Дают право парковаться бесплатно: как получить резидентное разрешение в Ярославской области

Дают право парковаться бесплатно: как получить резидентное разрешение в Ярославской области

И сколько документов уже было выдано

484
Жители Ярославской области начали получать резидентные разрешения | Источник: Артем Бауман / 76.RUЖители Ярославской области начали получать резидентные разрешения | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жители Ярославской области начали получать резидентные разрешения

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Жители Ярославской области начали получать резидентные разрешения, дающие право жителям домов в зоне платных парковок бесплатно оставлять автомобили с вечера и до утра. По данным регионального правительства на 24 декабря, ярославцам было выдано около 350 таких документов. Данные о количестве поданных жителями Ярославской области заявок не уточняются.

Подавать документы на получение резидентного разрешения жители региона начали 17 декабря 2025 года. Из-за этого власти сдвинули дату запуска платных стоянок: вместо заявленного изначально 20 декабря они начали работать с 25 декабря.

Документ дает право бесплатно оставлять автомобиль рядом с местом проживания с 19:00 до 08:00. Разрешение действует в пределах одной парковочной зоны и оформляется на один автомобиль.

Подать заявку на резидентное разрешение можно через МФЦ.

«Для этого необходимо представить три ключевых документа: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или пребывания в регионе, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право на льготу», — уточнял ранее губернатор Михаил Евраев.

Оформление разрешения занимает два рабочих дня, не считая дня обращения. Власти уточнили, что в качестве альтернативы в регионе организовали больше 5100 бесплатных парковочных мест.

Кроме того, жители региона могут оформить резидентный абонемент, который дает право на круглосуточную парковку по фиксированной стоимости. Получить абонемент можно только после оформления резидентного разрешения. Подать заявление можно через МФЦ или портал «Госуслуги».

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
35 минут
5100 мест маловато будет на 5 городов и примерно 1 млн жителей. Сделали платно то, что всегда бесплатно было, а теперь оставшиеся бесплатные места преподносят, как великое благо
Гость
38 минут
Про 5100 бесплатных парковочных мест непонятно. Их организовали дополнительно, или это те же места на улицах, не входящих в зону ЮНЕСКО??? Если дополнительно, напишите, пожалуйста, где они
