дополнит действующий знак о слепых пешеходах;

  • вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;

  • несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой;

  • при размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться 2,25 м в ширину и 6,5 м в длину. То есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже.

Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков | Источник: Росстандарт Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков | Источник: Росстандарт

Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков

Источник:

Росстандарт

По информации Зокирова, новый стандарт для дорожных знаков — ГОСТ Р 52290-2024 — вступит в силу с 1 января 2026 года. Он заменит устаревший ГОСТ, который действовал с 2006 года, а также ужесточит требования к производству знаков.

В новом стандарте больше внимания уделяется тому, чтобы лицевая сторона знаков была хорошо защищена при установке. Также в стандарте подробно указано, что должно быть в комплекте поставки.

А к 2029 году в России заработают новые правила дорожного движения. Почему их меняют и что следует об этом знать водителям, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ПДД ГОСТ Дорожный знак Безопасность
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
24 ноября, 11:33
Всё уже есть в Правилах Дорожного Движения.. и не надо их замусоривать всякими обязывающими табличками. За рулём некогда разглядывать "живопись" под дорожным знаком и так всё понятно.
Гость
24 ноября, 09:43
"ДДД" и знак "слепые водители" где?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Рекомендуем