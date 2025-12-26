Дают право парковаться бесплатно: как получить резидентное разрешение в Ярославской области

Жители Ярославской области начали получать резидентные разрешения Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жители Ярославской области начали получать резидентные разрешения, дающие право жителям домов в зоне платных парковок бесплатно оставлять автомобили с вечера и до утра. По данным регионального правительства на 24 декабря, ярославцам было выдано около 350 таких документов. Данные о количестве поданных жителями Ярославской области заявок не уточняются.

Подавать документы на получение резидентного разрешения жители региона начали 17 декабря 2025 года. Из-за этого власти сдвинули дату запуска платных стоянок: вместо заявленного изначально 20 декабря они начали работать с 25 декабря.

Документ дает право бесплатно оставлять автомобиль рядом с местом проживания с 19:00 до 08:00. Разрешение действует в пределах одной парковочной зоны и оформляется на один автомобиль.

Подать заявку на резидентное разрешение можно через МФЦ.

«Для этого необходимо представить три ключевых документа: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или пребывания в регионе, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право на льготу», — уточнял ранее губернатор Михаил Евраев.

Оформление разрешения занимает два рабочих дня, не считая дня обращения. Власти уточнили, что в качестве альтернативы в регионе организовали больше 5100 бесплатных парковочных мест.